Castrol расширяет линейку моторных масел GTX

Castrol GTX 5W-30 С4 обладает усиленными моющими и диспергирующими свойствами, защищая двигатель от образования различных типов отложений, значительно превосходя требования отраслевого стандарта ACEA С4.
Castrol GTX 5W-30 С4 создан для дизельных двигателей Renault и Nissan последнего поколения, оснащенных противосажевыми фильтрами. Castrol GTX 5W-30 С4 подходит для таких популярных моделей, как Renault Duster, Renault Koleos, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder, Infiniti QX60, Infiniti QX70 и других. Новый продукт предназначен для двигателей, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-30 и отраслевым стандартам MB-Approval 226.51 и Renault RN 0720.
«Мы особое внимание уделяем линейке Castrol GTX, каждый год выпуская новые продукты, которые учитывают потребности владельцев автомобилей, – отмечает директор по маркетингу компании Castrol Артем Луговцев. – Продуктовая линейка GTX существует более 50 лет и является одним из самых узнаваемых мировых брендов области смазочных материалов. Поэтому особенно важно сохранять уже произведенные за это время технологии линейки и создавать инновационные решения с учетом всех изменений».
C 2014 года www.amsrus.ru
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