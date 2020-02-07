Suzuki представила новые модели на автосалоне в Индии

Suzuki представила новые модели на автосалоне в Индии
07 февраля 15:11 2020

Maruti Suzuki India Limited (MSIL) и Suzuki Motorcycle India Private Limited (SMIPL), дочерние компании корпорации Suzuki, принимают участие в автосалоне Auto Expo 2020, открывшемся в Грейтер-Нойде (Индия). Suzuki стремится внести вклад в устойчивое развитие автомобильных и мотоциклетных рынков в Индии, демонстрируя инициативы в области дизайна и удобства, а также в улучшении экологических показателей

MSIL представил FUTURO-e, концепт электромобиля, сочетающий в себе черты купе и внедорожника.  FUTURO-e создан для современной молодежи, которая ищет смелых выражений. Концепт является воплощением нового футуристического дизайна для популярного сегмента внедорожников.

FUTURO-e

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Другая новинка – компактный внедорожник Vitara Brezza с долгожданным бензиновым двигателем. Бензиновый Vitara Brezza соответствует новой норме выбросов (BS6), которая будет введена в Индии в апреле 2020 года. На стенде также демонстрируется компактный кроссовер Ignis с обновлённым дизайном.Vitara Brezza Ignis

Подразделение Suzuki Motorcycle India Private Limited представляет все модели, соответствующие нормам BS6. Всего выставлено 23 мотоцикла, в том числе флагманский скутер ACCESS 125, GSX-RR, спортбайк GIXXER 250 и скутер Burgman Street в ливрее MotoGP.

Auto Expo 2020 продлится до 12 февраля.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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