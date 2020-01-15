Результаты продаж автомобилей Mitsubishi в России за 2019 год

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России объявляет результаты продаж за декабрь и за весь календарный 2019 год. В декабре прошлого года компания реализовала 3 446 автомобилей Mitsubishi

Всего с января по декабрь 2019 года было реализовано 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года (45 391). В 2017 году на территории России было продано 24 325 автомобилей Mitsubishi.

Тройка лидеров в модельном ряду не изменилась по сравнению с 2018 годом. Итоговое первое место по традиции занимает Mitsubishi Outlander (23 894 единицы), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (6 909 единиц) и на третьем – кроссовер ASX (4 286 единиц).

Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор компании, отметил: