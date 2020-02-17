Власти Москвы рассматривают несколько вариантов соединения радиусов желтой ветки метро

По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, в настоящее время проводится технический анализ

Власти Москвы сообщили о готовности проектной документации по одному из вариантов соединения в центре города Солнцевского и Калининского радиусов метрополитена, которые в будущем станут полноценной веткой метро. При этом строители будут прорабатывать несколько вариантов проведения работ, сообщил журналистам заммэра столицы Андрей Бочкарев.

“Это очень сложный участок – от “Третьяковской” до “Делового центра”, самый сложный в метрополитене на сегодняшний день, именно поэтому к нему не могли приступить. Кроме того, было много других более значимых проектов, например строительство Большой Кольцевой линии. Но мы подумали, что будет обидно оставить без внимания этот участок. Сейчас мы ведем технический анализ, смотрим, как аккуратно разместить станции, есть опасность больших водопритоков. Но точно могу сказать, что мы к этому проекту вернулись, и уже даже завершена проектная документация по одному из вариантов”, – сказал он.

Бочкарев не стал раскрывать подробности разработанного проекта, отметив, что строителям “нужно проработать несколько вариантов”. Говорить о конкретных сроках начала строительства и ввода участка также пока преждевременно.

В марте 2019 года стало известно, что власти Москвы не планируют полностью отказываться от проекта соединения Солнцевского и Калининского радиусов метрополитена.

Источник ТАСС.