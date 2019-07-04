Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела

Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело

Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом в четверг, 4 июля, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

О ком именно идет речь — возглавлявшем правление до февраля этого года Сергее Кельбахе или о его преемнике Вячеславе Петушенко — не уточняется, передает «РИА Новости». В ходе подписания соглашения со Счетной палатой Чайка назвал только должность подозреваемого.

Отставание строительства ЦКАД от плана Счетная палата выявила в феврале. Опрошенные «Известиями» эксперты связывали отставку Кельбаха именно с этим.