Kia Sportage стал победителем в номинации Семейные автомобили

Самая популярная в мире модель KIA – кроссовер Sportage – стал победителем в сегменте Семейные автомобили в ценовой категории до 1,4 млн рублей по результатам седьмого всероссийского ежегодного исследования Рейтинги Авто Года в 2019 году

Основными критериями отбора в этой номинации стали практичность и функциональность салона, вместительность багажного отсека, трансформируемый и просторный салон.

Проект Рейтинги Авто Года — ежегодно проводимое исследование, имеющее целью выявить потребительские предпочтения российских автомобилистов в четырех различных сегментах (Современные автомобили, Семейные автомобили, Надежные автомобили и Многоцелевые автомобили) и составить максимально полную картину российского автомобильного мира. Проект осуществляется организатором премии Автомобиль года в России, в сотрудничестве с независимой исследовательской компанией Ipsos-Comcon. Голосование проводилось на основе каталога автомобилей, респондентам предлагалось выбрать три модели из 335 в каждом сегменте и ранжировать их в порядке важности, поставив на 1-е место лучший автомобиль, а также указать самые значимые параметры выбранного автомобиля из предложенного списка.

KIA Sportage на протяжении долгого времени уверенно сохраняет лидерство по объему мировых продаж в модельном ряду бренда. В России этот кроссовер также неизменно входит в тройку наиболее востребованных моделей. За первые 10 месяцев 2019 года своих покупателей нашли уже 28 169 KIA Sportage, а общие продажи четвертого поколения модели превысили в России 100 000 автомобилей. Самый популярный кроссовер в линейке бренда удостоен множества наград за дизайн, качество и надежность в разных регионах мира. В 2019 году Sportage возглавил рейтинг Initial Quality Study, организованный агентством J.D. Power в США, в сегменте «компактные кроссоверы». В 2016-2017 годах KIA Sportage признавался лучшим по надежности среди всех компактных кроссоверов на рынке Германии по итогам другого авторитетного исследования, проведенного агентством J.D.Power – Vehicle Dependability Study.