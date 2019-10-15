Внутренняя интеллектуальная подсветка электромобиля Volkswagen ID.3

Внутренняя интеллектуальная подсветка электромобиля Volkswagen ID.3
Октябрь 15 16:11 2019
  • Инновационная концепция ID. Light обеспечивает визуальное сопровождение работы различных систем автомобиля

ID.3, первая модель семейства электромобилей ID., олицетворяет будущее марки Volkswagen: большой запас хода, впечатляющие динамические характеристики, яркий дизайн и инновационная концепция ID. Light

Интеллектуальная концепция внутренней подсветки ассистирует водителю и делает взаимодействие с ID.3 более эмоциональным. ID.3 внимательно слушает каждую голосовую команду и коммуницирует с водителем и пассажирами с помощью визуальных эффектов. Опоясывающая кокпит лента светодиодов способна изменять цвет с учетом работы функций и систем, тем самым предлагая водителю подсказки. Когда водитель садится за руль, система ID. Light сигнализирует о готовности к началу движения, о блокировке или разблокировке дверей автомобиля. Она обращает внимание на сообщения вспомогательных и навигационной систем, сигнализирует о рекомендуемом торможении, а также уведомляет о входящих телефонных вызовах. Взаимодействуя с навигационной системой, ID.

Light способствует уменьшению напряжения при движении в плотном транспортном потоке. Подавая мигающий сигнал, она рекомендует сменить полосу, а также может предупреждать водителя, если автомобиль займет неверную полосу. ID. Light также поддерживает работу голосового управления: система отвечает на голосовые команды находящихся в автомобиле людей световым сигналом.Volkswagen ID.3Volkswagen ID.3

Привычные цвета облегчают взаимодействие

«При всей прогрессивности системы работа ID. Light интуитивно понятна благодаря использованию привычных цветов», — отмечает Валентина Вильгельм (Valentina Wilhelm), UX дизайнер Volkswagen. О полном заряде батареи сигнализирует зеленый цвет, а на поступившее предупреждение, например, о необходимости торможения, указывает красный.

Volkswagen ID.3

Spot on – Lighting design plays an important role in the ID.3.

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  Article "tagged" as:
ID.3IQ. LightVolkswagenЭлектромобиль
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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