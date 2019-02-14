ŠKODA VISION iV воплощает взгляд чешского бренда на будущее электромобилей

Концепт-кар ŠKODA VISION iV представят на Международном автосалоне в Женеве

Чешский бренд сделает очередной шаг на пути развития электромобильности: на Международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта, будет представлен концепт-кар ŠKODA VISION iV. Сегодня компания публикует эскизы новинки, подогревая интерес к своему первому автомобилю, построенному на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Drive Kit).

Четырехдверный кроссовер с кузовом купе отличает спортивный эмоциональный дизайн.

Концепт-кар ŠKODA VISION iV отличают эффектный кузов, 22-дюймовые колесные диски с оптимизированной аэродинамикой, рельефный купеобразный профиль и плавные линии крыши. Характерная линия «торнадо», визуально соединяющая переднюю и заднюю часть кузова, подчеркивает лаконичную форму дверей, у которых отсутствуют ручки. Привычные зеркала заднего вида в концепт-каре заменены камерами в небольших корпусах, по своей форме напоминающих акульи плавники.

Модернизированная решетка радиатора с двойными вертикальными ламелями и кристаллической структурой определяет дизайн передней части концепта. Горизонтальная диодная полоса в верхней части решетки и крупные воздухозаборники подчеркивают спортивный стиль ŠKODA VISION iV. При взгляде сзади выделяются тщательно проработанный с точки зрения аэродинамики спойлер и светодиодные фонари в кристаллическом дизайне, интерпретирующие классическую для ŠKODA С-образную форму. В сочетании со светящейся полосой над диффузором они подчеркивают ширину кузова. Еще одной отличительной особенностью является название бренда ŠKODA на багажнике, при этом буквы подсвечены красным цветом.

2019 год для ŠKODA ознаменует начало эры производства электромобилей. Спустя 124 года с момента своего основания компания начнет серийный выпуск plug-in гибридной модели SUPERB PHEV и полностью электрической версии ŠKODA CITIGO. В 2020 году чешский бренд представит первые серийные модели, созданные на базе модульной платформы MEB. Всего в течение ближайших четырех лет ŠKODA инвестирует 2 млрд евро в развитие альтернативных силовых установок и сервисов по обеспечению мобильности, и к концу 2022 года представит более десяти серийных электрических моделей.