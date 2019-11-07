Castrol расширяет линейку моторных масел GTX

Производитель премиальных моторных масел Castrol расширяет линейку масел GTX, представляя новый продукт на российском рынке – синтетическое моторное масло Castrol GTX 5W-30 C4, которое поступило в продажу летом 2019 года. Технология “Castrol GTX Double Action formula”, применяемая в новом продукте, позволяет обеспечить повышенную защиту и ресурс двигателя, эффективно удаляя все загрязнения

Castrol GTX 5W-30 С4 обладает усиленными моющими и диспергирующими свойствами, защищая двигатель от образования различных типов отложений, значительно превосходя требования отраслевого стандарта ACEA С4.

Castrol GTX 5W-30 С4 создан для дизельных двигателей Renault и Nissan последнего поколения, оснащенных противосажевыми фильтрами. Castrol GTX 5W-30 С4 подходит для таких популярных моделей, как Renault Duster, Renault Koleos, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder, Infiniti QX60, Infiniti QX70 и других. Новый продукт предназначен для двигателей, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-30 и отраслевым стандартам MB-Approval 226.51 и Renault RN 0720.