Более 70 000 автомобилей OMODA было продано по всему миру за первое полугодие 2023 года

Более 70 000 автомобилей OMODA было продано по всему миру за первое полугодие 2023 года
17 июля 14:21 2023

Бренд OMODA активно расширяет свою географию присутствия и увеличивает объемы продаж по всему миру. В течение первого летнего месяца автомобили OMODA были распроданы в количестве 14 047 экземпляров на внешних рынках. За период с января по июнь 2023 года общий объем экспортных продаж составил 70 821 автомобиль. Компания планирует достичь отметки в 200 000 автомобилей, проданных за рубежом, до конца 2023 года.

Omoda 2023

OMODA продолжает успешно завоевывать доверие потребителей по всему миру благодаря своему стильному и инновационному дизайну, передовым техническим решениям, высокой производительности и превосходному уровню безопасности.

На данный момент продуктовая линейка OMODA представлена на десяти различных мировых рынках. Первая партия фастбэк-кроссоверов OMODA C5 была успешно выведена на испанский рынок, что стало отправной точкой для приема заказов на автомобили OMODA в Европе. Италия будет следующей страной Европейского союза, где будут осуществляться поставки продукции OMODA. Компания также активно продвигает свои автомобили в Австралии и Юго-Восточной Азии. В начале июля OMODA официально представила свою марку на малайзийском рынке, ставшем вторым рынком в Юго-Восточной Азии после Индонезии. К концу 2023 года OMODA планирует расширить свое присутствие на мировой арене до 21 страны-экспортера.

Россия является стратегически важным рынком для OMODA. В четвертом квартале 2023 года планируется дебют первого электрокара OMODA – кроссовера OMODA E5, что позволит компании войти в новый сегмент экологически чистых и электрифицированных автомобилей.

В настоящее время модельный ряд OMODA в России включает в себя фастбэк-кроссовер OMODA C5 с передним или полным приводом, а также технологичный седан OMODA S5. В августе 2023 года планируется расширение линейки седана OMODA S5 новой модификацией GT.

Omoda 2023

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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