И снова Мара

Девушка успела лишь проехать несколько метров на своем Mercedes, когда ее остановил патруль. Инцидент произошел 31 марта около 03:00 на Ленинградском проспекте, сообщает «Интерфакс».
«Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в полиции.
Как передает паблик Mash, возле дома Багдасарян теперь постоянно дежурят наряды.
В Москве полиция снова задержала Мару Багдасарян
В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём "Мерседесе".Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России.
Опубликовано Mash/Мэш 31 марта 2018 г.
В Москве полиция снова задержала Мару Багдасарян
В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём "Мерседесе".Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России.
Опубликовано Mash/Мэш 31 марта 2018 г.
Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.
Прав девушка лишилась из-за эпилепсии, о которой впервые заявила ее защита при рассмотрении административных протоколов.
Рамблер.
C 2014 года www.amsrus.ru
То есть,государевы люди круглосуточно стерегут Багдасярян?
А че слуцкого не пасут и не лишают? Там полный пиздец с нарушениями.
Личный водитель ей нужен
Не только водитель
Ахах ) верно
У вас законы работают хоть немного.
А уголовку не пора ей шить?
Эх, раз, много раз…
Она ехала с утренника бал маскарад и забыла снять костюм скелета.а тут гайцы.скелет за рулем тормози.кричал сержант Иванов в мегафон.о!ба!каккие люди!мара!
Все не уймется! Сама себе на голову гемор поимела!
Блин…Я вот искренне не понимаю — я работаю персональным водителем и езжу на довольно таки заметных автомобилях . Езжу много, регион использования Москва и Московская область. И вот, при прочих равных, меня ГИБДД останавливает один или два раза в год, не чаще.
Ну вот как эту дурынду постоянно ловят? Она что специально нарушает ПДД перед экипажем или постом ДПС?
Повторно пожизненно лишат?…
Закрыть эту дуру
доиграется когданить … найдётся мент безбашенный…. грохнет «в сердцах» …
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