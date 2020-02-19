Собянин анонсировал платную дорогу в Москве mos.ru

В столице на еще не построенной Северо-Восточной хорде будет платный проезд

“Скорее всего, она будет платная, потому что у города на строительство этого сооружения денег нет”, – отметил мэр, добавив, что для строительства дороги также привлекут средства частных инвесторов.

Так как у будущей магистрали будет много ответвлений, терминалы для оплаты проезда на ней устанавливать не будут. Плату за проезд будут списывать с помощью технологии считывания номеров со специальных датчиков, которые устанавливаются на автомобилях.

Северо-Восточная хорда протянется от платной трассы М11 “Москва – Санкт-Петербург” вдоль МКЖД до развязки на МКАД на пересечении с дорогой “Вешняки – Люберцы”. Хорда общей протяженностью 26,6 км соединит Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Ранее сообщалось, что она станет частью нового кольца, которое пройдет между ТТК и МКАД и объединит Северо-восточную, Северо-западную, Юго-восточную хорды и Южную рокаду. На строительство кольца планировалось выделить более 630 млрд руб.

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