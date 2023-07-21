Ducati демонстрирует лучшие показатели продаж за первое полугодие Ducati Panigale V2

В первой половине 2023 года был установлен рекорд продаж мотоциклов – продано 34 976 единиц, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ducati продолжает успешно развиваться на трех основных рынках: Италии, Соединенных Штатах и Германии. Сравнивая данные с прошлым годом, можно отметить, что в Италии спрос вырос на 10 процентов, в США – на 11 процентов, а в Германии даже на 13 процентов.

Модель Multistrada V4 стала лидером продаж в линейке Ducati, впечатляющее количество – 6 382 мотоцикла, уже было доставлено покупателям в 2023 году.

Ducati Supersport Stripe Livery

После успешного первого квартала Ducati продолжает радоваться растущим цифрам продаж и завершает первые шесть месяцев 2023 года с ростом объемов поставок.

Компания, базирующаяся в Болонье, доставила рекордные 34 976 мотоциклов за весь семестр, что составляет рост в 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

“Это было самое успешное полугодие для Ducati по объемам поставок. Мы доставили рекордные 34 976 мотоциклов, что подтверждает, что наши страстные клиенты продолжают высоко оценивать нашу линейку продуктов, которая теперь шире, чем когда-либо. Проблемы с поставками, которые возникали в прошлом году, теперь устранены, но глобальная конкуренция на рынке стала более интенсивной в постпандемический период, также из-за лучшей доступности продукции. Наше обязательство укреплять удовлетворенность наших Ducatisti сильнее прежде, и их постоянное доверие дает дополнительную мотивацию всему коллективу в Борго Панигале.” Франческо Миличия, вице-президент по мировым продажам и послепродажному обслуживанию Ducati

Ducati Monster Iceberg White

По итогам второго квартала 2023 года Италия остается лидером среди рынков Ducati с 6 639 доставленными мотоциклами и ростом на 10 процентов по сравнению с прошлогодним периодом. США занимают второе место с 4 505 мотоциклами, что составляет прирост в 11 процентов по сравнению с 2022 годом. На третьем месте Германия, также показавшая рост на 13 процентов с 4 217 доставленными мотоциклами.

Ducati Hypermotard RVE

Наиболее востребованным мотоциклом в разнообразной линейке Ducati является Multistrada V4 во всех своих версиях, за первые шесть месяцев 2023 года было доставлено 6 382 модели по всему миру. Культовый мотоцикл Monster занимает второе место с 4 299 доставленными мотоциклами, в то время как на третьем месте находится семейство Scrambler Ducati 800 с 3 581 байками.

Ducati Multistrada V2 Thrilling Black Street Grey

Компания Ducati уже представила пять новых цветовых схем для своих мотоциклов на 2024 год. Энтузиасты смогут выбрать SuperSport 950 S с рисунком Stripe Livery, который чередует белые, серые и красные цвета, подчеркивая спортивную элегантность этого мотоцикла. Monster теперь выглядит еще стильнее благодаря новому цвету Iceberg White, а Hypermotard 950 RVE представлен с новым Graffiti Livery Evo, вдохновленным уличным искусством, что делает этот мотоцикл еще более модным. Panigale V2 сочетает смелость и производительность с новой Black on Black Livery, а Multistrada V2 S встречает новую спортивную концепцию в цветовой схеме Thrilling Black & Street Grey.