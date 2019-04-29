В России хотят разработать базу злостных нарушителей ПДД

Злостных нарушителей ПДД планируют заносить в единую базу, для последующего предоставления информации работодателям в сфере перевозок

В России планируют создать базу злостных нарушителей правил дорожного движения – то есть тех, кто имеет десятки штрафов в год или был лишен водительских прав, сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров.

Кроме того, по его словам, предлагается запретить им работать в сфере пассажирских перевозок.

«В настоящее время прорабатываются вопросы о введении запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для лиц, которые лишались права управления транспортным средством. Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан», – сказал Мишуров в интервью газете «Известия».

Он добавил, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит в том числе компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях – как россиянах, так и иностранцах.

Он дополнил, что с помощью цифровой базы транспортные компании смогут проверить своих будущих сотрудников.

«Мы также хотим исключить возможность получения водительских прав людьми, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Сейчас частные организации, имеющие лицензию, нередко выдают им справки, позволяющие претендовать на водительское удостоверение. Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул Мишуров.

Госавтоинспекция в последнее время предлагает ряд инициатив, направленных на ужесточение контроля в сфере безопасности дорожного движения.

«В 2020 году может быть изменен порядок приема экзаменов в автошколах — количество вопросов в теоретической части увеличится, а каждому из них будет присвоено определенное число баллов. Кроме того, обсуждается идея запретить россиянам сдавать экзамены в любом подразделении на свой выбор – чтобы минимизировать коррупционную составляющую», – разъясняется в материале.

В начале текущего года Минтранс России поддержал идею МВД РФ об ужесточении наказания за нарушения скоростного режима.

«Предлагается ввести штраф 500 рублей для тех, кто превысил лимит на 10–20 километров в час. Сейчас денежное наказание за это нарушение не предусмотрено», – отмечается в материале.

В апреле глава Госавтоинспекции России Михаил Черников предложил снизить на 20 километров в час допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.

Так, при лимите в 60 километров автолюбитель должен двигаться не более 40 километров в час, если в машине находится ребенок.

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