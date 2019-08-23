Тест-драйв Lexus RX350L – японский сияющий лунь

Агрессивная внешность при весьма консервативной начинке.

Подросший премиальный кроссовер умеренно спорное маркетинговое решение – кто-то называет его долгожданным, а кто-то кокетливо воротит носик вопрошая: «к чему тут хвостик»? Разбираемся.

RX исторически бестселлер марки. Просто суперхит. Уже на старте в конце 90-х он сделал марке половину продаж.

Идея форм-фактора кроссовера как нового кузова и позднее класса появилась в 1993 году. В 1997 году она вышла в Японии, как Toyota Harrier, и в марте 1998 года на мировых рынках, как Lexus RX 300.

На тот момент решение было утилитарным – нашпиговали платформу Toyota Camry шестого поколения, увеличив, в том числе дорожный просвет автомобиля до 185 мм. Первые модели Harrier были настолько просторны, что позволяли ходить между передними сиденьями.

В последствии центральная консоль срослась с подлокотником обогатившись холодильным отсеком. В жару, нынешнего московского лета не касается – очень актуально: бутылочку с водой охлаждает до комфортной температуры (за счет кондиционированного воздуха) буквально за 20 минут. Естественно, современную консоль не каждый и перешагнуть-то сможет, не отломив зеркало заднего вида.

Изначально у Harrier (он же Lexus RX) три варианта бензиновых двигателей, все из которых были установлены поперечно. Базовым блоком для внутреннего рынка был 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 140 л.с. (только с передним приводом), в то время как 3,0-литровый 220-сильный двигатель VPS, встречающийся на всех рынках, можно было выбрать в форматах с передним или полным приводом.

Позднее, в 2013 году пути Harrier и RX разошлись. Harrier базировался на платформе Toyota New MC, а RX на платформе Toyota K. Причем RX в сравнении с ближайшим родственником Лунём всегда оснащался более мощными двигателями. Проще говоря: RX это Highlander, а Harrier это RAV4.

RX – первая модель в линейке Lexus. Первоначально название обозначало «Radiant Crossover». Позиционирование: над субкомпактным UX и компактным NX, но ниже рамных GX и LX.

Нынешняя, четвертая генерация была представлена в апреле 2015 года в Нью-Йорке. Кроссовер стал больше предыдущего поколения. Увеличилась колесная база на 50,8 мм. увеличив внутренне пространство. Появилась адаптивная подвеска (AVS) для регулировки качества езды по мере необходимости.

Понравилось:

Работа стеклоподъемников. Попробуйте сами – поймете; Комфорт водительского места; Работа ACC.

В ноябре 2017 года Lexus презентовал трехрядные модели RX с семью пассажирскими местами, названные RX 350L и RX 450hL. Они длиннее на 11 см базовой модели, но имеют одинаковую колесную базу. Удлиненную модель сделали, вытянув заднюю дверь багажника. Даже наклон заднего стекла изменился, и дворник сполз вниз на основание.

Традиционно рамочные, сдержанные дизайнерские решения обсуждать не будем, но общая тенденция все же критическая. При 200 мм. клиренсе огромные (<100 см.) свесы выкидывают безоружный пластик бамперов на передовую еще до съезда с асфальта. Дерзкое решение с радиаторной решеткой до сих пор радикализирует сторонников и противников.

Но вот на переднем ряду сидений безоговорочно комфортно и очень удобно. У водителя все под рукой, все для тебя: просто, интуитивно понятно и логично.

Фирменная стильная отделка салона: кожаный руль с деревянными вставками. Марочные аналоговые часы в венце центральной консоли и приборной панели, большой центральный экран.

Не понравилось:

Джойстик управления мультимедией; Объем пространства для ног пассажиров третьего ряда сидений; Навигация.

Пассажир тоже не обделен – все что нужно, ну а любые излишества это уже второй ряд сидений. Там при определенных условиях – бизнес класс с плюсом. Центральная часть заднего сидения может быть подлокотником и пультом управления комфортом задней части салона, а можно сложить полностью и получатся два капитанских сидения на втором ряду с доступом к третьему ряду.

А вот кому нужен 3 ряд сидений? Отгадали? Правильно. В США. Но не меняя платформу – выкрутиться не получилось. Максимально отодвинутые назад сидения 2 ряда делают суперкомфортной 4-местную версию. Но места для ног на 3 ряду не остается совсем.

Распределили место поровну между 2 и 3 рядом – у вас в салоне на двух рядах поместятся ну разве что дети. И то не очень на долго. А вот если вы не хотите увеличением салона пользоваться, как пассажирской опцией – складываете сидения третьего ряда и у вас огромный багажный отсек: 553 или максимальный 1626 литра.

По цене в России удлиненная версия дороже обычной приблизительно на 100 тыс. руб. Стоит ли того увеличение объема? При общей стоимости модели RX – безусловно да. Если не детей, то хотя багажа вместить можно больше.

Lexus RX 350L у нас оснащен атмосферным V6 объемом 3,5 литра, выдающим 294 л. с. и 358 Нм момента. Нам, как и многим другим испытателям показалось, что двигатель «зажат». Очень вял он для таких Цифр. А вот восьмиступенчатая трансмиссия действительно отзывчива и не вызывает разочарований.

Продажи в сравнении с конкурентами

Марка Модель 2015 2016 2017 2018 6 мес. 2019 AUDI Q7 2657 4665 3759 3689 1341 BMW X5 5491 4899 6651 5125 2176 INFINITI JX/QX60 513 405 444 1181 534 JEEP GRAND CHEROKEE 1073 554 664 967 473 LAND ROVER DISCOVERY 1424 910 878 837 222 LAND ROVER RANGE ROVER 2527 1416 1415 2498 1325 LEXUS RX 2829 7115 9155 9225 3675 MASERATI LEVANTE 3 345 228 59 MERCEDES-BENZ GLE-CLASS 997 3847 3337 3290 467 PORSCHE CAYENNE 2916 2331 1727 2963 1550 VOLKSWAGEN TOUAREG 4089 4767 5256 4532 2543 VOLVO XC90 1606 1975 2110 2392 896

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

При этом продажи удлиненной модели RX350L стартовали только в 2018 году. Тогда было продано 595 штук. В 2019 – 88 штук.

Три режима вождения: эко, нормальный и спортивный – двигатель и расход топлива. Они же регулируют и работу подвески. Но чтобы испытать все три режима их полноценно надо добраться до стран с нормальными ПДД и дорогами или автополигонов.

В базовое оборудование входит, в том числе: торможение перед столкновением с обнаружением пешеходов, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, автоматический дальний света фар, датчик дождя, трехзонный автоматический климат-контроль, электрорегулируемый наклонно-телескопический руль, настройки памяти для сидений и наружных зеркал… Ну то есть в уже в базе достаточно вкусный «фарш».

Итого: стоит ли брать удлиненную, немного подорожавшую, оснащенную шестым и седьмым рудиментарными сидениями версию RX? Мне кажется вам, как покупателю Lexus 100 и даже 150 тыс. руб. погоды не сыграют, а вот увеличенный багажник вы получите. И диван для домашнего животного тоже. Только застелите его чехлом заранее.

Lexus RX350L Изящество и красота Lexus RX350L. Версия удлиненная – стоит она того? Нужен ли RX350 с третьим рядом сидений? Опубликовано AMSRUS Пятница, 23 августа 2019 г.