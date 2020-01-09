«Дакар-2020»: Шибалов выиграл свой второй этап, Каргинов – лидер общего зачета

Четвертый этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Неом – Эль-Ула

Позади только треть первого в истории Саудовской Аравии ралли-марафона “Дакар”, а в генеральной классификации отрыв между лидером и второй половиной топ-10 выглядит значительно. Однако даже 50 минут преимущества ни о чем не говорят, а вся борьба за подиум еще впереди.

После финиша голландский пилот Янус ван Кастерен искренне говорил о том, что для него большая честь бороться на трассе с пятикратным победителем “Дакара” Эдуардом Николаевым. На своей третьей многодневке гонщик, сменивший команду Mammoet Rallysport на Team De Rooy Iveco, выступает уверенно: третье место на первом этапе и седьмая позиция в общем зачете. По словам голландца, эта машина быстрее и нравится ему больше. Особого внимания заслуживают чехи Мартин Мацик (Iveco) и Алеш Лопрайс (Praga), навязывающие серьезную борьбу лидерам.

Караван ралли, покидающий побережье Красного моря, сегодня направился вглубь Аравийского полуострова, преодолевая песчаные и каменистые отрезки с множеством острых камней. Грузовой зачет стартовал вслед за 20 джипами, а открывать боевой спецучасток длиной 453 км – самого продолжительного со старта “Дакара” – пришлось Андрею Каргинову. В двух минутах позади – лидер общего зачета Сергей Вязович, которому достаточно было поддерживать темп камазовского экипажа. Временную отметку на 108 км группа из 17 машин прошла довольно плотно, всего в промежутке десяти минут друг от друга.

Уже к середине дистанции стало понятно: высокий темп, взятый Каргиновым, поддерживает только Антон Шибалов. Остальные участники, в том числе и Вязович, стали постепенно отставать. На финише лучшее время – 4 часа 15 минут 43 секунды – показал победитель первого этапа Шибалов, Каргинов – второй (+2:41), Вязович, скорее всего потерявший минуты из-за технических проблем, – шестой (+15:42).

Антон Шибалов, пилот экипажа № 516: “Сегодня самый каменистый день был на гонке, наверное, только чудо, что не прокололи ни одного колеса. Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю свою карьеру не видел. По навигации и технике проблем у нас было”.

Столкнувшийся во вторник с серьезными проблемами экипаж Дмитрия Сотникова уже утром стартовал на полностью готовом покорять скоростные участки четвертого этапа грузовике. За ночь механики команды “КАМАЗ-мастер” подготовили технику, устранив поломку. На последних километрах россияне приняли решение взвинтить темп и финишировали третьими (+9:05). Эдуард Николаев только 11-й (+26:13): из-за двух проколотых колес в промежутке между 243 и 296 км он потерял порядка 13 минут.

Дмитрий Сотников, пилот экипажа № 501: “Сложный день, большая смена темпа. Местами не было дороги, а только камни разных размеров. К сожалению, два колеса проколол экипаж Николаева. Остановились и отдали им одно свое. Последнюю часть спецучастка старались отработать до конца, все грузовики “сбросились”, мы же давили, чтобы отыграть время. Думаю, для “КАМАЗ-мастер” сегодня хороший день”.

Удачным выдался день и для ван Кастерена, ставшего четвертым. Любопытство у многих участников и болельщиков вызывает грузовик с гибридной силовой установкой на Renault голландца Герта Хузинка: ранее на маршруты “Дакара” такая техника не выходила. После не слишком успешных позиций в предыдущие дни, на четвертом этапе этот экипаж показал пятое время.

Четвертый этап ралли-марафона внес изменения в генеральную классификацию. В лидеры вышел Андрей Каргинов, опережающий Сергея Вязовича на 10 минут 43 секунды. Экипаж Антона Шибалова же теперь всего в пяти минутах позади белоруса. Мартин Мацик сохранил четвертую позицию, а Эдуард Николаев пропустил вперед Алеша Лопрайса. Дмитрий Сотников вошел в топ-10.

Андрей Каргинов, пилот экипажа № 511: “День получился сложным и длинным. Очень много камней, просто безумное количество. Особенно в последние километров 50, за всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал”.

В четверг участников “Дакара-2020” ожидает смешанный старт пятого этапа по маршруту Эль-Ула – Хаиль протяженностью 564 км, 353 из которых будут боевыми. Экипажи продолжат свое движение на восток Саудовской Аравии, ориентируясь на огромные скалы, и преодолевая гигантские песчаные холмы.

Грузовой зачет. Результаты 4-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 04:15:43 00:00:00 2 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 04:18:24 00:02:41 3 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 04:24:48 00:09:05 4 505 Janus VAN KASTEREN IVECO 04:28:45 00:13:02 5 507 Gert HUZINK RENAULT 04:29:43 00:14:00 6 503 Siarhei VIAZOVICH MAZ 04:31:25 00:15:42 7 502 Ales LOPRAIS PRAGA 04:34:45 00:19:02 8 514 Pascal DE BAAR RENAULT 04:38:15 00:22:32 9 528 Aliaksei VISHNEUSKI MAZ 04:38:27 00:22:44 10 504 Martin MACIK IVECO 04:40:59 00:25:16 11 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ 04:41:56 00:26:13

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 4-го этапа. Топ-10