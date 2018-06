Mitsubishi Motors примет участие в подготовке виртуальной электростанции 12

Mitsubishi Motors примет участие в подготовке виртуальной электростанции с использованием электромобилей в качестве ее основы.

В рамках реализуемой Министерством экономики, транспорта и инфраструктуры Японии (METI) Открытой инновационной программы экологически безопасного развития (SII) в 2018 финансовом году Mitsubishi Motors Corporation (MMC) получит грант на реализацию проекта «по созданию виртуальной электростанции с использованием потребительских источников энергии (проект V2G)» наряду с Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO), TEPCO Energy Partner, Inc., TEPCO Power Grid, Inc., Hitachi Systems Power Service, Ltd., SHIZUOKA GAS Co., Ltd. и Hitachi Solutions, Ltd1.

Вместе они планируют создать систему «автомобиль-сеть» (V2G), а впоследствии разработать бизнес-модель, предусматривающую использование емкости аккумуляторных батарей электромобилей и электромобилей с увеличенным запасом хода (PHEV) для регулирования расхода и потребления энергии между сетью и электромобилями.

О проекте V2G

Япония продвигает идею применения и распространения возобновляемых источников энергии в качестве меры по уменьшению количества парниковых газов в атмосфере. В то же время быстрое распространение солнечной энергии и прочих ее возобновляемых источников выявило целый ряд проблем, связанных со стабильной работой электрораспределительной сети. В их числе колебания выходной мощности и генерация избытка энергии.

Для стабильной работы электросети требуется использование тепловой мощности, что влечет за собой затраты на владение и обслуживание соответствующих энергетических установок. Именно поэтому продвигаются проекты по созданию виртуальных электростанций (VPP) в качестве нового подхода к низкозатратному применению и распространению возобновляемых источников энергии, обеспечению стабильной работы электрораспределительной сети.

Для исключения названного недостатка предполагается эффективно использовать в качестве базы для виртуальной электростанции аккумуляторные батареи электромобилей и PHEV, количество которых, как ожидается, должно вырасти в ближайшем будущем. Но и в этом случае предстоит решить такие вопросы, как разработка технологии для использования большого количества электромобилей и PHEV в системе V2G, обновление сопутствующих систем, согласование стабильной работы сети с потребностями в использовании электро- и гибридных автомобилей по прямому назначению.

Mitsubishi Motors Corporation вместе с остальными компаниями объединит усилия для создания бизнес-модели V2G. Целью ставится внесение вклада в применение и распространение возобновляемых источников энергии и обеспечение стабильной работы электросети. В 2018 финансовом году будет создана опытная система V2G, а также проведены испытания и проанализированы результаты.

Значение проекта

Собирательный проект V2G – это бизнес-модель по реализации системы «автомобиль-сеть» (V2G) и решению энергетических и экологических проблем в обществе за счет применения и распространения возобновляемых источников энергии. Семь компаний планируют наладить систему V2G, для чего необходимо создать подсистемы, предусматривающие эффективное использование аккумуляторных батарей электро- и гибридных автомобилей.

Обзор демонстрационного проекта V2G

Демонстрационный проект будет реализовываться на заводе компании Mitubishi Motors в г. Оказаки (Okazaki) (префектура Айти) и в подсети Сидзуока компании SHIZUOKA GAS.