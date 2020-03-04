Эксклюзивный Bentley Mulliner Bacalar

Ателье персонализации Mulliner представляет эксклюзивный Bacalar в штаб-квартире Bentley в Крю. Лимитированный двухдверный Bentley современной эпохи и самое совершенное выражение двухместного роскошного Gran Turismo с открытым верхом открывает новую главу успеха в истории ателье персонализации Mulliner – старейшего кузовного ателье в мире

Будет создано всего 12 экземпляров этой исключительной эксклюзивной модели, благодаря чему уже сегодня эти автомобили могут считаться редкими и уникальными в своем роде моделями, демонстрирующими невероятную роскошь и захватывающие динамические характеристики. Bacalar приоткрывает дверь будущего для автомобилей класса люкс, изготавливаемых на заказ – каждая модель будет вручную собираться мастерами ателье Mulliner в Крю (Великобритания) в соответствии с индивидуальными предпочтениями клиентов.

Этот исключительно редкий автомобиль, названный в честь лагуны Бакалар, расположенной на живописном полуострове Юкатан в Мексике, продолжает традицию Bentley называть новые модели в честь ярчайших достопримечательностей, которая началась с Bentayga в 2015 году.

Исключительный двухместный Bacalar возрождает специализацию ателье Mulliner по созданию редких автомобилей, отвечающих требованиям немногочисленных, но самых взыскательных клиентов. При создании выразительного и эффектного кабриолета в стиле Barchetta применяются поистине уникальные материалы – это также результат взаимодействия команды дизайнеров Mulliner с клиентом.

Самый эксклюзивный двухдверный Bentley современной эпохи возрождает традиции Mulliner и является частью новой стратегии старейшего в мире кузовного ателье, которая позволит подразделению предложить три линии: Classic, Collections и Coachbuilt.

Mulliner имеет славную историю и гордится корнями, уходящими в 1500-е годы, когда ателье специализировалось на создании роскошных карет. Таким образом, исключительный Bacalar является кульминацией почти 500-летнего опыта и наследия в области дизайна транспортных средств.

Эдриан Холлмарк, исполнительный директор и председатель совета директоров Bentley Motors, отмечает: «Bentley Mulliner Bacalar – отражение нашего видения роскошного автомобиля класса Gran Turismo с открытым верхом и огромных возможностей нашей команды из Крю. Bacalar – это исключительный Bentley, полностью изготовленный на заказ. Двухместный кабриолет отличается множеством перспективных элементов роскоши будущего, впервые представленных в нашем концепте EXP100 GT, который был создан в прошлом году в честь столетнего юбилея компании. Редкий и знаменательный Bentley Bacalar гарантирует абсолютно новый экстраординарный опыт двенадцати взыскательным клиентам, которые эксклюзивно смогут совместно с Mulliner создавать, управлять и владеть одним из двенадцати шедевров. Наши клиенты восхищены кабриолетом Bacalar, как и мы, поскольку он объединяет нашу команду и взыскательных энтузиастов для создания действительно уникального автомобиля ручной сборки и расширения границ нашего воображения и возможностей».

Bacalar, шедевр мастерства высочайшего уровня, представляет собой непревзойденное сочетание материалов и интеллектуальных технологий. Он вдохновлен дизайном удостоенного многочисленных наград концепт-кара EXP 100 GT, который был назван «Самым красивым концепт-каром года» на престижном французском фестивале Automobile International, а также «Лучшим концепт-каром года» по версии журнала GQ.

Динамичный и выразительный Bacalar, созданный командой талантливых дизайнеров, открывает Bentley путь в новую эпоху экстраординарности. Четкие линии задней части модели напоминают о старинных спортивных автомобилях в стиле Barchetta, обещая водителю динамичное вождение в обстановке полной приватности.

«Чистые» линии безупречного кокпита с плавно ниспадающей центральной консолью гармонично переходят в переднюю панель и двери и следуют далее – в полузакрытый багажный отсек, расположенный за двумя сиденьями.

Экологически чистые материалы, анонсированные всего восемь месяцев назад в концепт-каре EXP 100 GT, теперь стали реальностью в Bacalar. К ним относятся лакокрасочное покрытие, содержащее золу рисовой шелухи, которая обеспечивает экологичный способ получения богатого оттенка металлик, натуральная британская шерсть и древесина 5000-летнего тополя, добытая в торфяниках Восточной Англии.

Bacalar получил усовершенствованный высокопроизводительный 6,0-литровый двигатель Bentley W12 TSI. Лучший 12-цилиндровый двигатель в мире развивает мощность 659 л. с. и 900 Н∙м крутящего момента.

Высокотехнологичная активная система полного привода Active All-Wheel-Drive распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Она позволяет Bacalar преимущественно использовать задний привод при вождении в обычных условиях для достижения оптимальной эффективности и превосходных ходовых характеристик. Трансмиссия находится в самом «сердце» Bacalar – самого роскошного двухместного Gran Turismo в мире на сегодняшний день.

Все экземпляры изысканного Bentley Mulliner Bacalar уже предзаказаны клиентами со всего мира.

Mulliner возвращается к созданию кузовов

Благодаря Bacalar клиенты снова получат возможность работать в тесном контакте с командой дизайнеров, чтобы создавать неповторимые автомобили с применением уникальных материалов и оснащения. Bacalar будет первым, но за ним последуют другие эксклюзивные Bentley, которые станут частью портфолио Bentley Mulliner Coachbuilt – одного из трех новых подразделений Bentley Mulliner.

Направление Bentley Mulliner Classic было представлено в прошлом году, когда было анонсировано возрождение легендарного Bentley 4½ Litre Team Blower 1929 года: свет увидят всего 12 экземпляров культового автомобиля. Эти модели, каждая из которых изготовлена вручную командой специалистов Bentley Mulliner, станут частью коллекции восстановленных и отреставрированных довоенных гоночных автомобилей. В прошлом году подразделение Mulliner также завершило безупречную работу над воссозданием Bentley Corniche 1939 года выпуска.

Третье подразделение компании – Bentley Mulliner Collections – продолжит предлагать заказчикам роскошные модификации моделей основной линейки Bentley (например, Continental GT Mulliner Convertible), а также практически безграничные возможности индивидуализации новых автомобилей Bentley. Для актуальной линейки автомобилей Bentley доступен широчайший выбор эксклюзивных опций – от уникальных цветов лакокрасочного покрытия, кожаной отделки и нитей прострочки до отдельных деталей, выполненных на заказ.

Трейси Крамп (Tracy Crump), директор по операционному управлению Bentley Mulliner, отмечает: «Девиз компании Bentley – «Быть исключительным», однако Bentley Mulliner идет еще дальше, говоря: «Будь за гранью исключительного». В новом Bacalar мы смогли наиболее полно раскрыть этот девиз, предоставив избранному числу заказчиков возможность выразить их собственный вкус в поистине исключительном Gran Turismo. В то же время, Bentley Mulliner Classic вдохнет новую жизнь в культовые автомобили из нашего прошлого, тогда как коллектив подразделения Collections продолжит работу по оказанию индивидуализированных услуг абсолютно всем заказчикам Bentley».

Bacalar – динамичный дизайн будущего

Новый Bentley Mulliner Bacalar представляет собой настоящий Barchetta – роскошный двухместный автомобиль с открытым верхом, которому нет равных. Изготовленный вручную с учетом индивидуальных предпочтений заказчика Bacalar является абсолютно новым воплощением автомобиля класса Gran Turismo: этот темпераментный GT сочетает в себе преимущества традиционных методов ручной сборки и новейших технологий.

В Bacalar нет ни одной унифицированной с какой-либо моделью Bentley кузовной детали; он вдохновлен футуристичным концепт-каром EXP 100 GT, который был создан в прошлом году в честь столетнего юбилея компании. Есть только один элемент, позаимствованный у Continental GT – это дверная ручка, и то лишь потому, что в ней реализована функция бесключевого доступа.

Штефан Зилафф (Stefan Sielaff), директор по дизайну компании Bentley, отмечает: «В Bacalar прослеживаются общие с EXP 100 GT черты, а также влияние великого прошлого. Bentley имеет богатую историю проектирования автомобилей с открытым верхом – дизайн Birkin Blower Bentley конца 20-х годов прошлого столетия также послужил для нас источником вдохновения. Нам нужно было сделать границы как можно шире – заказчиков интересовало, какими станут Bentley в будущем. Перед нами также поставили задачу реализовать обещания Bentley в отношении применения экологически чистых материалов. Менее чем через год после демонстрации нашего ориентированного на будущее концепта мы уже сдержали это обещание».

Задняя часть кузова и верх Bacalar выполнены из легкого алюминия, а двери и крылья – из углепластика. В сочетании с применением технологий трехмерной печати это позволило конструкторам создать действительно самобытный автомобиль.

Колесные арки Bacalar были расширены; колея задних колес на 20 мм шире, чем у модели Continental GT. Это придает новой модели более спортивный облик. В арках установлены специально разработанные 22-дюймовые колеса с трехсоставными дисками и впечатляющей глубиной и рисунком протектора. Уникальные передние и задние фары, выполненные в схожей с EXP 100 GT стилистике, делают облик Bacalar еще более запоминающимся и динамичным.

Дизайнеры Bentley нашли новый способ идентифицировать автомобиль. В Bacalar нет традиционной эмблемы Bentley – теперь наименование модели красуется на задней панели, покрытое лаком из рисовой шелухи. При этом большие буквы «А» формируют очертания бампера.

Над внешним видом каждой модели дизайнеры будут работать вместе с заказчиками, которые смогут персонализировать автомобиль по своему усмотрению, выбирая индивидуальные варианты цветов кузова, отделки или сочетания цветов. Позволяя владельцам принять участие в создании машины своей мечты, Bacalar олицетворяет возвращение к ранним порам развития марки Bentley.

Уникальная панорамная кабина

Мастера Bentley создали действительно уникальный кокпит. В салоне Bacalar специалисты Bentley Mulliner не только гармонично объединили внутренний и внешний дизайн автомобиля, но и сумели особым образом подчеркнуть впечатляющие достоинства двухместного автомобиля с помощью «панорамного» строения кабины.

«Чистые» линии кокпита с плавно ниспадающей центральной консолью гармонично переходят в переднюю панель и двери и следуют далее – в полузакрытый багажный отсек, расположенный за двумя сиденьями.

Столь оригинальное пространство как нельзя лучше подходит для изготовленных по индивидуальному заказу багажных отделений Schedoni – это итальянская компания, которая уже почти 140 лет создает багажные сумки для автомобилей. Эксклюзивные чемоданы Schedoni, созданные специально для Bacalar, получили отделку, которая идеально сочетается с экологически чистыми материалами интерьера. Багажный отсек плавно переходит на внешний корпус автомобиля, словно обволакивая сиденья, и формирует единую гармоничную концепцию двухместной кабины.

Уникальные детали интерьера подчеркивают неповторимый характер автомобиля, позволяя заказчикам выразить себя и сделать облик модели неповторимым.

Каждая деталь автомобиля уникальна. Для легендарных вентиляционных решеток в виде мишени был создан новый орнамент с насечками, который дублируется на руле, переключателях медиа-системы и климат-контроля и даже на замысловатых динамиках. Каждая деталь в интерьере обрамлена изящной темно-бронзовой окантовкой, которая выделяется за счет элементов цвета Midnight Black Titanium.

Темный анодированный титан на основных органах управления и темно-бронзовый металлик на фирменных вентиляционных решетках расставляют дополнительные акценты в салоне автомобиля.

Клиенты при содействии команды Bentley Mulliner могут создать поистине уникальный дизайн салона. Bentley предлагает практически безграничный выбор оттенков и материалов.

Кожа Beluga тончайшей выделки органично гармонирует с фирменной глянцевой кожей Bentley и натуральной шерстью, что создает поистине неповторимый образ. Кожа Bentley Mulliner Khamun, которая применена в первом демонстрационном автомобиле, идеально сочетается с новым уникальным лакокрасочным покрытием цвета Yellow Flame («желтое пламя»).

Каждый элемент, к которому может прикоснуться водитель, спроектирован специально для Bacalar. Новое D-образное рулевое колесо украшено вставками из алькантары с контрастной верхней отметкой. Рычаг переключения передач также получил отделку из алькантары. Уникальные ремешки из кожи на дверях и ремнях безопасности, передовая цифровая панель приборов и уникальный дизайн ключа подчеркивают ощущение роскоши в этом эксклюзивном автомобиле.

В середине центральной консоли расположен инновационный поворотный дисплей Bentley. Дисплей прогрессивной системы MMI с настраиваемыми режимами отображения данных был разработан специалистами Bentley. Система с сенсорным экраном высокого разрешения включает в себя 40 подвижных элементов и поворачивается в рамке из натуральной древесины, когда запускается двигатель.

Водителю доступно три конфигурации отображения информации – на дисплее могут отображаться часто используемые функции, например, телефон, медиа или данные навигационной системы. Интерфейс построен по принципу современного смартфона – с простым и интуитивным меню. Третья часть вращающегося дисплея Bentley состоит из трех аналоговых циферблатов: датчика наружной температуры, компаса и хронометра. Такое решение, которое стало альтернативой сенсорному экрану, помогает водителю отдохнуть и отключиться от цифрового мира.

В каждом из двенадцати уникальных Bacalar будет установлена табличка с эмблемой «one of 12».

Исключительный Bacalar станет для его владельца первым шагом на пути к впечатляющим открытиям. Каждый элемент автомобиля был разработан с такой тщательностью, что даже через некоторое время водитель не перестанет находить новые, необычные детали.

От инкрустаций, выполненных из драгоценных материалов, и уникальной обработки органов управления до 148 199 отдельных стежков, необходимых для создания неповторимого рисунка на каждом кресле: владельцы Bacalar смогут обнаружить детали, никогда ранее не использовавшиеся в Bentley.

Высочайший уровень мастерства и экологичные материалы

Компания Bentley провела строгий отбор экспертов индустрии для создания Bacalar. Каждый из специалистов применяет в работе инновационные методы, что является примером безупречного мастерства мирового уровня, в большинстве случаев выстраиваемого веками.

Центральным элементом салона является приборная панель, вырезанная из редкой породы тополя, экологичной древесины, полученной из естественным образом упавших деревьев, пролежавших 5 000 лет в торфяных болотах, озерах и реках Восточной Англии.

Выбор этой редкой породы древесины был обусловлен ее необычным черным цветом, который явился результатом того, что дерево пролежало нетронутым во влажной земле тысячи лет. Дерево прошло сушку в контролируемых условиях в течение долгого периода времени, что позволяет предотвратить повреждения и сохранить уникальные природные свойства материала. Волокнистая структура придает внутренней отделке Bacalar дополнительное очарование, неповторимый стиль и драматизм.

После крепления шпона панель буквально разрезают надвое, таким образом разделяя ее на верхнюю и нижнюю части, между которыми находится 3-миллиметровая хромированная вставка. Верхняя часть подвергается минимальной обработке, а полуматовый финиш позволяет увидеть всю красоту зерна и цвета древесины.

Нижняя панель получила глянцевое покрытие, но традиционный процесс обработки был усовершенствован. Обшитая шпоном нижняя часть приборной панели Bacalar переходит в насыщенную глянцевую черную поверхность, еще раз подчеркивая уникальность вариантов отделки. Поскольку у модели Bacalar нет крыши, роскошную отделку прекрасно видно снаружи.

Для создания материала обивки из натуральной шерсти, которая напоминала бы костюмную ткань высшего качества, специалисты Bentley Mulliner объединили усилия с мастерами старейшей английской шерстяной мануфактуры. Bentley Mulliner использовали многовековой опыт, чтобы создать эксклюзивную ткань специально для модели Bacalar, и у клиентов будет шанс создать собственный материал по уникальной технологии.

Ткань, созданная с соблюдением вековых ткацких традиций, используется для обшивки сидений и для боковых вставок на подголовниках. Эта же ткань использована для отделки элементов, плавно перетекающих от центральной консоли и нижней приборной панели к дверям и формирующих единую гармоничную концепцию интерьера.

Еще одно доказательство высочайшего мастерства: роскошные коврики изготавливаются с использованием лучших натуральных волокон и нитей на высокоточных ткацких станках Уилтон в Англии. Коврики с глубоким ворсом для ног и багажного отделения сотканы вручную из натуральной шерсти Уилтон и гармонично сочетаются с вышитым орнаментом на сидениях.

Благодаря тесному сотрудничеству с местным поставщиком, который расположен неподалеку от района Пик, Bacalar предлагает клиентам уникальную возможность создать собственную окантовку, призванную подчеркнуть динамичный дизайн кресел. Окантовка может быть разработана и оптимизирована, чтобы подчеркнуть уникальность отдельных деталей, сочетания цветов и индивидуальных рельефных узоров, например, подпись или другие личные предпочтения клиента.

Для модели Bacalar было также разработано специальное лакокрасочное покрытие. Пигмент отражает ярко выделяющийся переход цвета, который только усиливает эффект, форму и контуры искусно выверенного кузова при различном освещении.

Цвет представляет собой синтетически произведенный диоксид кремния, покрытый оксидом железа. Для создания 90-процентного чистого диоксида кремния используется зола рисовой шелухи (побочный продукт рисовой промышленности), тем самым сокращается количество отходов от производства риса.

Каждый Bacalar будет собираться вручную в специальном цехе Mulliner на заводе Bentley в Крю – первом в мире заводе по производству автомобилей класса люкс без выбросов углеводородов.

Уникальные впечатления от вождения

Bentley Bacalar сочетает в себе роскошь ручной работы и передовые технологии, гарантирующие исключительные впечатления от вождения.

Сердцем уникального Bacalar, который был создан ателье Mulliner, стал легендарный 6,0-литровый двигатель W12 TSI с двойным турбонаддувом, работающий в паре с технически совершенной трансмиссией.

Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением позволяет быстрее и эффективнее переключать передачи. В адаптивном шасси используется интеллектуальная 48-вольтная система Dynamic Ride для обеспечения впечатляющей маневренности, точной управляемости при любых условиях вождения.

Пневматическая подвеска обеспечивает высочайший уровень ездового комфорта и минимизирует боковые крены, что позволяет сохранять положение водителя и пассажира во время движения, а также обеспечивает точные реакции автомобиля при вождении.

Легенда Mulliner

Великое наследие Mulliner вплетено в историю компании Bentley. Традиция беспрецедентного мастерства переходила от поколения к поколению, начиная с 1500-х годов, когда была основана мастерская Mulliner по изготовлению седел.

В 1760-х годах семейное предприятие Mulliner переориентировалось на производство карет и получило известность, когда ему было поручено производить и обслуживать экипажи для Королевской почтовой службы. С появлением автомобилей компания отошла от конных экипажей и сосредоточилась на постройке кузовов для механических повозок.

В 1923 году независимое кузовное ателье Mulliner создало на заказ двухместный Bentley с двигателем 3,0 л для выставки Olympia в Лондоне, связав две компании на десятилетия. Только в 1920-х годах ателье Mulliner выпустило более 240 шасси для Bentley и заслужило звание лучшего кузовного ателье в мире.

Работа над дизайном модели R-Type Continental 1952 года в очередной раз принесла ателье Mulliner мировую славу. Эта модель до сих пор считается одним из самых красивых автомобилей всех времен. Самый быстрый четырехместный спортивный автомобиль эпохи и сегодня продолжает оказывать влияние на современный дизайн – черты этой модели прослеживаются и в новом Bentley Continental GT.

Ателье Mulliner закрепило свое партнерство с Bentley в 1959 году, став частью этой компании. Позднее мастера Mulliner заняли старый инженерный экспериментальный цех Bentley, расположенный в Крю, и остаются здесь до сих пор. Сегодня в компании работает около 40 сотрудников, начиная со специалистов с более чем 40-летним опытом работы в Mulliner и заканчивая учениками, которые только приобретают навыки мастерства, которое оттачивалось десятилетиями.