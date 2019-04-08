Опубликован график разводки мостов Санкт-Петербурга

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовал утвержденный график разводки мостов в навигационный период 2019 года.

По сравнению с графиком прошлого года, время разводки мостов не изменилось.

Помимо этого, по-прежнему, два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов, перекинутых через р. Большая Невка, производится также по предварительной заявке за двое суток.

Напоминаем, что, согласно Правилам эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2006 № 1480, навигационный период для разводки мостов по р. Неве (в т.ч. р. Большой Неве) и р. Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для остальных мостов, перекинутых через р. Большую Невку, – с 20 апреля по 15 ноября.

С графиком разводки мостов 2019 года можно ознакомиться на портале: https://mostotrest-spb.ru/ – здесь в режиме реального времени публикуется информация о планируемых разводках и о положении крыльев разводного пролета каждого разводного моста.