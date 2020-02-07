Suzuki представила новые модели на автосалоне в Индии

MSIL представил FUTURO-e, концепт электромобиля, сочетающий в себе черты купе и внедорожника. FUTURO-e создан для современной молодежи, которая ищет смелых выражений. Концепт является воплощением нового футуристического дизайна для популярного сегмента внедорожников.
Autodesk VRED Design 2019
Другая новинка – компактный внедорожник Vitara Brezza с долгожданным бензиновым двигателем. Бензиновый Vitara Brezza соответствует новой норме выбросов (BS6), которая будет введена в Индии в апреле 2020 года. На стенде также демонстрируется компактный кроссовер Ignis с обновлённым дизайном.
Подразделение Suzuki Motorcycle India Private Limited представляет все модели, соответствующие нормам BS6. Всего выставлено 23 мотоцикла, в том числе флагманский скутер ACCESS 125, GSX-RR, спортбайк GIXXER 250 и скутер Burgman Street в ливрее MotoGP.
Auto Expo 2020 продлится до 12 февраля.
C 2014 года www.amsrus.ru
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