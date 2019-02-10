Со своим «Хураканом»: россиянам полюбились суперкары из Италии

В Москве прошла европейская премьера нового Lamborghini Huracán EVO

В Москве состоялась европейская премьера суперкара Lamborghini Huracán EVO. Корреспондент «Известий» побывал на мероприятии и выяснил, чем новый «лямбо» отличается от своей предыдущей версии и почему сами создатели позиционируют его как автомобиль на каждый день.

Как оказалось, для презентации новой модели Москва была выбрана руководством Lamborghini не случайно. Российские продажи итальянского бренда существенно (в 2,3 раза) выросли в 2018 году, составив порядка сотни автомобилей с эмблемой быка на капоте. Во многом возросшая популярность марки объясняется выходом на российский рынок внедорожника Lamborghini Urus (около 50 машин), однако спортивные модели также нашли своего покупателя вдали от Пиренеев.

Новый «уракан» позаимствовал многие технические характеристики у топовой версии Performante, которая увидела свет два года назад и сразу же показала рекордное время на Нюрнбургринге. В частности, как подчеркнул коммерческий директор марки Федерико Фоскини, новая модель стала еще одним «членом крайне успешной семьи моторов V10», начало которой положила в 2012 году Lamborghini Gallardo. Также подверглись существенной доработке внешность суперкара, его интерьер и различные системы взаимодействия и помощи водителю.

В десяточку

Суперкар Huracán EVO получил, пожалуй, самый удачный двигатель итальянского бренда. Атмосферник V10 объемом в 5,2 литра был значительно доработан и теперь гордо демонстрирует мощность в 640 л. с. с 600 Нм крутящего момента. В паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением LDF форсированный мотор с титановыми впускными клапанами способен разогнать облегченный болид (вес EVO составляет 1422 кг) до сотни всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость спорткара превышает 325 км/ч.

Можно выбрать один из трех режимов езды: «поворотливый» Strada для повседневных поездок, игривый Sport или резкий и стремительный Corsa, предназначенный для гоночного трека.

Аэродинамика

Для улучшения аэродинамических качеств суперкара был тщательно проработан дизайн Huracán EVO. Спорт-купе обзавелось передним сплиттером, который проводит под днищем кузова сразу два воздушных потока, а новые дефлекторы позволяют создать дополнительную аэродинамическую загрузку. Дополнительная прижимная сила обеспечивает маневренность не только при разгоне и торможении, но и в поворотах.

Кроме того, у суперкара сзади появился новый подвесной спойлер, что дополнительно улучшает аэродинамику, диффузор, увеличенные воздухозаборники и переработанная выхлопная система, у которой теперь две трубы вместо четырех. Все это позволило в шесть раз улучшить показатели аэродинамической эффективности и в семь раз повысить прижимную силу.

Новые технологии

При создании Huracán EVO была полностью переосмыслена система управления. Машина может похвастать сразу тремя технологическими новациями: изменяемым вектором тяги, полноуправляемым шасси и инновационной системой Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), которая способна предвосхищать действия водителя и преобразовывать их в желаемое поведение суперкара. Последняя объединила в себе все передовые наработки итальянских инженеров и 50 раз в секунду обрабатывает до 240 входных параметров, формируя 340 управляющих импульсов.

Инерциальная платформа (Lamborghini Piattaforma Inerziale, LPI) отображает в режиме реального времени точную картину поведения спорткара. Вертикальная динамика контролируется подвеской с магнитореологическими амортизаторами (LMS), которая может передавать мощность даже на одно колесо, боковая — системой рулевого управления с помощью Lamborghini Dynamic Steering (LDS) и Lamborghini All-wheel Steering (LAWS). За продольную динамику отвечают системы контроля устойчивости и распределения крутящего момента между двумя осями (AWD) и аэродинамической векторизации. Иными словами, этот болид способен не только молниеносно откликнуться на действия водителя, но и поможет обеспечить максимальный контроль над дорогой.

Дизайн

Если экстерьер нового «уракана» претерпел лишь незначительные изменения, то к созданию нового образа интерьера дизайнеры Lamborghini подошли максимально скрупулезно. Наибольшие изменения претерпела центральная консоль. Теперь здесь нет былого обилия аналоговых кнопок и переключателей. Им на смену пришел «умный» интерфейс HMI (Human Machine Interface) c привычным для многих современных автомобилей сенсорным дисплеем диагональю 8,4 дюйма.

Появление отдельного экрана позволило разгрузить основную приборную панель, на которую прежде выводились все данные медиасистемы. И хотя сверху всё же сохранились переключатели некоторых «горячих» клавиш, управлять климат-контролем, настраивать сиденья, телеметрию и ряд других второстепенных функций автомобиля придется через центральный монитор.

Кстати, новый интерфейс Huracán EVO поддерживает голосовое управление, Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, на центральную консоль выведены навигация, доступ в интернет и видеопроигрыватель. Опционально будут доступны система записи телеметрии трекового заезда с двумя видеокамерами и специально предназначенный для хранения данных встроенный жесткий диск.

В отделке салона Lamborghini Huracán Evo используется сочетание кожи и алькантары. А с помощью программы индивидуализации AD Personam можно полностью преобразить внешний вид Huracán EVO, «подогнав» его под личный вкус: в том числе с колесными дисками Aesir 20-го радиуса и в фирменном оранжевом цвете Arancio Xanto.

Продажи рестайлингового Lamborghini начнутся уже весной этого года. Сколько будет стоить изысканный суперкар, пока до конца не понятно, однако, по некоторым данным, начальная цена будет стартовать с отметки $261 тыс.

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