Changan объявляет цену и старт продаж кроссовера CS75plus в России

В 2013 году на автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера модели под индексом 75, представляющей бренд Changan. В честь десятилетнего юбилея, в России было представлено новое поколение этой модели – кроссовер CS75plus. Новый автомобиль доступен для заказа у 146 официальных дилеров Changan в России по цене 2 749 900 рублей. Автомобиль оборудован различными системами безопасности и помощи водителю, а также предлагает широкий выбор опций для комфорта и эргономики.

По словам Сунь Цзэцзюня – заместителя генерального директора Changan International и генерального директора Changan Motors Rus, модель с индексом 75 благодаря своему оптимальному балансу дизайна, технологий и характеристик завоевала популярность на мировых рынках, включая Россию. Перейдя отметку в 2 миллиона проданных кроссоверов CS75, новый CS75plus начинает новую страницу в истории модели.

Кроссовер Changan CS75plus оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем с мощностью 178 л.с. и пиковым крутящим моментом 265 Нм, доступным с 1450 до 4500 оборотов в минуту. Автомобиль способен разгоняться до 196 км/ч. Двигатель работает на бензине с октановым числом не ниже 92 и сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, которая передает тягу на передние колеса.

Внешне CS75plus представляет собой современный кроссовер с полностью светодиодной оптикой, включая габаритные и дневные ходовые огни, а также фары головного света с функцией отложенного выключения. Кузов автомобиля дополняют элегантные черные глянцевые боковые зеркала, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с комбинированным окрасом, сдвоенные патрубки выхлопной системы и задний спойлер.

Габариты кроссовера составляют 4700 х 1865 х 1710 мм, а колесная база равна 2710 мм, что обеспечивает просторный салон и удобство для всех пассажиров. Интерьер выполнен из высококачественных материалов, включая перфорированную экокожу с контрастной строчкой.

Мультифункциональное рулевое колесо регулируется по вылету и углу наклона, а салонное зеркало заднего вида обладает антибликовым покрытием и функцией затемнения. Центральный дисплей представлен цветным сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который синхронизируется с мобильными устройствами через Bluetooth и USB-порт.

В салоне предусмотрены: климат-контроль с фильтрацией и ионизацией воздуха, а также отдельные дефлекторы для задних пассажиров. Кроме того, в автомобиле установлен встроенный видеорегистратор для дополнительной безопасности.

Кроссовер также оснащен современными системами помощи водителю и безопасности, такими как адаптивный круиз-контроль, ассистенты при движении на склоне, системы экстренного торможения, удержания в полосе следования и предупреждения о столкновении, а также камера заднего вида с динамической разметкой, система кругового обзора 360°, датчики парковки, а также системы контроля давления в шинах, дождя и освещения.

Для защиты водителя и пассажиров предусмотрены энергопоглощающая рулевая колонка, система контроля сцепления, а также фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности.

CS75plus предлагает различные режимы движения: экономичный, стандартный и спортивный, а также комплектуется интеллектуальным SMART-ключом для управления некоторыми функциями автомобиля на расстоянии, такими как открытие и закрытие салона, запуск двигателя и поиск автомобиля на стоянке.

Кроссовер CS75plus представляет собой 14-ю модель в линейке продуктов Changan на российском рынке. На этот автомобиль распространяется пятилетняя гарантия или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.