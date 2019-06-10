АвтоВАЗ сделал заявление в отношении нового поколения Lada Largus

Во всемирной паутине Интернет появились очередные новости относительно нового поколения автомобилей Lada Largus. В частности прояснилась информация относительно даты релиза новинки.

Примечательно, что еще в 2018 году АвтоВАЗом сделано заявление в отношении дизайна автомобиля. Планируется все модели привести к одному знаменателю. Также озвучены планы обновления модельного ряда российского автопроизводителя в ближайшие семь лет.

Больше всего интереса вызывает одна из главных новинок компании – речь идет об универсале Lada Largus. Тем более, что на российском рынке данный автомобиль пользуется довольно большим спросом. На данный момент автогигант заключает с поставщиками соответствующие контракты, способствующие обновлению модели.

Некоторое время тому назад в сети появилась информация, что уже в 2019 году можно будет увидеть рестайлинг Lada Largus, но похоже на то, что руководство не намерено спешить в этом вопросе. Скорее всего новое поколение автомобиля появится через пару лет. Эту информацию также подтверждает Ян Птачек, являющийся представителем АвтоВАЗа. Последний заявляет, что что в ближайшее время “Ларгус” обновлять не планируется.

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