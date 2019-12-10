Chevrolet Suburban получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Голливудская торговая палата в 2019-м рассмотрела около 300 заявок «на звезду», из которых было одобрено лишь 34. Установка памятного знака на Голливудском бульваре стоит $50 000, тогда как Suburban «начинается» с $52 995 (3,37 млн рублей). В США продаётся 50–60 тысяч Субурбанов в год

В течение декабря будут представлены «совершенно новые» внедорожники Suburban и Tahoe. Об этом компания Chevrolet упомянула в официальном сообщении на другую тему — о признании Субурбана первым автомобилем в истории, награждённым за выдающиеся достижения в Голливуде. Дебютировав на большом экране в 1952-м, Suburban за свою 67-летнюю «актёрскую карьеру» снялся в 1750 кинокартинах и сериалах, «сыграв» как героя или члена семья, так и злодея. Вместе с Tahoe модель мелькала в более чем 2500 фильмах и телешоу. Назвать хотя бы пару кинолент (Трансформеры, Тачки, «стители) Chevrolet почему-то поленилась.

Начиная с 1956-го Suburban каждый год появляется в телесериале, а с 1960-го ежегодно снимается в кино, причём более тридцати картин с участием модели были номинированы на премии. Tahoe «стал актёром» позже, в 1995-м, но тоже снимается каждый год.

«В кинобизнесе нет ничего подобного Субурбану, — уверен координатор голливудского автопарка Деннис Маккарти. — Во-первых, это один из самых универсальных автомобилей, подходящий любому типу персонажа. Во-вторых, он может мгновенно придать сцене дополнительную значимость. Когда на экране появляется колонна чёрных Субурбанов, вы понимаете, что сейчас не лучшее время идти за попкорном».

Ожидается, что «совершенно новые» Suburban и Tahoe — это двенадцатое и пятое поколения, построенные на новой платформе GM с независимой задней подвеской.

Источник Драйв.