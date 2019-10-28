«Семерка» за 650 тысяч рублей

«Семерка» за 650 тысяч рублей
Октябрь 28 12:11 2019

«Семерку» Дмитрия Медведева выставили на продажу за 650 тысяч рублей

ВАЗ-2107 1994 года выпуска принадлежал Медведеву до 2001 года. Это подтверждает оригинал ПТС с подписью высокопоставленного (ныне) владельца. Впоследствии «семерку» выкупил один из жителей Ленинградской области, который в 2010 году продал его в Зеленоградский музей ретро-автомобилей.

Простояв там до 2019 года музей по неизвестной причине решил избавиться от него. В настоящее время ВАЗ-2107 Медведева продают за 650 тысяч рублей. Это просто огромная цена за потрепанную «семерку». Может сам Медведев захочет выкупить свой автомобиль, как частичку собственной истории?Салон "Семёрки" Дмитрия Медведева

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2107ВАЗДмитрий Медведев
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Борис Агеенков
    Октябрь 28, 12:42 #1 Борис Агеенков

    Продаётся двуспальная арабская кровать со спящим арабом…..

  2. Yuri Borodkin
    Октябрь 28, 12:53 #2 Yuri Borodkin

    Уточка для защиты сцепного шара фаркопа в подарок.

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