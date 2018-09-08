Китайцы из FAW переманили шеф-дизайнера Rolls-Roys

Дизайнер, под руководством которого были созданы новый Rolls-Royce Phantom и первый в линейке британского бренда внедорожник, теперь будет отвечать за облик моделей китайской марки Hongqi

Концерн FAW объявил о новом назначении – к его команде присоединился Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В FAW Тейлор получил сразу две должности – глобального вице-президента по дизайну и главного креативного директора. Работать он будет в новом дизайн-центре китайской компании, расположенном в Мюнхене, Германия.

Основная задача Тейлора – разработка фирменного стиля принадлежащего FAW премиального бренда Hongqi («Хунцы», по-русски – «красное знамя»). Под этой маркой в Китае с 1958 года производят лимузины для партийной элиты. С 90-х годов Hongqi начала выпускать автомобили для чиновников среднего звена, в 2013-м появился седан H7 – первая «рыночная» модель премиум-бренда.

Не так давно в Поднебесной всем желающим стали доступны еще представительский лимузин L5 и построенный на базе нынешней Mazda6 седан H5. А скоро в продажу поступят два кроссовера – HS7 и электрический E-HS3.

Кроме того, как отметили в FAW, Джайлс Тейлор будет контролировать внедрение «международной философии дизайна» при создании других продуктов концерна, в том числе и будущих машин с системами автономного управления.

Свою карьеру Тейлор начинал в PSA Peugeot Citroen, в 1997 году перешел в Jaguar, там под его руководством были разработаны модели XJ и XK. В 2011-м присоединился к Rolls-Royce, пост шеф-дизайнера британского люксового бренда Джайлс Тейлор занял в 2012 году: под его началом созданы концепт Vision Next 100, лимузин Phantom VIII и первый внедорожник марки – Cullinan. О том, что дизайнер покинул Rolls-Royce, стало известно в июне этого года, сообщил источник.

Между тем в начале 2018-го FAW представил новую стратегию развития Hongqi, тогда же китайцы показали макет большого купе, внешний облик которого выполнен в стиле Bentley, Mercedes-Maybach и, собственно, Rolls-Royce. А в апреле дебютировал уже полноценный концепт E-Jing GT, повторяющий тему макета. Осталось дождаться творения Тейлора, чтобы узнать, откажется ли FAW Hongqi от копирования черт более именитых брендов.