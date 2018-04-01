И снова Мара
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И снова Мара
Апрель 01 14:02 2018

В Москве полиция задержала пожизненно лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян.

Девушка успела лишь проехать несколько метров на своем Mercedes, когда ее остановил патруль. Инцидент произошел 31 марта около 03:00 на Ленинградском проспекте, сообщает «Интерфакс».

«Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в полиции.

Как передает паблик Mash, возле дома Багдасарян теперь постоянно дежурят наряды.

В Москве полиция снова задержала Мару Багдасарян

В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём "Мерседесе".Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России.

Опубликовано Mash/Мэш 31 марта 2018 г.

Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.

Прав девушка лишилась из-за эпилепсии, о которой впервые заявила ее защита при рассмотрении административных протоколов.

Рамблер.

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  Article "tagged" as:
багдасарянлишение правМара Багдасарян
  Категории:
Нарушение ПДДНовостислайдер
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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14 комментариев

  1. Marina Kamkina
    Апрель 01, 14:59 #1 Marina Kamkina

    То есть,государевы люди круглосуточно стерегут Багдасярян?

  2. Юрий Фроликов
    Апрель 01, 15:14 #2 Юрий Фроликов

    А че слуцкого не пасут и не лишают? Там полный пиздец с нарушениями.

  3. Djamal Zagiroff
    Апрель 01, 15:24 #3 Djamal Zagiroff

    Личный водитель ей нужен

  4. Igor Canada
    Апрель 01, 15:27 #4 Igor Canada

    У вас законы работают хоть немного.

  5. Александр Леонтьев
    Апрель 01, 15:42 #5 Александр Леонтьев

    А уголовку не пора ей шить?

  6. Valery Volkov
    Апрель 01, 15:42 #6 Valery Volkov

    Эх, раз, много раз…

  7. Den Savkin-Kalinov
    Апрель 01, 15:55 #7 Den Savkin-Kalinov

    Она ехала с утренника бал маскарад и забыла снять костюм скелета.а тут гайцы.скелет за рулем тормози.кричал сержант Иванов в мегафон.о!ба!каккие люди!мара!

  8. Maxim Kammerer
    Апрель 01, 16:22 #8 Maxim Kammerer

    Все не уймется! Сама себе на голову гемор поимела!

  9. Vadim Ketraru
    Апрель 01, 18:06 #9 Vadim Ketraru

    Блин…Я вот искренне не понимаю — я работаю персональным водителем и езжу на довольно таки заметных автомобилях . Езжу много, регион использования Москва и Московская область. И вот, при прочих равных, меня ГИБДД останавливает один или два раза в год, не чаще.
    Ну вот как эту дурынду постоянно ловят? Она что специально нарушает ПДД перед экипажем или постом ДПС?

  10. Валентин Бондарь
    Апрель 01, 21:34 #10 Валентин Бондарь

    Повторно пожизненно лишат?…

  11. Kiriakos Xatzidis
    Апрель 01, 23:01 #11 Kiriakos Xatzidis

    Закрыть эту дуру

  12. Андрей Харламов
    Апрель 02, 00:12 #12 Андрей Харламов

    доиграется когданить … найдётся мент безбашенный…. грохнет «в сердцах» …

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