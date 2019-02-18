Звезда шоу «Голос»: сбила насмерть и скрылась

Звезда шоу «Голос»: сбила насмерть и скрылась
Февраль 18 19:09 2019

Участница проекта «Голос 4» насмерть сбила человека

Управляя автомобилем BMW X6, участница проекта «Голос 4» Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел на проезжую часть в районе дома 134 по Ленинградскому шоссе для осмотра своего сломавшегося автомобиля. 35-летняя девушка не остановилась для оказания помощи пострадавшему, который от полученных травм скончался.

Задержать звезду работникам ГИБДД помогли записи с уличных камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе ГИБДД Москвы РИА «Новости». На поимку нарушительницы у работников ДПС ушло менее часа. На ее автомобиле были обнаружены повреждения, которые могли быть нанесены телом сбитого таксиста. Сама певица не отрицает произошедшего. Ведется следствие.
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ДТПНарушение ПДДНовости
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AMSRUS
AMSRUS

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