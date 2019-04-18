Компания Geely Auto представила новый модельный ряд на Шанхайском автосалоне 2019

На ежегодном автосалоне в Шанхае состоялись премьеры концептуального седана PREFACE, полностью электрического седана Geometry A, кроссовера Geely Bin Yue, Emgrand GL, а также электрифицированных версий Bo Rui GE и минивэна Jiaji.

Концепт PREFACE

Концепт PREFACE, первый премиальный спортивный седан Geely, в основу которого легла компактная модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), развивает узнаваемую дизайнерскую концепцию бренда «Расширяющаяся вселенная» и является олицетворением высокотехнологичных, персонализированных и динамичных моделей, которые появятся в будущем.

PREFACE сочетает в себе безопасность CMA, высокие стандарты качества Geely Auto, а также интеллектуальные технологии привода. Эта модель предложит своим покупателям более совершенный и изысканный опыт вождения.

Представление концепта PREFACE свидетельствует о намерении Geely вернуться к своим истокам – выпуску седанов, а также желании установить новые мировые стандарты.

Стремление к полной электрификации

На Шанхайском автосалоне представлен ряд электрифицированных моделей, которые будут запущены в течение этого года. Среди них – кроссовер Geely Bin Yue с умеренной (MHEV) и подключаемой (PHEV) гибридными силовыми установками и подключаемый гибрид Emgrand GL. Обе модели будут продаваться вместе с текущими моделями MHEV и PHEV: седаном Bo Rui GE и минивэном Jiaji.

«Наш модельный ряд демонстрирует приверженность Geely к полной электрификации своего ассортимента продуктов, а также способность компании выполнять свои обещания. Geely является активным участником рынка электромобилей», – говорит вице-президент Geely Auto Group Виктор Янг.

Кроме того, к 2022 году компания выведет свою инициативу Blue Geelу на новый уровень, представив полный ассортимент новых транспортных средств. В течение пяти лет электромобили и автомобили, использующие перспективные источники энергии, продаваемые Geely Auto, позволят сократить количество выбросов на столько, сколько перерабатывает 80 000 км² леса.

Новый бренд Geely Geometry и его первая модель Geometry A был официально представлен 11 апреля. Таким образом, Geely Auto становится новым крупным игроком на мировом рынке электромобилей.

Накануне Шанхайского автосалона Geely Auto стала первым официальным партнером XIX Азиатских игр. Воспользовавшись этой возможностью, Geely Auto объявляет о всестороннем обновлении своего бренда и превращении его в инновационное технологическое предприятие, основанное на лидерстве в области технологий, глобальном развитии и ориентированности на потребностях пользователей.

Под лозунгом «Наслаждайтесь электротранспортом на Азиатских играх с Geely» компания Geely разработает серию автономных интеллектуальных автомобилей, объединенных в сеть и спроектированных на основе модульной платформы PMA (Pure Electric Modular Architecture).

Автономное вождение

Geely стал одним из первых брендов, который популяризировал использование технологий второй степени (L2) автономного вождения в автомобилях массового производства в Китае. В течение следующих трех лет Geely будет стремиться к массовому серийному производству технологий третьей степени автономности (L3) и к реальному прогрессу в создании безопасного полностью автономного вождения (L5).

Geely уже провела 100 миллионов километров компьютерных симуляций и поездок по тестовым трассам на своих автомобилях со вторым уровнем автономного вождения (L2) и к Азиатским играм 2022 года обеспечит, чтобы безопасные и надежные беспилотные автомобили были доступны для покупателей.

Наряду с разработкой автономного вождения, Geely также делает успехи в области подключения с помощью независимо разработанных микросхем для транспортных средств, искусственного интеллекта и сетей 5G.

Развитие Geely ведет к полномасштабной интеллектуальной мобильности с тем же уровнем удобства, которое представляют мобильные телефоны для потребителей.

Новый логотип

Начиная с 2019 года в автомобилях Geely будет использоваться новый логотип. В нем по-прежнему используется синий цвет, являющийся частью визуальной идентичности бренда с 1997 года. В Китае синий считается цветом равенства и экологии.

Вторым цветом, используемым в новом логотипе, является серебристый. Он символизирует приверженность Geely инновациям и передовым технологиям. Черный цвет подчеркивает способность бренда удивлять и отличаться от окружающих.

В новых, более ориентированных на водителя моделях Geely − таких как готовящийся к выходу на рынок кроссовер-купе Xing Yue – будет использован черный логотип с серебристыми акцентами, подчеркивающий спортивные характеристики автомобиля.

Бренд Geometry будет использовать стандартный логотип Geely в темно-серебристом исполнении, который отражает акцент на технологии и электромобильность, отдавая при этом дань уважения наследию бренда.

Мировая автомобильная промышленность сегодня переживает очень важный этап. Конъюнктура мирового рынка постоянно меняется, и зачастую невозможно предсказать развитие событий заранее. Но условия неопределенности дарят большое количество возможностей.

В стремлении использовать все возможности, которые открывает отрасль, фокусируясь на электрификации, «умных» технологиях, подключенности и совместном использовании, Geely будет делать ставку на развитие инноваций. Оставаясь ориентированной на клиента компанией, Geely будет разрабатывать продукты, устанавливающие новые стандарты качества.