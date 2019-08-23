Тест-драйв Lexus RX350L – японский сияющий лунь

Тест-драйв Lexus RX350L – японский сияющий лунь
Август 23 18:31 2019

Агрессивная внешность при весьма консервативной начинке.

Подросший премиальный кроссовер умеренно спорное маркетинговое решение – кто-то называет его долгожданным, а кто-то кокетливо воротит носик вопрошая: «к чему тут хвостик»? Разбираемся.

RX исторически бестселлер марки. Просто суперхит. Уже на старте в конце 90-х он сделал марке половину продаж.

Идея форм-фактора кроссовера как нового кузова и позднее класса появилась в 1993 году. В 1997 году она вышла в Японии, как Toyota Harrier, и в марте 1998 года на мировых рынках, как Lexus RX 300.

На тот момент решение было утилитарным – нашпиговали платформу Toyota Camry шестого поколения, увеличив, в том числе дорожный просвет автомобиля до 185 мм. Первые модели Harrier были настолько просторны, что позволяли ходить между передними сиденьями.

В последствии центральная консоль срослась с подлокотником обогатившись холодильным отсеком. В жару, нынешнего московского лета не касается – очень актуально: бутылочку с водой охлаждает до комфортной температуры (за счет кондиционированного воздуха) буквально за 20 минут. Естественно, современную консоль не каждый и перешагнуть-то сможет, не отломив зеркало заднего вида.

Изначально у Harrier (он же Lexus RX) три варианта бензиновых двигателей, все из которых были установлены поперечно. Базовым блоком для внутреннего рынка был 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 140 л.с. (только с передним приводом), в то время как 3,0-литровый 220-сильный двигатель VPS, встречающийся на всех рынках, можно было выбрать в форматах с передним или полным приводом.

Позднее, в 2013 году пути Harrier и RX разошлись. Harrier базировался на платформе Toyota New MC, а RX на платформе Toyota K. Причем RX в сравнении с ближайшим родственником Лунём всегда оснащался более мощными двигателями. Проще говоря: RX это Highlander, а Harrier это RAV4.

RX – первая модель в линейке Lexus. Первоначально название обозначало «Radiant Crossover». Позиционирование: над субкомпактным UX и компактным NX, но ниже рамных GX и LX.

Нынешняя, четвертая генерация была представлена в апреле 2015 года в Нью-Йорке. Кроссовер стал больше предыдущего поколения. Увеличилась колесная база на 50,8 мм. увеличив внутренне пространство. Появилась адаптивная подвеска (AVS) для регулировки качества езды по мере необходимости.

Понравилось:

Работа стеклоподъемников. Попробуйте сами – поймете;
Комфорт водительского места;
Работа ACC.

В ноябре 2017 года Lexus презентовал трехрядные модели RX с семью пассажирскими местами, названные RX 350L и RX 450hL. Они длиннее на 11 см базовой модели, но имеют одинаковую колесную базу. Удлиненную модель сделали, вытянув заднюю дверь багажника. Даже наклон заднего стекла изменился, и дворник сполз вниз на основание.

Традиционно рамочные, сдержанные дизайнерские решения обсуждать не будем, но общая тенденция все же критическая. При 200 мм. клиренсе огромные (<100 см.) свесы выкидывают безоружный пластик бамперов на передовую еще до съезда с асфальта. Дерзкое решение с радиаторной решеткой до сих пор радикализирует сторонников и противников.

Но вот на переднем ряду сидений безоговорочно комфортно и очень удобно. У водителя все под рукой, все для тебя: просто, интуитивно понятно и логично.

Фирменная стильная отделка салона: кожаный руль с деревянными вставками. Марочные аналоговые часы в венце центральной консоли и приборной панели, большой центральный экран.

Не понравилось:

Джойстик управления мультимедией;
Объем пространства для ног пассажиров третьего ряда сидений;
Навигация.

Пассажир тоже не обделен – все что нужно, ну а любые излишества это уже второй ряд сидений. Там при определенных условиях – бизнес класс с плюсом. Центральная часть заднего сидения может быть подлокотником и пультом управления комфортом задней части салона, а можно сложить полностью и получатся два капитанских сидения на втором ряду с доступом к третьему ряду.

эмблема логотип Toyota Harrier

Наверное, кто-то не знал. Вот так выглядит эмблема упростившегося брата Lexus RX Toyota Harrier.

Toyota Harrier 2019

Toyota Harrier текущего поколения

А вот кому нужен 3 ряд сидений? Отгадали? Правильно. В США. Но не меняя платформу – выкрутиться не получилось. Максимально отодвинутые назад сидения 2 ряда делают суперкомфортной 4-местную версию. Но места для ног на 3 ряду не остается совсем.

Распределили место поровну между 2 и 3 рядом – у вас в салоне на двух рядах поместятся ну разве что дети. И то не очень на долго. А вот если вы не хотите увеличением салона пользоваться, как пассажирской опцией – складываете сидения третьего ряда и у вас огромный багажный отсек: 553 или максимальный 1626 литра.

По цене в России удлиненная версия дороже обычной приблизительно на 100 тыс. руб. Стоит ли того увеличение объема? При общей стоимости модели RX – безусловно да. Если не детей, то хотя багажа вместить можно больше.

Lexus RX 350L у нас оснащен атмосферным V6 объемом 3,5 литра, выдающим 294 л. с. и 358 Нм момента. Нам, как и многим другим испытателям показалось, что двигатель «зажат». Очень вял он для таких Цифр. А вот восьмиступенчатая трансмиссия действительно отзывчива и не вызывает разочарований.

Продажи в сравнении с конкурентами

Марка Модель20152016201720186 мес. 2019
AUDI Q726574665375936891341
BMW X554914899665151252176
INFINITI JX/QX605134054441181534
JEEP GRAND CHEROKEE1073554664967473
LAND ROVER DISCOVERY1424910878837222
LAND ROVER RANGE ROVER25271416141524981325
LEXUS RX28297115915592253675
MASERATI LEVANTE334522859
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS997384733373290467
PORSCHE CAYENNE29162331172729631550
VOLKSWAGEN TOUAREG40894767525645322543
VOLVO XC901606197521102392896

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

При этом продажи удлиненной модели RX350L стартовали только в 2018 году. Тогда было продано 595 штук. В 2019 – 88 штук.

Три режима вождения: эко, нормальный и спортивный – двигатель и расход топлива. Они же регулируют и работу подвески. Но чтобы испытать все три режима их полноценно надо добраться до стран с нормальными ПДД и дорогами или автополигонов.

В базовое оборудование входит, в том числе: торможение перед столкновением с обнаружением пешеходов, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, автоматический дальний света фар, датчик дождя, трехзонный автоматический климат-контроль, электрорегулируемый наклонно-телескопический руль, настройки памяти для сидений и наружных зеркал… Ну то есть в уже в базе достаточно вкусный «фарш».

Итого: стоит ли брать удлиненную, немного подорожавшую, оснащенную шестым и седьмым рудиментарными сидениями версию RX? Мне кажется вам, как покупателю Lexus 100 и даже 150 тыс. руб. погоды не сыграют, а вот увеличенный багажник вы получите. И диван для домашнего животного тоже. Только застелите его чехлом заранее.

Lexus RX350L

Изящество и красота Lexus RX350L. Версия удлиненная – стоит она того? Нужен ли RX350 с третьим рядом сидений?

Опубликовано AMSRUS Пятница, 23 августа 2019 г.

На тему:

Review Summary

4.7 out of 5
Двигатель
4.8 out of 5
Коробка (трансмиссия)
4.8 out of 5
Подвеска
4.8 out of 5
Тормоза
4.1 out of 5
Мультимедия
4.8 out of 5
Ассистенты водителя
4.9 out of 5
Эргономика управления
4.3 out of 5
Экстерьер
4.8 out of 5
Интерьер
4.9 out of 5
Комфорт
4.9 out of 5
Управляемость
4.9 out of 5
Безопасность
4.74 Good 4.74 out of 5
  Article "tagged" as:
HarrierLexusRXRX L
  Категории:
слайдерТест-драйв
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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2 комментария

  1. Дмитрий Чабуркин
    Август 23, 18:51 #1 Дмитрий Чабуркин

    140-цилиндровый? Оригинально 🙂

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