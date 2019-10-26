Jaguar будущего – первый полностью электрический виртуальный спорткар

Бренд Jaguar представил свой первый полностью электрический виртуальный спорткар – Jaguar Vision Gran Turismo Coupé. Футуристичный электрокар дополнит линейку Vision Gran Turismo в рамках серии видеоигр Gran Turismo.

Полностью электрический Jaguar Vision GT Coupé вдохновлен богатым гоночным наследием Jaguar: культовые C-type и D-type оказали влияние на смелый футуристичный дизайн электрокара, а Jaguar I-TYPE 4 Formula E и Jaguar I-PACE eTROPHY обеспечили техническую базу для бескомпромиссной динамики автомобиля.

Команда дизайнеров Jaguar получила полную свободу творчества в процессе разработки совершенных пропорций и превосходных линий виртуальной версии Jaguar будущего.

Джулиан Томсон (Julian Thomson), главный дизайнер Jaguar: «Этот проект был реализован нашими молодыми дизайнерами, для которых он стал уникальной возможностью создать автомобиль, воплощающий богатое наследие бренда и в то же время раздвигающий границы дизайнерской мысли. Команда проделала невероятную работу, создав нечто вдохновленное легендарным прошлым бренда».

Jaguar Vision GT Coupé мощностью в 1 020 л.с., выдающий 1 200 Нм крутящего момента и способный разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды, получил точно сбалансированную управляемость. Поклонники GT Sport смогут испытать автомобиль на игровой трассе уже в конце ноября.

Кадзунори Ямаути (Kazunori Yamauchi), создатель Gran Turismo, президент корпорации Polyphony Digital: «Мы рады представить проект Jaguar Vision Gran Turismo. Работа с новым директором по дизайну Jaguar Джулианом Томсоном стала для нас невероятным опытом. Дизайн и возможности динамики этого автомобиля – результат высокого мастерства команды и долгих лет сотрудничества».

Дизайн экстерьера

Влияние богатого гоночного наследия Jaguar четко прослеживается в уверенных линиях Vision GT Coupé и его мощных крыльях, которые перекликаются с деталями экстерьера C-type и D-type – победителей легендарных гонок «Ле-Ман».

Автомобиль задает новый уровень аэродинамики и тормозной эффективности благодаря складному спойлеру, который оптимизирует энергоэффективность, обеспечивая при этом оптимальную прижимную силу.

Оливер Кеттел-Форд (Oliver Cattel-Ford), дизайнер экстерьера Jaguar: «Это просто проект мечты для любого автомобильного дизайнера – процесс создания футуристического спорткара для Gran Turismo дает полный простор для идей и решений. Этот автомобиль должен восхищать будущие поколения и – самое главное – выглядеть как истинный Jaguar».

Формы и стремительные пропорции, унаследованные от трех ключевых гоночных моделей Jaguar – C-type, D-type и E-type – оказали прямое влияние на Jaguar Vision GT Coupé. Решительные передние крылья дают отсылку к C-type, общий силуэт кузова вдохновлен «длинным капотом» D-type, а элегантный салон перекликается с интерьером E-type.

Виртуальный спортивный электрокар создан из экспериментальных легких материалов на базе жесткой монококовой конструкции из углеродного волокна и передовых алюминиевых сплавов. Все это обеспечивает массу Jaguar Vision GT Coupé в 1 400 кг и оптимальное распределение веса в пропорциях 50:50.

Vision GT Coupe стал первым Jaguar, получившим легендарную эмблему ягуара в прыжке на передней решетке. Отсылка к истории бренда также прослеживается и в двойном разъеме для зарядки над задней колесной аркой, вдохновленной революционным седаном Jaguar XJ 1968 года выпуска.

Дизайн интерьера

Салон Jaguar Vision GT Coupé был разработан так, чтобы отобразить невероятное наследие бренда и современную философии дизайна интерьера, в основе которой лежит новое восприятие роскоши, чистота линий и повышенное внимание к деталям. Все это гармонирует с кажущимся на первый взгляд простым дизайном автомобиля.

Крис Шоу (Chris Shaw), дизайнер интерьера Jaguar: «В своей работе мы действительно вышли за грани привычного, чтобы представить, как должен выглядеть будущий спорткар Jaguar изнутри. Интерьер получился визуально легким, простым, но в то же время смелым и получил передовые и экспериментальные материалы отделки. Каждый игрок, находящийся на месте пилота и видящий перед собой грациозный длинный капот Jaguar Vision GT Coupé, полностью погружается в атмосферу происходящего».

Среди новых решений в автомобиле представлена технология голограммы. Бортовая система на основе искусственного интеллекта, получившая название KITT-E, станет отличным помощником в управлении основными функциями спорткара, а передовой человеко-машинный интерфейс укрепит эмоциональную связь с автомобилем. Технология также выводит в различных форматах полезную для водителя информацию, в частности трехмерные карты и важные данные об автомобиле.

Салон в стиле «кокпит» дарит те же ощущения, что и при управлении легендарным Jaguar D-type. Спорткар также получил цифровое боковое зеркало с технологией дополненной реальности для улучшенного обзора с любой стороны автомобиля: оно способно визуально выделять препятствия и источники потенциальной опасности. В дополнение к этому перед водителем расположена прозрачная приборная панель, предоставляющая 3D-информацию и обзор пространства за автомобилем.

Уникальное звуковое сопровождение Vision GT Coupé также погружает водителя в атмосферу настоящей гонки. Оно было создано с использованием аудиозаписей D-type, финишировавшего первым на гонке «Ле-Ман» в 1957 году. Его 3,8-литровый двигатель, позаимствованный у XK, воспроизводит уникальный звук, создающий футуристичный и отличительный саундтрек.

Динамика

Чтобы достичь бескомпромиссной гоночной динамики Jaguar Vision GT Coupé команда дизайнеров привлекла к работе инженеров Panasonic Jaguar Racing, которые занимались разработкой гоночных I-TYPE 4 и I-PACE eTROPHY. Автомобиль получил три мощных компактных электрических двигателя: один приводит в движение оба передних колеса, а два других – задние. Вместе они выдают суммарную мощность в 1 020 л.с. и 1 200 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает меньше двух секунд, а максимальная скорость может достигать более 321 км/ч.

Джеймс Баркли (James Barclay), директор команды Panasonic Jaguar Racing: «Возможность применить весь опыт, накопленный в рамках участия в Formula E, при создании футуристичного гоночного виртуального Jaguar стала серьезным испытанием для инженеров Jaguar Racing. Мы перенесли динамические характеристики полностью электрического двигателя, заимствованного у Jaguar I-TYPE 4 и I-PACE eTROPHY, в виртуальное пространство и создали автомобиль, которым будет невероятно приятно управлять и который составит серьезную конкуренцию соперникам».

Jaguar Vision GT будет доступен для скачивания в Gran Turismo Sport на Sony PlayStation 4 с конца ноября 2019. Гоночный электрокар впервые примет участие в соревновании в рамках последнего этапа мирового тура Gran Turismo от Sony, который состоится на Международном автомобильном салоне в Токио 26 и 27 октября 2019 года.