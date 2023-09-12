Спрос на новые китайские грузовики вырос более чем в 9 раз

Эксперты из отдела Спецтехника на платформе Авито провели анализ данных о сегменте грузового транспорта китайского производства за период с января по июнь 2023 года. Согласно этим данным, спрос на китайские грузовики в этот период вырос на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к новой спецтехнике в январе-июне 2023 года увеличился в 9 раз по сравнению с предыдущим годом.

Самыми популярными моделями новых китайских грузовиков стали следующие:

Согласно исследованию отдела Спецтехника на Авито, в первом полугодии 2023 года предложение новых китайских грузовиков увеличилось в 18 раз по сравнению с предыдущим годом, и средняя цена одной единицы техники составила 9 274 000 рублей. Самым популярным брендом среди новых китайских грузовиков оказалась Shacman (Shaanxi), доля которого составила 37% от общего спроса на новые грузовики из Китая, средняя цена которых составила 9 300 000 рублей. На втором месте находится бренд Howo с долей спроса 25%, а на третьем месте – SITRAK с 16,6%. Также в топ-5 вошли бренды FAW (8,1%) и JAC (5,6%).

Наибольший интерес со стороны покупателей вызвала модель Shacman (Shaanxi) Х3000, на которую пришлось 27,2% от общего спроса на новые китайские грузовики, средняя стоимость которой составила 9 300 000 рублей. На втором месте оказалась модель Howo HW76 с долей спроса 11,9%, а на третьем – SITRAK C7H 8×4 с 9,7%.

В топ-10 новых китайских грузовиков также вошли следующие модели (в порядке убывания доли спроса): Howo T5G 6х4, SITRAK C7H, Howo T5G 8х4, JAC N90, FAW CA 3250, JAC N120 и IVECO-Hongyan CQ3346HV35D.

Топ-10 моделей новых китайских грузовиков, январь-июнь 2023 г.,

Бренд Модель Доля спроса в сегменте Средняя цена (руб.) Shacman (Shaanxi) X3000 27,2% 9 300 000 Howo HW76 11,9% 8 687 000 SITRAK C7H 8×4 9,7% 12 292 000 Howo T5G 6х4 7,0% 9 497 000 SITRAK C7H 5,2% 12 391 000 Howo T5G 8х4 5,0% 10 590 000 JAC N90 2,5% 6 100 000 FAW CA 3250 2,1% 8 240 000 JAC N120 1,9% 7 326 000 IVECO-Hongyan CQ3346HV35D 1,8% 8 500 000

Наиболее востребованные варианты грузовых автомобилей китайского производства

Согласно данным платформы, средняя стоимость подержанных китайских грузовых автомобилей составила 5 933 000 рублей, и предложение таких моделей увеличилось на 121% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованным брендом оказался Shacman (Shaanxi), который забрал на себя 41,4% от общего спроса на подержанные китайские грузовики, средняя цена которых составила 8 900 000 рублей.

На втором месте расположился Foton с долей спроса в 18,8%, а третье место занял Howo, собравший 12,6% спроса.

В пятерку также попали FAW и DongFeng, занимая 9,5% и 6,2% спроса соответственно.

Самой востребованной моделью оказалась Shacman (Shaanxi) F3000, приходящаяся на 11,6% общего спроса на подержанные китайские грузовики. Её средняя цена составила 3 450 000 рублей.

На втором месте оказалась Shacman (Shaanxi) Х3000 с долей спроса 8,5% и средней ценой 9 903 000 рублей, а третью строчку заняла Shacman (Shaanxi) F2000 (8,1%) с средней ценой 2 000 000 рублей.

Также в топ-10 попали следующие модели (в порядке убывания доли спроса): Foton Ollin BJ10xx, DongFeng DFL 3251A, Foton Auman BJ10xx, JAC N120, Howo T5G и Foton Auman 135P.

Рейтинг десяти наиболее востребованных моделей китайских грузовиков с подержкой, основанный на их доле в спросе с января по июнь 2023 года