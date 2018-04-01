И снова Мара 116

В Москве полиция задержала пожизненно лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян.

Девушка успела лишь проехать несколько метров на своем Mercedes, когда ее остановил патруль. Инцидент произошел 31 марта около 03:00 на Ленинградском проспекте, сообщает «Интерфакс».

«Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в полиции.

Как передает паблик Mash, возле дома Багдасарян теперь постоянно дежурят наряды.

В Москве полиция снова задержала Мару Багдасарян В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём "Мерседесе".Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России. Опубликовано Mash/Мэш 31 марта 2018 г.

Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.

Прав девушка лишилась из-за эпилепсии, о которой впервые заявила ее защита при рассмотрении административных протоколов.

Рамблер.