В России стартуют продажи 7-местного кроссовера Geely Okavango Geely Okavango 2024

С 1 марта новый универсальный кроссовер Geely Okavango становится доступным для приобретения во всех официальных дилерских центрах Geely в России. Автомобиль представлен в двух комплектациях: Luxury и Flagship.

Представленный переднеприводный кроссовер оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л. с. с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Двигатель сопряжен с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением «мокрого» типа.

Geely Okavango предлагает просторный салон на 7 посадочных мест с распределением 2 + 3 + 2 и различными опциями трансформации. Три отдельных сиденья второго ряда и два индивидуальных сиденья третьего ряда обеспечивают до 32 вариантов конфигурации салона. Эти характеристики делают модель удобной как для семейных поездок, так и для коммерческого использования, где важным является комфорт и вариативность перевозки грузов.

Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров автомобиль оснащен широким набором технологических опций и электронных ассистентов.

В версии Luxury кроссовер комплектуется полностью светодиодной оптикой, мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем и подогревом, а также подогревом кресел первого и второго рядов. Комфортная температура в салоне поддерживается двухзонным климат-контролем.

Новинка также оснащена цифровой приборной панелью размером 10,25 дюйма, аудиосистемой с шестью динамиками, сенсорным дисплеем информационно-развлекательного комплекса диагональю 12,3 дюйма, бесключевым доступом, камерами кругового обзора 360°, круиз-контролем и датчиками давления в шинах, парковки, дождя и освещения.

Geely Okavango 2024

Geely Okavango 2024

Geely Okavango 2024

Geely Okavango 2024

Geely Okavango 2024

Geely Okavango 2024

Версия Flagship дополняется системой мониторинга объектов в слепых зонах, предупреждением об опасности при открывании дверей, ассистентами при смене полосы движения и выезде задним ходом, а также функцией световой сигнализации для предупреждения наезда сзади.

Цены на модель в комплектации Luxury начинаются от 3 449 990 рублей, при этом в рамках специальных маркетинговых программ минимальная стоимость составит 2 999 990 рублей. Кроссовер в версии Flagship доступен за 3 599 990 рублей, приобрести его в кредит или по схеме Trade-in можно от 3 149 990 рублей.