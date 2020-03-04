Эксклюзивный Bentley Mulliner Bacalar

Эксклюзивный Bentley Mulliner Bacalar
04 марта 16:11 2020

Ателье персонализации Mulliner представляет эксклюзивный Bacalar в штаб-квартире Bentley в Крю. Лимитированный двухдверный Bentley современной эпохи и самое совершенное выражение двухместного роскошного Gran Turismo с открытым верхом открывает новую главу успеха в истории ателье персонализации Mulliner – старейшего кузовного ателье в мире

Будет создано всего 12 экземпляров этой исключительной эксклюзивной модели, благодаря чему уже сегодня эти автомобили могут считаться редкими и уникальными в своем роде моделями, демонстрирующими невероятную роскошь и захватывающие динамические характеристики. Bacalar приоткрывает дверь будущего для автомобилей класса люкс, изготавливаемых на заказ – каждая модель будет вручную собираться мастерами ателье Mulliner в Крю (Великобритания) в соответствии с индивидуальными предпочтениями клиентов.

Bentley Mulliner Bacalar

Этот исключительно редкий автомобиль, названный в честь лагуны Бакалар, расположенной на живописном полуострове Юкатан в Мексике, продолжает традицию Bentley называть новые модели в честь ярчайших достопримечательностей, которая началась с Bentayga в 2015 году.

Исключительный двухместный Bacalar возрождает специализацию ателье Mulliner по созданию редких автомобилей, отвечающих требованиям немногочисленных, но самых взыскательных клиентов. При создании выразительного и эффектного кабриолета в стиле Barchetta применяются поистине уникальные материалы – это также результат взаимодействия команды дизайнеров Mulliner с клиентом.

Самый эксклюзивный двухдверный Bentley современной эпохи возрождает традиции Mulliner и является частью новой стратегии старейшего в мире кузовного ателье, которая позволит подразделению предложить три линии: Classic, Collections и Coachbuilt.

Mulliner имеет славную историю и гордится корнями, уходящими в 1500-е годы, когда ателье специализировалось на создании роскошных карет. Таким образом, исключительный Bacalar является кульминацией почти 500-летнего опыта и наследия в области дизайна транспортных средств.

Эдриан Холлмарк, исполнительный директор и председатель совета директоров Bentley Motors, отмечает: «Bentley Mulliner Bacalar – отражение нашего видения роскошного автомобиля класса Gran Turismo с открытым верхом и огромных возможностей нашей команды из Крю.

Bacalar – это исключительный Bentley, полностью изготовленный на заказ. Двухместный кабриолет отличается множеством перспективных элементов роскоши будущего, впервые представленных в нашем концепте EXP100 GT, который был создан в прошлом году в честь столетнего юбилея компании.

Редкий и знаменательный Bentley Bacalar гарантирует абсолютно новый экстраординарный опыт двенадцати взыскательным клиентам, которые эксклюзивно смогут совместно с Mulliner создавать, управлять и владеть одним из двенадцати шедевров.

Наши клиенты восхищены кабриолетом Bacalar, как и мы, поскольку он объединяет нашу команду и взыскательных энтузиастов для создания действительно уникального автомобиля ручной сборки и расширения границ нашего воображения и возможностей».

Bacalar, шедевр мастерства высочайшего уровня, представляет собой непревзойденное сочетание материалов и интеллектуальных технологий. Он вдохновлен дизайном удостоенного многочисленных наград концепт-кара EXP 100 GT, который был назван «Самым красивым концепт-каром года» на престижном французском фестивале Automobile International, а также «Лучшим концепт-каром года» по версии журнала GQ.

Динамичный и выразительный Bacalar, созданный командой талантливых дизайнеров, открывает Bentley путь в новую эпоху экстраординарности. Четкие линии задней части модели напоминают о старинных спортивных автомобилях в стиле Barchetta, обещая водителю динамичное вождение в обстановке полной приватности.

Bentley Mulliner Bacalar

«Чистые» линии безупречного кокпита с плавно ниспадающей центральной консолью гармонично переходят в переднюю панель и двери и следуют далее – в полузакрытый багажный отсек, расположенный за двумя сиденьями.

Экологически чистые материалы, анонсированные всего восемь месяцев назад в концепт-каре EXP 100 GT, теперь стали реальностью в Bacalar. К ним относятся лакокрасочное покрытие, содержащее золу рисовой шелухи, которая обеспечивает экологичный способ получения богатого оттенка металлик, натуральная британская шерсть и древесина 5000-летнего тополя, добытая в торфяниках Восточной Англии.

Bacalar получил усовершенствованный высокопроизводительный 6,0-литровый двигатель Bentley W12 TSI. Лучший 12-цилиндровый двигатель в мире развивает мощность 659 л. с. и 900 Н∙м крутящего момента.

Высокотехнологичная активная система полного привода Active All-Wheel-Drive распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Она позволяет Bacalar преимущественно использовать задний привод при вождении в обычных условиях для достижения оптимальной эффективности и превосходных ходовых характеристик. Трансмиссия находится в самом «сердце» Bacalar – самого роскошного двухместного Gran Turismo в мире на сегодняшний день.

Все экземпляры изысканного Bentley Mulliner Bacalar уже предзаказаны клиентами со всего мира.

Mulliner возвращается к созданию кузовов

Благодаря Bacalar клиенты снова получат возможность работать в тесном контакте с командой дизайнеров, чтобы создавать неповторимые автомобили с применением уникальных материалов и оснащения. Bacalar будет первым, но за ним последуют другие эксклюзивные Bentley, которые станут частью портфолио Bentley Mulliner Coachbuilt – одного из трех новых подразделений Bentley Mulliner.

Направление Bentley Mulliner Classic было представлено в прошлом году, когда было анонсировано возрождение легендарного Bentley 4½ Litre Team Blower 1929 года: свет увидят всего 12 экземпляров культового автомобиля. Эти модели, каждая из которых изготовлена вручную командой специалистов Bentley Mulliner, станут частью коллекции восстановленных и отреставрированных довоенных гоночных автомобилей. В прошлом году подразделение Mulliner также завершило безупречную работу над воссозданием Bentley Corniche 1939 года выпуска.

Bentley Mulliner Bacalar

Третье подразделение компании – Bentley Mulliner Collections – продолжит предлагать заказчикам роскошные модификации моделей основной линейки Bentley (например, Continental GT Mulliner Convertible), а также практически безграничные возможности индивидуализации новых автомобилей Bentley. Для актуальной линейки автомобилей Bentley доступен широчайший выбор эксклюзивных опций – от уникальных цветов лакокрасочного покрытия, кожаной отделки и нитей прострочки до отдельных деталей, выполненных на заказ.

Трейси Крамп (Tracy Crump), директор по операционному управлению Bentley Mulliner, отмечает: «Девиз компании Bentley – «Быть исключительным», однако Bentley Mulliner идет еще дальше, говоря: «Будь за гранью исключительного». В новом Bacalar мы смогли наиболее полно раскрыть этот девиз, предоставив избранному числу заказчиков возможность выразить их собственный вкус в поистине исключительном Gran Turismo. В то же время, Bentley Mulliner Classic вдохнет новую жизнь в культовые автомобили из нашего прошлого, тогда как коллектив подразделения Collections продолжит работу по оказанию индивидуализированных услуг абсолютно всем заказчикам Bentley».

Bacalar – динамичный дизайн будущего

Новый Bentley Mulliner Bacalar представляет собой настоящий Barchetta – роскошный двухместный автомобиль с открытым верхом, которому нет равных. Изготовленный вручную с учетом индивидуальных предпочтений заказчика Bacalar является абсолютно новым воплощением автомобиля класса Gran Turismo: этот темпераментный GT сочетает в себе преимущества традиционных методов ручной сборки и новейших технологий.

В Bacalar нет ни одной унифицированной с какой-либо моделью Bentley кузовной детали; он вдохновлен футуристичным концепт-каром EXP 100 GT, который был создан в прошлом году в честь столетнего юбилея компании. Есть только один элемент, позаимствованный у Continental GT – это дверная ручка, и то лишь потому, что в ней реализована функция бесключевого доступа.

Штефан Зилафф (Stefan Sielaff), директор по дизайну компании Bentley, отмечает: «В Bacalar прослеживаются общие с EXP 100 GT черты, а также влияние великого прошлого. Bentley имеет богатую историю проектирования автомобилей с открытым верхом – дизайн Birkin Blower Bentley конца 20-х годов прошлого столетия также послужил для нас источником вдохновения. Нам нужно было сделать границы как можно шире – заказчиков интересовало, какими станут Bentley в будущем. Перед нами также поставили задачу реализовать обещания Bentley в отношении применения экологически чистых материалов. Менее чем через год после демонстрации нашего ориентированного на будущее концепта мы уже сдержали это обещание».

Задняя часть кузова и верх Bacalar выполнены из легкого алюминия, а двери и крылья – из углепластика. В сочетании с применением технологий трехмерной печати это позволило конструкторам создать действительно самобытный автомобиль.

Bentley Mulliner Bacalar

Колесные арки Bacalar были расширены; колея задних колес на 20 мм шире, чем у модели Continental GT. Это придает новой модели более спортивный облик. В арках установлены специально разработанные 22-дюймовые колеса с трехсоставными дисками и впечатляющей глубиной и рисунком протектора. Уникальные передние и задние фары, выполненные в схожей с EXP 100 GT стилистике, делают облик Bacalar еще более запоминающимся и динамичным.

Дизайнеры Bentley нашли новый способ идентифицировать автомобиль. В Bacalar нет традиционной эмблемы Bentley – теперь наименование модели красуется на задней панели, покрытое лаком из рисовой шелухи. При этом большие буквы «А» формируют очертания бампера.

Над внешним видом каждой модели дизайнеры будут работать вместе с заказчиками, которые смогут персонализировать автомобиль по своему усмотрению, выбирая индивидуальные варианты цветов кузова, отделки или сочетания цветов. Позволяя владельцам принять участие в создании машины своей мечты, Bacalar олицетворяет возвращение к ранним порам развития марки Bentley.

Bentley Mulliner Bacalar

Уникальная панорамная кабина

Мастера Bentley создали действительно уникальный кокпит. В салоне Bacalar специалисты Bentley Mulliner не только гармонично объединили внутренний и внешний дизайн автомобиля, но и сумели особым образом подчеркнуть впечатляющие достоинства двухместного автомобиля с помощью «панорамного» строения кабины.

«Чистые» линии кокпита с плавно ниспадающей центральной консолью гармонично переходят в переднюю панель и двери и следуют далее – в полузакрытый багажный отсек, расположенный за двумя сиденьями.

Столь оригинальное пространство как нельзя лучше подходит для изготовленных по индивидуальному заказу багажных отделений Schedoni – это итальянская компания, которая уже почти 140 лет создает багажные сумки для автомобилей. Эксклюзивные чемоданы Schedoni, созданные специально для Bacalar, получили отделку, которая идеально сочетается с экологически чистыми материалами интерьера. Багажный отсек плавно переходит на внешний корпус автомобиля, словно обволакивая сиденья, и формирует единую гармоничную концепцию двухместной кабины.

Bentley Mulliner Bacalar

Уникальные детали интерьера подчеркивают неповторимый характер автомобиля, позволяя заказчикам выразить себя и сделать облик модели неповторимым.

Каждая деталь автомобиля уникальна. Для легендарных вентиляционных решеток в виде мишени был создан новый орнамент с насечками, который дублируется на руле, переключателях медиа-системы и климат-контроля и даже на замысловатых динамиках. Каждая деталь в интерьере обрамлена изящной темно-бронзовой окантовкой, которая выделяется за счет элементов цвета Midnight Black Titanium.

Темный анодированный титан на основных органах управления и темно-бронзовый металлик на фирменных вентиляционных решетках расставляют дополнительные акценты в салоне автомобиля.

Клиенты при содействии команды Bentley Mulliner могут создать поистине уникальный дизайн салона. Bentley предлагает практически безграничный выбор оттенков и материалов.

Кожа Beluga тончайшей выделки органично гармонирует с фирменной глянцевой кожей Bentley и натуральной шерстью, что создает поистине неповторимый образ. Кожа Bentley Mulliner Khamun, которая применена в первом демонстрационном автомобиле, идеально сочетается с новым уникальным лакокрасочным покрытием цвета Yellow Flame («желтое пламя»).

Каждый элемент, к которому может прикоснуться водитель, спроектирован специально для Bacalar. Новое D-образное рулевое колесо украшено вставками из алькантары с контрастной верхней отметкой. Рычаг переключения передач также получил отделку из алькантары. Уникальные ремешки из кожи на дверях и ремнях безопасности, передовая цифровая панель приборов и уникальный дизайн ключа подчеркивают ощущение роскоши в этом эксклюзивном автомобиле.

Bentley Mulliner Bacalar

В середине центральной консоли расположен инновационный поворотный дисплей Bentley. Дисплей прогрессивной системы MMI с настраиваемыми режимами отображения данных был разработан специалистами Bentley. Система с сенсорным экраном высокого разрешения включает в себя 40 подвижных элементов и поворачивается в рамке из натуральной древесины, когда запускается двигатель.

Водителю доступно три конфигурации отображения информации – на дисплее могут отображаться часто используемые функции, например, телефон, медиа или данные навигационной системы. Интерфейс построен по принципу современного смартфона – с простым и интуитивным меню. Третья часть вращающегося дисплея Bentley состоит из трех аналоговых циферблатов: датчика наружной температуры, компаса и хронометра. Такое решение, которое стало альтернативой сенсорному экрану, помогает водителю отдохнуть и отключиться от цифрового мира.

В каждом из двенадцати уникальных Bacalar будет установлена табличка с эмблемой «one of 12».

Исключительный Bacalar станет для его владельца первым шагом на пути к впечатляющим открытиям. Каждый элемент автомобиля был разработан с такой тщательностью, что даже через некоторое время водитель не перестанет находить новые, необычные детали.

От инкрустаций, выполненных из драгоценных материалов, и уникальной обработки органов управления до 148 199 отдельных стежков, необходимых для создания неповторимого рисунка на каждом кресле: владельцы Bacalar смогут обнаружить детали, никогда ранее не использовавшиеся в Bentley.

Bentley Mulliner Bacalar

Высочайший уровень мастерства и экологичные материалы

Компания Bentley провела строгий отбор экспертов индустрии для создания Bacalar. Каждый из специалистов применяет в работе инновационные методы, что является примером безупречного мастерства мирового уровня, в большинстве случаев выстраиваемого веками.

Центральным элементом салона является приборная панель, вырезанная из редкой породы тополя, экологичной древесины, полученной из естественным образом упавших деревьев, пролежавших 5 000 лет в торфяных болотах, озерах и реках Восточной Англии.

Выбор этой редкой породы древесины был обусловлен ее необычным черным цветом, который явился результатом того, что дерево пролежало нетронутым во влажной земле тысячи лет. Дерево прошло сушку в контролируемых условиях в течение долгого периода времени, что позволяет предотвратить повреждения и сохранить уникальные природные свойства материала. Волокнистая структура придает внутренней отделке Bacalar дополнительное очарование, неповторимый стиль и драматизм.

После крепления шпона панель буквально разрезают надвое, таким образом разделяя ее на верхнюю и нижнюю части, между которыми находится 3-миллиметровая хромированная вставка. Верхняя часть подвергается минимальной обработке, а полуматовый финиш позволяет увидеть всю красоту зерна и цвета древесины.

Нижняя панель получила глянцевое покрытие, но традиционный процесс обработки был усовершенствован. Обшитая шпоном нижняя часть приборной панели Bacalar переходит в насыщенную глянцевую черную поверхность, еще раз подчеркивая уникальность вариантов отделки. Поскольку у модели Bacalar нет крыши, роскошную отделку прекрасно видно снаружи.

Bentley Mulliner Bacalar

Для создания материала обивки из натуральной шерсти, которая напоминала бы костюмную ткань высшего качества, специалисты Bentley Mulliner объединили усилия с мастерами старейшей английской шерстяной мануфактуры. Bentley Mulliner использовали многовековой опыт, чтобы создать эксклюзивную ткань специально для модели Bacalar, и у клиентов будет шанс создать собственный материал по уникальной технологии.

Ткань, созданная с соблюдением вековых ткацких традиций, используется для обшивки сидений и для боковых вставок на подголовниках. Эта же ткань использована для отделки элементов, плавно перетекающих от центральной консоли и нижней приборной панели к дверям и формирующих единую гармоничную концепцию интерьера.

Еще одно доказательство высочайшего мастерства: роскошные коврики изготавливаются с использованием лучших натуральных волокон и нитей на высокоточных ткацких станках Уилтон в Англии. Коврики с глубоким ворсом для ног и багажного отделения сотканы вручную из натуральной шерсти Уилтон и гармонично сочетаются с вышитым орнаментом на сидениях.

Благодаря тесному сотрудничеству с местным поставщиком, который расположен неподалеку от района Пик, Bacalar предлагает клиентам уникальную возможность создать собственную окантовку, призванную подчеркнуть динамичный дизайн кресел. Окантовка может быть разработана и оптимизирована, чтобы подчеркнуть уникальность отдельных деталей, сочетания цветов и индивидуальных рельефных узоров, например, подпись или другие личные предпочтения клиента.

Bentley Mulliner Bacalar

Для модели Bacalar было также разработано специальное лакокрасочное покрытие. Пигмент отражает ярко выделяющийся переход цвета, который только усиливает эффект, форму и контуры искусно выверенного кузова при различном освещении.

Цвет представляет собой синтетически произведенный диоксид кремния, покрытый оксидом железа. Для создания 90-процентного чистого диоксида кремния используется зола рисовой шелухи (побочный продукт рисовой промышленности), тем самым сокращается количество отходов от производства риса.

Каждый Bacalar будет собираться вручную в специальном цехе Mulliner на заводе Bentley в Крю – первом в мире заводе по производству автомобилей класса люкс без выбросов углеводородов.

Уникальные впечатления от вождения

Bentley Bacalar сочетает в себе роскошь ручной работы и передовые технологии, гарантирующие исключительные впечатления от вождения.

Сердцем уникального Bacalar, который был создан ателье Mulliner, стал легендарный 6,0-литровый двигатель W12 TSI с двойным турбонаддувом, работающий в паре с технически совершенной трансмиссией.

Bentley Mulliner Bacalar

Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением позволяет быстрее и эффективнее переключать передачи. В адаптивном шасси используется интеллектуальная 48-вольтная система Dynamic Ride для обеспечения впечатляющей маневренности, точной управляемости при любых условиях вождения.

Пневматическая подвеска обеспечивает высочайший уровень ездового комфорта и минимизирует боковые крены, что позволяет сохранять положение водителя и пассажира во время движения, а также обеспечивает точные реакции автомобиля при вождении.

Легенда Mulliner

Великое наследие Mulliner вплетено в историю компании Bentley. Традиция беспрецедентного мастерства переходила от поколения к поколению, начиная с 1500-х годов, когда была основана мастерская Mulliner по изготовлению седел.

Bentley Mulliner Bacalar

В 1760-х годах семейное предприятие Mulliner переориентировалось на производство карет и получило известность, когда ему было поручено производить и обслуживать экипажи для Королевской почтовой службы. С появлением автомобилей компания отошла от конных экипажей и сосредоточилась на постройке кузовов для механических повозок.

В 1923 году независимое кузовное ателье Mulliner создало на заказ двухместный Bentley с двигателем 3,0 л для выставки Olympia в Лондоне, связав две компании на десятилетия. Только в 1920-х годах ателье Mulliner выпустило более 240 шасси для Bentley и заслужило звание лучшего кузовного ателье в мире.

Работа над дизайном модели R-Type Continental 1952 года в очередной раз принесла ателье Mulliner мировую славу. Эта модель до сих пор считается одним из самых красивых автомобилей всех времен. Самый быстрый четырехместный спортивный автомобиль эпохи и сегодня продолжает оказывать влияние на современный дизайн – черты этой модели прослеживаются и в новом Bentley Continental GT.

Ателье Mulliner закрепило свое партнерство с Bentley в 1959 году, став частью этой компании. Позднее мастера Mulliner заняли старый инженерный экспериментальный цех Bentley, расположенный в Крю, и остаются здесь до сих пор. Сегодня в компании работает около 40 сотрудников, начиная со специалистов с более чем 40-летним опытом работы в Mulliner и заканчивая учениками, которые только приобретают навыки мастерства, которое оттачивалось десятилетиями.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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