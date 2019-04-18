Компания Geely Auto представила новый модельный ряд на Шанхайском автосалоне 2019

Концепт PREFACE, первый премиальный спортивный седан Geely, в основу которого легла компактная модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), развивает узнаваемую дизайнерскую концепцию бренда «Расширяющаяся вселенная» и является олицетворением высокотехнологичных, персонализированных и динамичных моделей, которые появятся в будущем.
PREFACE сочетает в себе безопасность CMA, высокие стандарты качества Geely Auto, а также интеллектуальные технологии привода. Эта модель предложит своим покупателям более совершенный и изысканный опыт вождения.
Представление концепта PREFACE свидетельствует о намерении Geely вернуться к своим истокам – выпуску седанов, а также желании установить новые мировые стандарты.
седан Geely PREFACE
На Шанхайском автосалоне представлен ряд электрифицированных моделей, которые будут запущены в течение этого года. Среди них – кроссовер Geely Bin Yue с умеренной (MHEV) и подключаемой (PHEV) гибридными силовыми установками и подключаемый гибрид Emgrand GL. Обе модели будут продаваться вместе с текущими моделями MHEV и PHEV: седаном Bo Rui GE и минивэном Jiaji.
«Наш модельный ряд демонстрирует приверженность Geely к полной электрификации своего ассортимента продуктов, а также способность компании выполнять свои обещания. Geely является активным участником рынка электромобилей», – говорит вице-президент Geely Auto Group Виктор Янг.
Кроме того, к 2022 году компания выведет свою инициативу Blue Geelу на новый уровень, представив полный ассортимент новых транспортных средств. В течение пяти лет электромобили и автомобили, использующие перспективные источники энергии, продаваемые Geely Auto, позволят сократить количество выбросов на столько, сколько перерабатывает 80 000 км² леса.
Новый бренд Geely Geometry и его первая модель Geometry A был официально представлен 11 апреля. Таким образом, Geely Auto становится новым крупным игроком на мировом рынке электромобилей.
Geely Geometry A
Накануне Шанхайского автосалона Geely Auto стала первым официальным партнером XIX Азиатских игр. Воспользовавшись этой возможностью, Geely Auto объявляет о всестороннем обновлении своего бренда и превращении его в инновационное технологическое предприятие, основанное на лидерстве в области технологий, глобальном развитии и ориентированности на потребностях пользователей.
Под лозунгом «Наслаждайтесь электротранспортом на Азиатских играх с Geely» компания Geely разработает серию автономных интеллектуальных автомобилей, объединенных в сеть и спроектированных на основе модульной платформы PMA (Pure Electric Modular Architecture).
Кроссовер Geely Bin Yue
Geely стал одним из первых брендов, который популяризировал использование технологий второй степени (L2) автономного вождения в автомобилях массового производства в Китае. В течение следующих трех лет Geely будет стремиться к массовому серийному производству технологий третьей степени автономности (L3) и к реальному прогрессу в создании безопасного полностью автономного вождения (L5).
Geely уже провела 100 миллионов километров компьютерных симуляций и поездок по тестовым трассам на своих автомобилях со вторым уровнем автономного вождения (L2) и к Азиатским играм 2022 года обеспечит, чтобы безопасные и надежные беспилотные автомобили были доступны для покупателей.
Наряду с разработкой автономного вождения, Geely также делает успехи в области подключения с помощью независимо разработанных микросхем для транспортных средств, искусственного интеллекта и сетей 5G.
Развитие Geely ведет к полномасштабной интеллектуальной мобильности с тем же уровнем удобства, которое представляют мобильные телефоны для потребителей.
Geely Emgrand GL
Начиная с 2019 года в автомобилях Geely будет использоваться новый логотип. В нем по-прежнему используется синий цвет, являющийся частью визуальной идентичности бренда с 1997 года. В Китае синий считается цветом равенства и экологии.
Вторым цветом, используемым в новом логотипе, является серебристый. Он символизирует приверженность Geely инновациям и передовым технологиям. Черный цвет подчеркивает способность бренда удивлять и отличаться от окружающих.
В новых, более ориентированных на водителя моделях Geely − таких как готовящийся к выходу на рынок кроссовер-купе Xing Yue – будет использован черный логотип с серебристыми акцентами, подчеркивающий спортивные характеристики автомобиля.
Бренд Geometry будет использовать стандартный логотип Geely в темно-серебристом исполнении, который отражает акцент на технологии и электромобильность, отдавая при этом дань уважения наследию бренда.
Мировая автомобильная промышленность сегодня переживает очень важный этап. Конъюнктура мирового рынка постоянно меняется, и зачастую невозможно предсказать развитие событий заранее. Но условия неопределенности дарят большое количество возможностей.
В стремлении использовать все возможности, которые открывает отрасль, фокусируясь на электрификации, «умных» технологиях, подключенности и совместном использовании, Geely будет делать ставку на развитие инноваций. Оставаясь ориентированной на клиента компанией, Geely будет разрабатывать продукты, устанавливающие новые стандарты качества.
C 2014 года www.amsrus.ru