Российская премьера изысканного Bentley Flying Spur

Российская премьера абсолютно нового Flying Spur состоялась в роскошном пентхаусе Bentley Rooms «Резиденция Тверская»

«Современная алхимия» от Bentley: захватывающий панорамный вид на деловой город, изысканный интерьер Bentley Home, таинственная атмосфера и исключительные впечатления

Новый Flying Spur – уникальное сочетание элегантности роскошного лимузина, динамики спортивного седана и передовых технических решений

Компания Bentley представляет новый изысканный и динамичный Flying Spur в Bentley Rooms на последнем этаже «Резиденция Тверская» в апартаментах под знаковым для юбилейного года марки номером «100»

Квинтэссенция британского стиля, интригующая, таинственная атмосфера «современной алхимии» и захватывающий вид на центр Москвы встречали гостей закрытого показа самого совершенного и роскошного спортивного седана.

Секретный пентхаус в сердце столицы, панорамные виды на деловой город – башни Москва-Сити, гостиницу «Украина», Останкинскую телебашню, Дом Правительства, Кремль, Flying Spur дебютировал в привычной для себя бизнес-среде современного мегаполиса.

Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик отмечает: «Новый Flying Spur разработан «с чистого листа» и собирается вручную на единственном заводе в Крю. От модели-предшественника осталось только лишь название. Мы уверены, что новый Flying Spur впечатлит российских клиентов. Этот роскошный и динамичный спортивный седан – эталон элегантности и качества, которые вот уже 100 лет ассоциируются с маркой Bentley».

Этапы разработки дизайна и момент рождения шедевра – от первой линии до финальных деталей, которые создают исключительный образ Bentley Flying Spur, – представлены в апартаментах под номером «100» уникальной галереей скетчей. В лобби комплекса расположилась скульптура новой Flying B. Созданная в годовщину столетнего юбилея Bentley эмблема обрела новый дизайн, соответствующий стилистике нового века.

Алхимический бар от бренда «ОНЕГИН», вдохновленный таинственной атмосферой Bentley Rooms и шедевром мастеров из британского Крю, представил гостям эксклюзивные коктейли, посвященные столетию бренда и получившие названия в честь легенд Bentley, которые написали историю успеха компании.

Роскошную атмосферу секретных апартаментов Bentley Rooms подчеркнула новая коллекция мебели и аксессуаров для дома Bentley Home. Интерьерная линия марки олицетворяет изысканность и утонченность английского стиля. Интерьер был разработан дизайнерами салона VOIX – официального дистрибьютора марки на территории России. Столики из натурального мрамора, бархатные подушки, диваны и кресла из кожи высочайшего качества с фирменными прострочками трансформировали часть пентхауса в невероятно стильную и неординарную lounge-зону, способную удивить даже истинных ценителей дизайна.

Главный герой эксклюзивного вечера – новый Bentley Flying Spur – представляет собой уникальное сочетание роскоши лимузина и динамики спортивного седана и ориентирован как на водителя, так и на пассажиров. Непревзойдённый дизайн экстерьера модели дополняют исключительная отделка салона и передовые технологии.

Ханс Хольцгартнер, старший менеджер по продукту компании Bentley Motors, отмечает: «Новый Flying Spur – это идеальное сочетание эмоционального дизайна, передовых технических решений и инновационных технологий в роскошном спортивном седане класса Gran Turismo. Мы создали автомобиль вне времени, который выходит за рамки модных тенденций и призван радовать своего владельца путешествиями, открытиями, сохраняя и преумножая свой статус на протяжении десятилетий. Мы уверены, что он добавит новую успешную главу в историю Bentley».

Новый Flying Spur оснащается усовершенствованным 6,0‑литровым двигателем W12 и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая переключает передачи еще быстрее, плавнее и эффективнее. Мощность двигателя составляет 635 л.с., крутящий момент 900 Н·м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Яркий и выразительный дизайн нового Flying Spur воплощает легендарный стиль автомобилей Bentley. Впервые капот современного Flying Spur украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В». Непревзойденный стиль Bentley демонстрирует каждая без исключения деталь. Благодаря хромированному отражателю грани светодиодных матричных фар с эффектом граненого хрусталя сверкают, даже когда головной свет выключен.

Интерьер нового Flying Spur демонстрирует мастерство специалистов Bentley в создании исключительной роскоши и инноваций. Модель можно оснастить первым в автомобильной индустрии трехгранным поворотным дисплеем (Bentley Rotating Display). Впервые в отделке используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. В качестве дополнительной опции для Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию современный вид.

В рамках эксклюзивного мероприятия также была представлена Bentley Collection – одежда и аксессуары для мужчин и женщин в стиле легендарной английской марки. Изысканные и утонченные модели коллекции отличаются мастерством исполнения и элегантным дизайном. Шелковые платки, кашемировые шарфы, портмоне, перчатки и другие аксессуары Bentley Collection идеально дополнят любой образ.