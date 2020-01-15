Результаты продаж автомобилей Mitsubishi в России за 2019 год

Всего с января по декабрь 2019 года было реализовано 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года (45 391). В 2017 году на территории России было продано 24 325 автомобилей Mitsubishi.
Тройка лидеров в модельном ряду не изменилась по сравнению с 2018 годом. Итоговое первое место по традиции занимает Mitsubishi Outlander (23 894 единицы), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (6 909 единиц) и на третьем – кроссовер ASX (4 286 единиц).
Осаму Иваба, Президент и Главный исполнительный директор компании, отметил:
«Ситуация на автомобильном рынке в 2019 году была не простая. Мы наблюдали общее снижение продаж на рынке в связи с различными факторами, в том числе с повышением НДС до 20%. Тем не менее, мы сконцентрировали усилия на наших нововведениях: увеличили дилерскую сеть до 112 центров по всей России, провели переоформление 26 из них в соответствии с новым глобальным дизайном, запустили обновлённый L200, который заслужил массу положительных отзывов. Этот год стал для нас очень щедрым на награды: обновленный пикап L200 был назван «Внедорожником года», Eclipse Cross был отмечен сразу несколькими премиями – «Автомобиль года 2019» и Гран-при «За рулем», а Pajero Sport заслужил звание лучшего в категории «Надежный автомобиль» в «Рейтингах авто года». Мы очень гордимся нашими победами и столь высокой оценкой нашей работы. Следующий год будет не менее интересным, мы уже подготовили несколько сюрпризов для поклонников Mitsubishi в России и с уверенностью смотрим в следующий год».
C 2014 года www.amsrus.ru
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