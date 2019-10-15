Внутренняя интеллектуальная подсветка электромобиля Volkswagen ID.3

Инновационная концепция ID. Light обеспечивает визуальное сопровождение работы различных систем автомобиля

ID.3, первая модель семейства электромобилей ID., олицетворяет будущее марки Volkswagen: большой запас хода, впечатляющие динамические характеристики, яркий дизайн и инновационная концепция ID. Light

Интеллектуальная концепция внутренней подсветки ассистирует водителю и делает взаимодействие с ID.3 более эмоциональным. ID.3 внимательно слушает каждую голосовую команду и коммуницирует с водителем и пассажирами с помощью визуальных эффектов. Опоясывающая кокпит лента светодиодов способна изменять цвет с учетом работы функций и систем, тем самым предлагая водителю подсказки. Когда водитель садится за руль, система ID. Light сигнализирует о готовности к началу движения, о блокировке или разблокировке дверей автомобиля. Она обращает внимание на сообщения вспомогательных и навигационной систем, сигнализирует о рекомендуемом торможении, а также уведомляет о входящих телефонных вызовах. Взаимодействуя с навигационной системой, ID.

Light способствует уменьшению напряжения при движении в плотном транспортном потоке. Подавая мигающий сигнал, она рекомендует сменить полосу, а также может предупреждать водителя, если автомобиль займет неверную полосу. ID. Light также поддерживает работу голосового управления: система отвечает на голосовые команды находящихся в автомобиле людей световым сигналом.

Привычные цвета облегчают взаимодействие