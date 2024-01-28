Премиальные внедорожники TANK 300 и TANK 500 доступны в каршеринге TANK 300 и TANK 500

В Москве пользователи сервиса Яндекс Драйв могут теперь воспользоваться двумя новыми моделями внедорожников – TANK 300 и TANK 500. Это первые полноразмерные рамные внедорожники, доступные в каршеринге Яндекс Драйв. Общее число новых автомобилей, доступных пользователям в течение шести месяцев, составляет 50: TANK 300 в версии City Premium и TANK 500 в комплектации Premium. Автомобили доступны для аренды пользователям Яндекс Драйва, достигшим возраста старше 26 лет, имеющим опыт вождения не менее 6 лет и рейтинг в профиле вождения от 42 и выше.

TANK 300 и TANK 500

После завершения поездки клиент может запросить звонок от менеджера бренда TANK и задать интересующие вопросы. При первой поездке на автомобиле TANK 300 или TANK 500 клиентам начисляется 700 баллов при регистрации в мобильном приложении TANK в течение 14 рабочих дней. Эти баллы можно обменивать в онлайн-магазине TANK Shop в мобильном приложении TANK.

Мобильное приложение TANK предоставляет возможность приобрести новый премиальный внедорожник напрямую у производителя всего в несколько кликов благодаря гибридной системе продаж. Кроме того, приложение предлагает доступ к последним новостям и мероприятиям бренда, эксклюзивному контенту и общению в кругу единомышленников TANK.

Внутри TANK 300 обеспечен комфорт как в городе, так и за его пределами, с адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора, контурной подсветкой и столиком для пикника. Автомобили оснащены системой интеллектуального полного привода, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2.0 литра, мощностью 220 лошадиных сил и крутящим моментом 380 Нм. Особое внимание уделяется безопасности, включая мониторинг слепых зон, функции предотвращения столкновений при проезде перекрестков, систему помощи при движении в пробках, предупреждения при выезде задним ходом и экстренного удержания в полосе движения.

TANK 300 и TANK 500

TANK 500 – флагман в линейке бренда TANK, предлагающий комфортные поездки с массажем сидений переднего и заднего ряда и премиальной акустической системой с 12 динамиками. Он оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем V6 объемом 3.0 литра с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, развивающим 299 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм.