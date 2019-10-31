Число выданных автокредитов выросло на 19,1%

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 3 квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 259,2 тыс. единиц

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1% (в 3 кв. 2018 года – 217,7 тыс. шт.). В свою очередь по сравнению с предыдущим кварталом, в 3 квартале 2019 года рост количества выданных автокредитов составил 6,1% (во 2 кв. 2019 года – 244,3 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

В 3 квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. шт.), Московской области (15,8 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (15,4 тыс. шт.), а также в Татарстане (13,5 тыс. шт.) и Башкортостане (11,7 тыс. шт.).

Самый высокий рост выдачи автокредитов в 3 квартале 2019 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях, Чувашской Республике (+37,8%), а также в Тульской области (+35,8%). Единственным регионом из ТОП-30, в котором в 3 квартале 2019 года снизилось количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) (-0,1%) (Таблица 1). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 14,1% и 14,2% соответственно.

«В числе прочего, росту автокредитования способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования». «Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, в 3 квартале 2019 года было продано на 0,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Таблица 1. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в регионах РФ в 3 квартале 2019 года в сравнении с 3 кварталом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), шт.