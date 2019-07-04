Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом в четверг, 4 июля, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
О ком именно идет речь — возглавлявшем правление до февраля этого года Сергее Кельбахе или о его преемнике Вячеславе Петушенко — не уточняется, передает «РИА Новости». В ходе подписания соглашения со Счетной палатой Чайка назвал только должность подозреваемого.
Отставание строительства ЦКАД от плана Счетная палата выявила в феврале. Опрошенные «Известиями» эксперты связывали отставку Кельбаха именно с этим.
В июне 2019 года Петушенко в интервью «Известиям» заявил, что ЦКАД должна будет стать первой платной автодорогой, работающей в режиме свободного потока. Для реализации этого плана потребуется ряд законодательных изменений, сейчас этот вопрос прорабатывается.
Сдача ЦКАД изначально была запланирована на 2018 год, однако, по данным Счетной палаты, на декабрь 2018 года готовность проекта на разных участках варьировалась от 0% до 66%. Завершить строительство участков № 1, № 3 и № 5 можно будет не ранее последнего квартала 2020 года, участка № 4 — не ранее 2021 года. В целом аудит выявил в работе «Автодора» провал по 11 из 12 целевых показателей.
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