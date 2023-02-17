Chery Tiggo 4 в списках лидеров «Residual value – 2023»

Chery Tiggo 4 вошел в ТОП-3 лидеров в сегменте SUV (B) по сохранности остаточной стоимости

Ежегодно аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит исследование «Residual value», определяя автомобили с наилучшей остаточной стоимостью. Данный показатель является важным, как для коммерческих компаний, занимающихся ежегодным обновлением корпоративного парка, так и для частных лиц.

Кроссовер CHERY TIGGO 4 впервые был представлен на российском рынке в 2019 году, количество комплектаций из года в год увеличивалось, а также расширялся перечень оборудования и опций. В 2022 году компания представила модель TIGGO 4 с приставкой «PRO», что означает прогрессивность и технологичность кроссовера. Обе модели в настоящее время продаются у официальных дилеров параллельно и пользуются высоким спросом.

В составлении рейтинга «Residual value – 2023» аналитиками агентства «АВТОСТАТ» были исследованы автомобили 45 марок, 232 моделей и 663 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии). В исследовании принимали участие модели, официально продаваемые на рынке РФ. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке, а также требующие кузовного ремонта. Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2019 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2022.