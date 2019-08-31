Goodyear готовится к новому этапу Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках FIA

31 августа и 1 сентября Автодром Мост в Чехии станет местом проведения 5-го тура одной из самых больших и впечатляющих гоночных серий в мире — Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках (ETRC).

Обладая более чем 15-летним опытом участия в гонках на грузовых автомобилях и летописью из 368 Гран-При Формулы-1, Goodyear по праву гордится богатой историей и беспрецедентным послужным списком в автоспорте. В начале сезона 2019 года шинная компания продлила контракт эксклюзивного поставщика шин Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках на три года.

Ярким событием Чемпионата 2019 года стала напряженная борьба между 18 гонщиками, выступающими в течение всего сезона, и ведущими производителями, включая IVECO, Mercedes-Benz, Freightliner и MAN. В этом году в состязаниях принимают участие четыре обладателя титула победителя Чемпионата прошлых лет, в том числе действующий чемпион Йохен Хан. Немецкий пилот, уроженец германского города Альтенштайг, обладает в общей сложности пятью титулами и настроен не дать противникам возможность взять реванш.

Гонки на грузовиках — захватывающее соперничество пилотов, автомобилей и шин. Уникальность гонок — в сражении на треке сразу восемнадцати грузовиков, развивающих скорость до 160 км/ч и мчащихся на расстоянии всего нескольких сантиметров друг от друга, чтобы не упустить шанс улучшить позицию в ближайшем повороте.

Типичный тягач в дорожном исполнении, с трейлером и полной нагрузкой, весит 40 тонн. Двигатель тягача развивает около 480 л.с. и крутящий момент 2300 Нм. Средняя скорость движения составляет от 80 до 100 км/ч. Подготовленные к гонке седельные тягачи с колесной формулой 4×2 могут похвастаться мощными двигателями, развивающими 1500 л.с. и средний крутящий момент 5500 Нм. Благодаря этим характеристиками грузовики разгоняются от 0 до 100 км/ч за 5 секунд и способны увеличить скорость с 30 до 160 км/ч всего за 6 секунд.

Инновации, приходящие в серийное производство из мира гонок

«С учетом особенностей Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках FIA, выбор шин и стратегия замены имеют решающее значение. Выбирая их, команды принимают за аксиому высокое качество шин Goodyear в погоне за эффективностью грузовиков, — прокомментировал Мацей Шимански, директор по маркетингу европейского подразделения шин для коммерческого транспорта Goodyear. – Когда соревнуются грузовики, обладающие динамикой спортивного легкового автомобиля, мощным двигателем и настолько эффективной тормозной системой, что колеса время от времени в буквальном смысле воспламеняются, гонки — идеальная тестовая среда для разработки технологий, которые затем будут интегрированы в дизайн премиальных грузовых шин Goodyear, подобных запущенным недавно в производство инновационным линейкам Goodyear KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2».

Восемь этапов Чемпионата проходят в разных странах на трассах, отличающихся друг от друга условиями. Благодаря этому каждый этап, в который входят отборочные и тренировочные заезды и четыре старта в рамках зачета, превращается в захватывающее зрелище. В эти дни шины проходят испытания, в ходе которых возникают все возможные условия, позволяющие шинам продемонстрировать эффективность торможения, управляемость и способность к разогреву.

В 2004 году компания Goodyear запустила специальную программу разработок для участия в гонках на грузовиках. Первые шины Goodyear Truck Race Tire, созданные в рамках этой программы, были запущены в производство уже через год после появления Goodyear в Чемпионате. С тех пор шины прошли несколько этапов эволюции, в ходе которых в 2011 году в шины впервые были интегрированы микросхемы RFID (радиочастотной идентификации). Эта инновация была создана для поддержки организаторов Чемпионата в FIA, которым нужен был инструмент мониторинга за порядком использования шин командами, чтобы обеспечить честную игру и равные возможности для всех.

После интенсивных испытаний в гонках на грузовиках технология, позволяющая дистанционно отслеживать состояние шин, была интегрирована в современные модели грузовых шин Goodyear для эксплуатации на асфальте и в смешанных условиях. Микросхема, интегрированная в шину, помогает оптимизировать ежедневную работу парка и регламенты технического обслуживания. Благодаря радиочастотной метке каждой шине присваивается уникальный идентификационный код, что облегчает задачу отслеживания на протяжении всего срока службы и обеспечивает дополнительную защиту от незаконного перемещения шин.