Экс-глава думы Тюмени осужден условно за ДТП с двумя погибшими

Бывший спикер думы Тюмени Еремеев получил три года условно за ДТП с двумя погибшими

Сегодня Тюменский районный суд вынес приговор в отношении бывшего спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева, обвиняемого в аварии с двумя погибшими, случившейся вечером 24 июня. Как передает корреспондент Znak.com из зала суда, судья Марина Шабалина приговорила его к трем годам условно с испытательным сроком три года, а также к лишению права управления транспортным средством на два года и 10 месяцев. Защитник Еремеева отказался от комментариев по итогам приговора.

Как ранее сообщалось, прокурор просила для Еремеева три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортом на три года. Адвокат и сам Еремеев просили ограничиться условным сроком и лишением прав.

Во время последнего слова накануне, 18 февраля, Еремеев заявил, что широкий резонанс вокруг его аварии связан исключительно с тем, что в момент аварии он еще был спикером тюменской гордумы. Он заявил, что на судью оказывается общественное давление. «И не только общественное — все мы с вами взрослые люди», — пояснил тогда бывший спикер думы Тюмени.

Он также подчеркнул, что заплатил компенсацию семьям погибших Артема Малыгина и Вячеслава Смоленкова, выплатив суммарно 3 млн рублей. Вдове Малыгина Наталье Пак он заплатил еще 100 тыс. рублей.

Напомним, поздним вечером 24 июня 2018 года Land Cruiser, за рулем которого был Еремеев, при обгоне «Лады» врезался в машину такси «Максим» Toyota Avensis, в которой находились водитель Владислав Смоленков и пассажир Артем Малыгин.

От удара «Авенсис» сначала загорелся, а потом и взорвался, оба человека погибли. Сам бывший депутат вину признал полностью и заявлял на суде, что дорога не освещалась, а у машины погибших горела лишь одна фара. Суд установил, что экс-спикер был трезв за рулем. Еремеев заявил, что ехал из Черной Речки в Тюмень.

3 сентября 2018 года Тюменский районный суд приговорил тогда еще спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева к 160 тыс. рублей судебного штрафа за это ДТП. Еремеев не получил судимости и даже не был лишен прав. О назначении судебного штрафа ходатайствовал следователь. Соответствующие требования поддержала тогда и прокуратура.

История вызвала большой резонанс, партия «Единая Россия» заявила о приостановке членства Дмитрия Еремеева. А 5 сентября прокуратура Тюменской области по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева подала апелляцию на решение Тюменского райсуда, прекратившего уголовное дело в отношении спикера.

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