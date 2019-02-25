Новый Sprinter теперь доступен для заказа и с полным приводом

Новый Mercedes-Benz Sprinter теперь с полным приводом

Выдающаяся управляемость, отличное сцепление с дорогой, а также свойственные марке безопасность и уверенность: с момента вывода на рынок в 2011 году Sprinter 4×4 является воплощением большого фургона, способного справиться даже с самыми сложными условиями движения, сохраняя при этом комфорт своих аналогов с традиционным приводом. Sprinter третьего поколения с полным приводом чувствует себя уверенно как на заснеженных перевалах, так и на временных дорогах на строительной площадке.Номер один среди малотоннажных автомобилей теперь можно заказать и с полным приводом.Стартовая цена для фургона со стандартной колёсной базой составляет от 3 759 000 рублей с НДС.

Полная интеграция в адаптивную систему стабилизации ESP

Подключаемый полный привод также повышает уровень тягового усилия и в новой версии Sprinter.Подключение осуществляется при работающем двигателе с помощью переключателя на приборной панели, когда автомобиль стоит на месте, либо на низких скоростях до 10 км/ч. В этом случае крутящий момент на Sprinter 4×4 распределяется между передней и задней осями в соотношении 35:65. Тем самым обеспечивается динамика, которая при повседневной эксплуатации лишь незначительно отличается от динамики Sprinter с задним приводом.

Значительный вклад в обеспечение оптимальных характеристик движения и управляемости вносит электронная система регулировки тягового усилия 4ETS. Она полностью интегрирована в электронную систему стабилизации Adaptive ESP и специально адаптирована к работе с полным приводом.При этом сохранились все составные функции электронной системы стабилизации Adaptive ESP – антиблокировочная система ABS, антипробуксовочная система ASR, электронная система распределения тормозного усилия EBV, система экстренного торможения BAS и противооткатная система AAS.

Если одно или несколько колёс на скользком покрытии теряет сцепление, то система 4ETS короткими импульсами автоматически притормаживает прокручивающиеся колёса, повышая за счёт этого в равной мере и крутящий момент на колёсах с хорошим сцеплением. Для этих целей система 4ETS использует датчики системы ABS. Автоматическое тормозное вмешательство системы 4ETS повторяет эффект работы до трёх блокировок дифференциалов – межосевого, межколёсного переднего и межколёсного заднего.

ASR, отключаемая при различных дорожных ситуациях

В зависимости от дорожной ситуации антипробуксовочную систему ASR на Sprinter 4×4 можно на короткое время отключать с помощью кнопок меню на рулевом колесе. В этом случае пороговые значения срабатывания на короткое время расширяются, например, чтобы путём повысившейся пробуксовки повысить тягу при движении с цепями или на дороге с щебёночным покрытием. В диапазоне скоростей от 40 до 60 км/ч функция ASR снова автоматически включается. То же относится и к недопустимо сильной пробуксовке при движении дольше 10 секунд в режиме “ASR Off”. Во всех ситуациях система ESP всегда остается активна.

Дополнительно система 4ETS также предотвращает критические ситуации. Так, при росте скорости будет снижаться блокирующий эффект в пределах оси, чтобы в целях большей безопасности движения избежать рысканья (вращения вокруг вертикальной оси) автомобиля. Перегрев тормозной системы исключён несмотря на её активную работу: если в экстремальных условиях бездорожья температура тормозной системы возрастёт до недопустимых значений, то система 4ETS будет самостоятельно уменьшать блокирующий эффект до тех пор, пока тормоза не остынут.Водителю будет сообщено об этом с помощью контрольного индикатора на приборной панели.

Особое значение ввиду разнообразия кузовных вариантов малотоннажного автомобиляSprinter имеет устройство оценки массы загрузки и центра тяжести автомобиля (LoadAdaptiveControl, LAC).Так, адаптивная система ESP на основании характера движения автомобиля – например, в случае варианта со специальной надстройкой – регистрирует высокий центр тяжести и адаптирует свою регулирующую характеристику к имеющейся ситуации.Adaptive ESP особенно на бездорожье повышает тем самым степень безопасности, например, при проезде склонов с большим боковым уклоном автомобиля.

В качестве опции можно установить систему регулировки скорости при движении на спускеDownhillSpeedRegulation (DSR) в сочетании с понижающей передачей.При езде под гору они постоянно обеспечивает выбранную заранее скорость. Это возможно благодаря взаимодействию двигателя, коробки передач и целенаправленному вмешательству в действие тормозной системы. DSR активируется при помощи кнопки на передней панели. А скорость регулируется с помощью клавиши-качели на рулевом колесе.В качестве опции Mercedes-Benz, помимо прочего, оснащает Sprinter 4×4 системой помощи при трогании на подъёме, что обеспечивает идеальное движение на заснеженных участках.

Ещё больше сцепления: Sprinter 4×4 с понижающей передачей

Полноприводный малотоннажный автомобиль по желанию клиента может оснащаться дополнительной пониженной передачей LowRange. Нажатием кнопки на стоящем автомобиле с работающим двигателем, активированной системой полного привода и выжатым сцеплением или рычагом селектора АКП в положении “N”, она снижает передаточное отношение на 42%. Соответственно снижается максимальная скорость на отдельных передачах. Одновременно возрастает тяга.

На Sprinter 4×4 по бездорожью можно ехать только в режиме, щадящем сцепление и предвосхищающем потенциально опасные ситуации на небольших скоростях. Использование понижающей передачи рекомендуется при частом маневрировании для снижения нагрузки на сцепление, при экстремальных подъёмах и уклонах в гористой местности, а также при поездках с полной загрузкой или при движении с прицепом по просёлочной местности.

Увеличенный клиренс в пользу внедорожных качеств

В целом Sprinter 4×4 – не внедорожник, но увеличенный спереди на 155 мм и сзади на 135 мм дорожный просвет уже внешне наводит на мысль о типично внедорожных характеристиках.

Так, угол переднего свеса на Sprinter с допустимой полной массой 3,5 т составляет 26° вместо 16° на Sprinter с обычным задним приводом, а угол заднего свеса на фургоне с коротким свесом – 25° (17°). Продольный угол проходимости – что важно при проезде выпуклостей дорожного покрытия – на Sprinter 4×4 со стандартной колесной базой возрос с 14° до 23°.

В зависимости от варианта двигателя способность преодолевать подъёмы может быть на 20% выше, чем на Sprinter с традиционным приводом. В то же время полностью сохраняется его полная повседневная практичность при интенсивной эксплуатации в коммерческих целях: по сравнению с традиционным приводом его масса увеличилась всего лишь на 140 кг.Грузовое пространство осталось без изменений.

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