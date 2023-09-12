Спрос на новые китайские грузовики вырос более чем в 9 раз

Спрос на новые китайские грузовики вырос более чем в 9 раз
12 сентября 15:11 2023

Эксперты из отдела Спецтехника на платформе Авито провели анализ данных о сегменте грузового транспорта китайского производства за период с января по июнь 2023 года. Согласно этим данным, спрос на китайские грузовики в этот период вырос на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к новой спецтехнике в январе-июне 2023 года увеличился в 9 раз по сравнению с предыдущим годом.

Самыми популярными моделями новых китайских грузовиков стали следующие:

Согласно исследованию отдела Спецтехника на Авито, в первом полугодии 2023 года предложение новых китайских грузовиков увеличилось в 18 раз по сравнению с предыдущим годом, и средняя цена одной единицы техники составила 9 274 000 рублей. Самым популярным брендом среди новых китайских грузовиков оказалась Shacman (Shaanxi), доля которого составила 37% от общего спроса на новые грузовики из Китая, средняя цена которых составила 9 300 000 рублей. На втором месте находится бренд Howo с долей спроса 25%, а на третьем месте – SITRAK с 16,6%. Также в топ-5 вошли бренды FAW (8,1%) и JAC (5,6%).

Наибольший интерес со стороны покупателей вызвала модель Shacman (Shaanxi) Х3000, на которую пришлось 27,2% от общего спроса на новые китайские грузовики, средняя стоимость которой составила 9 300 000 рублей. На втором месте оказалась модель Howo HW76 с долей спроса 11,9%, а на третьем – SITRAK C7H 8×4 с 9,7%.

В топ-10 новых китайских грузовиков также вошли следующие модели (в порядке убывания доли спроса): Howo T5G 6х4, SITRAK C7H, Howo T5G 8х4, JAC N90, FAW CA 3250, JAC N120 и IVECO-Hongyan CQ3346HV35D.

Топ-10 моделей новых китайских грузовиков, январь-июнь 2023 г.,

БрендМодельДоля спроса в сегментеСредняя цена (руб.)
Shacman (Shaanxi)X300027,2%9 300 000
HowoHW7611,9%8 687 000
SITRAKC7H 8×49,7%12 292 000
HowoT5G 6х47,0%9 497 000
SITRAKC7H5,2%12 391 000
HowoT5G 8х45,0%10 590 000
JACN902,5%6 100 000
FAWCA 32502,1%8 240 000
JACN1201,9%7 326 000
IVECO-HongyanCQ3346HV35D1,8%8 500 000

Наиболее востребованные варианты грузовых автомобилей китайского производства

Согласно данным платформы, средняя стоимость подержанных китайских грузовых автомобилей составила 5 933 000 рублей, и предложение таких моделей увеличилось на 121% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованным брендом оказался Shacman (Shaanxi), который забрал на себя 41,4% от общего спроса на подержанные китайские грузовики, средняя цена которых составила 8 900 000 рублей.

На втором месте расположился Foton с долей спроса в 18,8%, а третье место занял Howo, собравший 12,6% спроса.

В пятерку также попали FAW и DongFeng, занимая 9,5% и 6,2% спроса соответственно.

Самой востребованной моделью оказалась Shacman (Shaanxi) F3000, приходящаяся на 11,6% общего спроса на подержанные китайские грузовики. Её средняя цена составила 3 450 000 рублей.

На втором месте оказалась Shacman (Shaanxi) Х3000 с долей спроса 8,5% и средней ценой 9 903 000 рублей, а третью строчку заняла Shacman (Shaanxi) F2000 (8,1%) с средней ценой 2 000 000 рублей.

Также в топ-10 попали следующие модели (в порядке убывания доли спроса): Foton Ollin BJ10xx, DongFeng DFL 3251A, Foton Auman BJ10xx, JAC N120, Howo T5G и Foton Auman 135P.

Рейтинг десяти наиболее востребованных моделей китайских грузовиков с подержкой, основанный на их доле в спросе с января по июнь 2023 года

БрендМодельДоля спроса в сегментеСредняя цена (руб.)
Shacman (Shaanxi)F300011,6%3 450 000
Shacman (Shaanxi)X30008,5%9 903 000
Shacman (Shaanxi)F20008,1%2 000 000
FotonOllin BJ10xx4,4%600 000
DongFengDFL 3251A4,0%1 240 000
FotonAuman BJ10xx3,0%770 000
JACN1202,4%3 950 000
HowoT5G2,1%9 031 000
FotonAuman 135P1,9%900 000
Shacman (Shaanxi)SX3255DR3841,6%1 955 000
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Авитокитайские автомобиликитайский грузовик
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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