«Семерка» за 650 тысяч рублей

«Семерку» Дмитрия Медведева выставили на продажу за 650 тысяч рублей

ВАЗ-2107 1994 года выпуска принадлежал Медведеву до 2001 года. Это подтверждает оригинал ПТС с подписью высокопоставленного (ныне) владельца. Впоследствии «семерку» выкупил один из жителей Ленинградской области, который в 2010 году продал его в Зеленоградский музей ретро-автомобилей.

Простояв там до 2019 года музей по неизвестной причине решил избавиться от него. В настоящее время ВАЗ-2107 Медведева продают за 650 тысяч рублей. Это просто огромная цена за потрепанную «семерку». Может сам Медведев захочет выкупить свой автомобиль, как частичку собственной истории?

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