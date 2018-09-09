Водитель из Кыргызстана сбил 10 челоек в Москве на Люблинской улице

Отмечается, что предполагаемым виновником произошедшего является гражданин Киргизии, Бекжан Сарбишев, который специально устроил наезд.
В кафе между гостями возникла ссора, и все участники решили выйти на улицу, чтобы разобраться по душам. Разборки переросли в массовую драку, кто-то достал травмат и начал стрелять.
В свою очередь у Бекжана травмата не было, но был автомобиль.
«По предварительным данным, произошёл конфликт в кафе на бытовой почве между гражданами Киргизии, в ходе которого один из участников данного инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков», — уточнил представитель ведомства.
В настоящее время водитель автомобиля задержан.
Количество пострадавших в аварии 9 человек, из них трое в критическом состоянии. Один человек погиб.
Сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщил источник.
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