Внутренняя интеллектуальная подсветка электромобиля Volkswagen ID.3

Интеллектуальная концепция внутренней подсветки ассистирует водителю и делает взаимодействие с ID.3 более эмоциональным. ID.3 внимательно слушает каждую голосовую команду и коммуницирует с водителем и пассажирами с помощью визуальных эффектов. Опоясывающая кокпит лента светодиодов способна изменять цвет с учетом работы функций и систем, тем самым предлагая водителю подсказки. Когда водитель садится за руль, система ID. Light сигнализирует о готовности к началу движения, о блокировке или разблокировке дверей автомобиля. Она обращает внимание на сообщения вспомогательных и навигационной систем, сигнализирует о рекомендуемом торможении, а также уведомляет о входящих телефонных вызовах. Взаимодействуя с навигационной системой, ID.
Light способствует уменьшению напряжения при движении в плотном транспортном потоке. Подавая мигающий сигнал, она рекомендует сменить полосу, а также может предупреждать водителя, если автомобиль займет неверную полосу. ID. Light также поддерживает работу голосового управления: система отвечает на голосовые команды находящихся в автомобиле людей световым сигналом.
«При всей прогрессивности системы работа ID. Light интуитивно понятна благодаря использованию привычных цветов», — отмечает Валентина Вильгельм (Valentina Wilhelm), UX дизайнер Volkswagen. О полном заряде батареи сигнализирует зеленый цвет, а на поступившее предупреждение, например, о необходимости торможения, указывает красный.
Spot on – Lighting design plays an important role in the ID.3.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.