Jaguar будущего – первый полностью электрический виртуальный спорткар

Полностью электрический Jaguar Vision GT Coupé вдохновлен богатым гоночным наследием Jaguar: культовые C-type и D-type оказали влияние на смелый футуристичный дизайн электрокара, а Jaguar I-TYPE 4 Formula E и Jaguar I-PACE eTROPHY обеспечили техническую базу для бескомпромиссной динамики автомобиля.
Команда дизайнеров Jaguar получила полную свободу творчества в процессе разработки совершенных пропорций и превосходных линий виртуальной версии Jaguar будущего.
Джулиан Томсон (Julian Thomson), главный дизайнер Jaguar: «Этот проект был реализован нашими молодыми дизайнерами, для которых он стал уникальной возможностью создать автомобиль, воплощающий богатое наследие бренда и в то же время раздвигающий границы дизайнерской мысли. Команда проделала невероятную работу, создав нечто вдохновленное легендарным прошлым бренда».
Jaguar Vision GT Coupé мощностью в 1 020 л.с., выдающий 1 200 Нм крутящего момента и способный разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды, получил точно сбалансированную управляемость. Поклонники GT Sport смогут испытать автомобиль на игровой трассе уже в конце ноября.
Кадзунори Ямаути (Kazunori Yamauchi), создатель Gran Turismo, президент корпорации Polyphony Digital: «Мы рады представить проект Jaguar Vision Gran Turismo. Работа с новым директором по дизайну Jaguar Джулианом Томсоном стала для нас невероятным опытом. Дизайн и возможности динамики этого автомобиля – результат высокого мастерства команды и долгих лет сотрудничества».
Влияние богатого гоночного наследия Jaguar четко прослеживается в уверенных линиях Vision GT Coupé и его мощных крыльях, которые перекликаются с деталями экстерьера C-type и D-type – победителей легендарных гонок «Ле-Ман».
Автомобиль задает новый уровень аэродинамики и тормозной эффективности благодаря складному спойлеру, который оптимизирует энергоэффективность, обеспечивая при этом оптимальную прижимную силу.
Оливер Кеттел-Форд (Oliver Cattel-Ford), дизайнер экстерьера Jaguar: «Это просто проект мечты для любого автомобильного дизайнера – процесс создания футуристического спорткара для Gran Turismo дает полный простор для идей и решений. Этот автомобиль должен восхищать будущие поколения и – самое главное – выглядеть как истинный Jaguar».
Формы и стремительные пропорции, унаследованные от трех ключевых гоночных моделей Jaguar – C-type, D-type и E-type – оказали прямое влияние на Jaguar Vision GT Coupé. Решительные передние крылья дают отсылку к C-type, общий силуэт кузова вдохновлен «длинным капотом» D-type, а элегантный салон перекликается с интерьером E-type.
Виртуальный спортивный электрокар создан из экспериментальных легких материалов на базе жесткой монококовой конструкции из углеродного волокна и передовых алюминиевых сплавов. Все это обеспечивает массу Jaguar Vision GT Coupé в 1 400 кг и оптимальное распределение веса в пропорциях 50:50.
Vision GT Coupe стал первым Jaguar, получившим легендарную эмблему ягуара в прыжке на передней решетке. Отсылка к истории бренда также прослеживается и в двойном разъеме для зарядки над задней колесной аркой, вдохновленной революционным седаном Jaguar XJ 1968 года выпуска.
Салон Jaguar Vision GT Coupé был разработан так, чтобы отобразить невероятное наследие бренда и современную философии дизайна интерьера, в основе которой лежит новое восприятие роскоши, чистота линий и повышенное внимание к деталям. Все это гармонирует с кажущимся на первый взгляд простым дизайном автомобиля.
Крис Шоу (Chris Shaw), дизайнер интерьера Jaguar: «В своей работе мы действительно вышли за грани привычного, чтобы представить, как должен выглядеть будущий спорткар Jaguar изнутри. Интерьер получился визуально легким, простым, но в то же время смелым и получил передовые и экспериментальные материалы отделки. Каждый игрок, находящийся на месте пилота и видящий перед собой грациозный длинный капот Jaguar Vision GT Coupé, полностью погружается в атмосферу происходящего».
Среди новых решений в автомобиле представлена технология голограммы. Бортовая система на основе искусственного интеллекта, получившая название KITT-E, станет отличным помощником в управлении основными функциями спорткара, а передовой человеко-машинный интерфейс укрепит эмоциональную связь с автомобилем. Технология также выводит в различных форматах полезную для водителя информацию, в частности трехмерные карты и важные данные об автомобиле.
Салон в стиле «кокпит» дарит те же ощущения, что и при управлении легендарным Jaguar D-type. Спорткар также получил цифровое боковое зеркало с технологией дополненной реальности для улучшенного обзора с любой стороны автомобиля: оно способно визуально выделять препятствия и источники потенциальной опасности. В дополнение к этому перед водителем расположена прозрачная приборная панель, предоставляющая 3D-информацию и обзор пространства за автомобилем.
Уникальное звуковое сопровождение Vision GT Coupé также погружает водителя в атмосферу настоящей гонки. Оно было создано с использованием аудиозаписей D-type, финишировавшего первым на гонке «Ле-Ман» в 1957 году. Его 3,8-литровый двигатель, позаимствованный у XK, воспроизводит уникальный звук, создающий футуристичный и отличительный саундтрек.
Чтобы достичь бескомпромиссной гоночной динамики Jaguar Vision GT Coupé команда дизайнеров привлекла к работе инженеров Panasonic Jaguar Racing, которые занимались разработкой гоночных I-TYPE 4 и I-PACE eTROPHY. Автомобиль получил три мощных компактных электрических двигателя: один приводит в движение оба передних колеса, а два других – задние. Вместе они выдают суммарную мощность в 1 020 л.с. и 1 200 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает меньше двух секунд, а максимальная скорость может достигать более 321 км/ч.
Джеймс Баркли (James Barclay), директор команды Panasonic Jaguar Racing: «Возможность применить весь опыт, накопленный в рамках участия в Formula E, при создании футуристичного гоночного виртуального Jaguar стала серьезным испытанием для инженеров Jaguar Racing. Мы перенесли динамические характеристики полностью электрического двигателя, заимствованного у Jaguar I-TYPE 4 и I-PACE eTROPHY, в виртуальное пространство и создали автомобиль, которым будет невероятно приятно управлять и который составит серьезную конкуренцию соперникам».
Jaguar Vision GT будет доступен для скачивания в Gran Turismo Sport на Sony PlayStation 4 с конца ноября 2019. Гоночный электрокар впервые примет участие в соревновании в рамках последнего этапа мирового тура Gran Turismo от Sony, который состоится на Международном автомобильном салоне в Токио 26 и 27 октября 2019 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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