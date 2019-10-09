Haval запускает собственную программу поддержки продаж кроссоверов и внедорожников

Программа Haval Finance открывает перед клиентом более широкий выбор возможностей приобретения кроссоверов и внедорожников Haval

В ее рамках предлагаются привлекательные условия кредитования – по ставке от 0,01%, с нулевым первоначальным взносом. Также Haval Finance дает возможность приобрести автомобиль в лизинг с выгодой до 120 000 рублей.

ООО «Хавейл Мотор Рус» сообщает о запуске собственной программы поддержки продаж Haval Finance. Эта программа открывает перед клиентами более широкие возможности выбора наиболее удобного и доступного способа приобретения кроссоверов и внедорожников бренда.

Воспользовавшись программой Haval Finance, клиент может приобрести новые кроссоверы и внедорожники Haval в кредит на особо привлекательных условиях кредитования банков-партнеров Haval Finance, со сниженной процентной ставкой. Минимальная ставка кредита может составлять всего 0,01%, а первоначальный взнос – быть нулевым. Кредиты оформляются на срок от 12 до 84 месяцев.

Также в рамках программы Haval Finance клиент может получить дополнительную выгоду при приобретении новых кроссоверов и внедорожников Haval за счет снижения розничной цены на автомобиль, приобретаемый по лизинговой схеме. Список лизинговых компаний при этом не ограничен. При приобретении моделей Haval H2 и Н6 выгода составляет 50 000 рублей, Haval H9 – 80 000 рублей, интеллектуального кроссовера Haval F7 – 120 000 рублей.