Пятидверный Suzuki Jimny в премии «Новинка года 2024»

С 1 по 29 ноября 2024 года на платформе Авто.ру проходит голосование в рамках ежегодной премии «Новинка года». В этом году участниками стали 45 автомобильных моделей — рекордное количество для конкурса. Среди претендентов на победу — пятидверный Suzuki Jimny, который уже привлек внимание благодаря своей уникальной конструкции и функциональным изменениям.

Премия разделена на шесть дополнительных категорий, каждая из которых представляет собой отдельное направление в оценке современных автомобильных решений. Пятидверный Jimny участвует сразу в трёх номинациях: «Новинка года», «Внедорожная новинка года» и «Параллельная новинка года».

Критерии отбора в номинации различаются в зависимости от специфики автомобилей. Например, категория «Внедорожная новинка года» объединяет автомобили с рамной конструкцией, высоким клиренсом (более 20 см), системой управления режимами движения и понижающей передачей. Это описание полностью соответствует Suzuki Jimny, который с клиренсом 210 мм и системой ALLGRIP PRO продолжает традиции классического внедорожника.

В категории «Параллельная новинка года» представлены автомобили брендов, не имеющих официального присутствия в России. Suzuki Jimny в пятидверной версии был произведён на заводе Suzuki Maruti India Ltd. и представлен на российском рынке в рамках параллельного импорта.

Модель Jimny получила значительные изменения в пятидверной версии, не утратив при этом ключевых особенностей. Конструкция осталась рамной, подвеска на неразрезных мостах обеспечивает высокий уровень проходимости, а увеличение длины кузова на 34 см сделало автомобиль более комфортным для пассажиров. На втором ряду теперь больше пространства, а улучшенная устойчивость на трассе добавляет удобства в повседневной эксплуатации.

Suzuki Jimny

Функциональность Jimny дополнена системой ALLGRIP PRO, которая включает режимы для движения по сложным покрытиям. Эти качества делают его конкурентоспособным в категории внедорожников, сохраняя баланс между традиционными особенностями модели и современными требованиями.

Премия «Новинка года» предоставляет автомобилям возможность быть замеченными широкой аудиторией, а также получить независимую оценку со стороны пользователей. Suzuki Jimny, сохранив ключевые характеристики своего предшественника и улучшив комфорт и функциональность, стал одной из заметных моделей конкурса. Голосование проходит с 1 по 29 ноября на платформе Авто.ру, где пользователи выбирают победителей в главной и шести дополнительных номинациях.

С 25 ноября по 2 декабря в ТЦ «Мега Белая Дача» проходит выставка, на которой представлено более 30 моделей, участвующих в премии. Посетители могут увидеть автомобили вживую, оценить их технические особенности и дизайн, а затем проголосовать за понравившиеся модели. Среди представленных экземпляров — пятидверный Suzuki Jimny, привлекающий внимание как одной из главных новинок конкурса.

Производство пятидверного Suzuki Jimny

Suzuki Jimny в пятидверной версии был выпущен на индийском заводе Suzuki Maruti India Ltd. В пресс-релизе компания уверяет, что предприятие придерживается строгих стандартов качества, идентичных тем, что применяются на заводах Suzuki в Японии. Завод стал ключевым звеном в производстве модели, обеспечив её соответствие мировым требованиям и запросам потребителей.

Производство пятидверного Jimny позволило увеличить комфорт и практичность автомобиля, сохраняя при этом его узнаваемый облик и внедорожные характеристики. Это решение сделало модель востребованной не только на внутреннем рынке Индии, но и среди покупателей в других странах, включая Россию.

Результаты премии будут объявлены 29 ноября 2024 года. Пятидверный Suzuki Jimny — участник сразу в нескольких номинациях, что подчеркивает его многогранность. Модель может быть отмечена как в категории внедорожников, так и в сегменте параллельного импорта.

Пресс-релиз компании акцентирует внимание на том, что участие в таких премиях — это возможность продемонстрировать сильные стороны автомобилей, привлечь внимание аудитории и собрать обратную связь от пользователей. Suzuki Jimny, уже получивший признание среди фанатов компактных внедорожников, ожидаемо станет одним из заметных участников конкурса.