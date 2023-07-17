Более 70 000 автомобилей OMODA было продано по всему миру за первое полугодие 2023 года

Бренд OMODA активно расширяет свою географию присутствия и увеличивает объемы продаж по всему миру. В течение первого летнего месяца автомобили OMODA были распроданы в количестве 14 047 экземпляров на внешних рынках. За период с января по июнь 2023 года общий объем экспортных продаж составил 70 821 автомобиль. Компания планирует достичь отметки в 200 000 автомобилей, проданных за рубежом, до конца 2023 года.

OMODA продолжает успешно завоевывать доверие потребителей по всему миру благодаря своему стильному и инновационному дизайну, передовым техническим решениям, высокой производительности и превосходному уровню безопасности.

На данный момент продуктовая линейка OMODA представлена на десяти различных мировых рынках. Первая партия фастбэк-кроссоверов OMODA C5 была успешно выведена на испанский рынок, что стало отправной точкой для приема заказов на автомобили OMODA в Европе. Италия будет следующей страной Европейского союза, где будут осуществляться поставки продукции OMODA. Компания также активно продвигает свои автомобили в Австралии и Юго-Восточной Азии. В начале июля OMODA официально представила свою марку на малайзийском рынке, ставшем вторым рынком в Юго-Восточной Азии после Индонезии. К концу 2023 года OMODA планирует расширить свое присутствие на мировой арене до 21 страны-экспортера.

Россия является стратегически важным рынком для OMODA. В четвертом квартале 2023 года планируется дебют первого электрокара OMODA – кроссовера OMODA E5, что позволит компании войти в новый сегмент экологически чистых и электрифицированных автомобилей.

В настоящее время модельный ряд OMODA в России включает в себя фастбэк-кроссовер OMODA C5 с передним или полным приводом, а также технологичный седан OMODA S5. В августе 2023 года планируется расширение линейки седана OMODA S5 новой модификацией GT.