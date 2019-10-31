Число выданных автокредитов выросло на 19,1%

Число выданных автокредитов выросло на 19,1%
Октябрь 31 20:11 2019

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 3 квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 259,2 тыс. единиц

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1% (в 3 кв. 2018 года – 217,7 тыс. шт.). В свою очередь по сравнению с предыдущим кварталом, в 3 квартале 2019 года рост количества выданных автокредитов составил 6,1% (во 2 кв. 2019 года – 244,3 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика выдачи автокредитов в 3 кв. 2014 – 2019 гг., тыс. шт.

Диаграмма 1. Динамика выдачи автокредитов в 3 кв. 2014 – 2019 гг., тыс. шт.
Фото: АВТОСТАТ

В 3 квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов  в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. шт.), Московской области (15,8 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (15,4 тыс. шт.), а также в Татарстане (13,5 тыс. шт.) и Башкортостане (11,7 тыс. шт.).

Самый высокий рост выдачи автокредитов в 3 квартале 2019 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях, Чувашской Республике (+37,8%), а также в Тульской области (+35,8%). Единственным регионом из ТОП-30, в котором в 3 квартале 2019 года снизилось количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) (-0,1%) (Таблица 1). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 14,1% и 14,2% соответственно.

«В числе прочего, росту автокредитования способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, в 3 квартале 2019 года было продано на 0,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Таблица 1. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в регионах РФ в 3 квартале 2019 года в сравнении с 3 кварталом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), шт.

Регион3 квартал 20183 квартал 2019Изменение, %
1г. Москва16 91319 30014,1%
2Московская область13 27415 76718,8%
3г. Санкт-Петербург13 47115 38614,2%
4Республика Татарстан11 75813 50014,8%
5Республика Башкортостан11 06311 7075,8%
6Краснодарский край7 7048 96916,4%
7Свердловская область8 5348 7222,2%
8Челябинская область7 8468 4667,9%
9Самарская область6 8387 4659,2%
10Ростовская область5 9637 16620,2%
11Пермский край6 4457 0018,6%
12Кемеровская область3 7186 96987,4%
13Нижегородская область6 2876 94410,5%
14Волгоградская область3 4284 77439,3%
15Ханты-Мансийский АО – Югра3 9204 55916,3%
16Воронежская область3 9914 55414,1%
17Ленинградская область4 0624 50310,9%
18Удмуртская Республика3 5144 49928,0%
19Оренбургская область3 6014 20616,8%
20Ставропольский край3 5054 18819,5%
21Саратовская область3 4023 92115,3%
22Тульская область2 5863 51335,8%
23Новосибирская область2 6193 35127,9%
24Красноярский край2 7113 17717,2%
25Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)2 7642 761-0,1%
26Чувашская Республика1 9222 64937,8%
27Омская область2 2072 54615,4%
28Кировская область1 7012 45644,4%
29Архангельская область1 8202 43633,8%
30Белгородская область1 8442 40830,6%

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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