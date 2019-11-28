На Самаркандском автомобильном заводе будут собирать японские пикапы

В Ташкенте презентовали первый собранный на Самаркандском автомобильном заводе («СамАвто») пикап ISUZU D-Max. Об этом сообщает Uzdaily.uz

Такие внедорожники выпускает с 2002 года японская компания Isuzu Motors. Они работают на дизельном топливе. Автомобиль считается удобным как для транспортировки людей, так и для перевозки грузов.

Как известно Fergana.news, «СамАвто» будет собирать пикапы методом крупноузловой сборки из комплектующих, которые поставит Таиланд. Автомобиль будет доступен в трех модификациях и семи цветах. Продажи стартуют в январе 2020 года, предзаказ открыт, цена будет варьироваться от 270 до 380 млн сумов ($28-40 тысяч). По словам директора департамента стратегического планирования и маркетинга «СамАвто» Мунисхон Исраиловой, на первом этапе планируется производить по 500 пикапов в год.

Она рассказала, что проект выпуска пикапов в Узбекистане был разработан еще в 2015 году. «Тогда первый президент Ислам Каримов сделал запрос японской стороне о расширении модельного ряда продукции «СамАвто». В тот момент были проведены маркетинговые изучения, исследования, опросы населения, фермеров. Было выявлено, что в аграрном секторе развивающейся страны самый востребованный тип автомобиля — пикап. В связи с этим принято решение о начале производства в Узбекистане на мощностях «СамАвто» автомобиля этого типа», — цитирует Исраилову «Газета.uz». По данным топ-менеджера, наибольший интерес к пикапам проявляют, кроме фермеров, работники сферы туризма, горно-металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей.

«СамАвто» был открыт в 1999 году как узбекско-турецкий автозавод «СамКочАвто». В 2006 году его реорганизовали в ООО «Самаркандский автомобильный завод». Производит автобусы, грузовики и специализированные автомобили. Сотрудничество с Isuzu Motors завод начал в 2007 году.