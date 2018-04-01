В борьбе за шлагбаум поставили точку 53

Высшая судебная инстанция поставила точку в споре жильца и собрания автовладельцев многоквартирного дома, отказав им в праве запрещать доступ к общедомовому имуществу.

Верховный суд опубликовал первый в 2018 году обзор судебной практики. В нем, в частности, содержался ответ на вопрос — может ли общее собрание автовладельцев лишить одного из жильцов возможности парковаться во дворе. Началась история с того, что в 2013 году собственники квартир в доме истицы приняли решение оборудовать въезд в свой двор шлагбаумом и организовать на территории парковку. Дама также получила ключ-брелок. Но спустя пару лет собрание автовладельцев решило лишить ее возможности парковать автомобиль на придомовой территории за нарушение правил парковки. Что именно девушка нарушила, история умалчивает.

Однако чаще всего в подобных случаях камнем преткновения становится задолженность по оплате работы шлагбаума. Как бы то ни было, но изгнанную из «парковочного рая» даму такое решение не устроило, и она решила обратиться к Фемиде. Суды нижестоящих инстанций встали на сторону сходки автовладельцев и высказались в том духе, что раз доступ к жилищу не ограничен, то и претензии не обоснованны. В конце концов, мадам дошла до Верховного суда. В своем решении высшая судебная инстанция указывает, что собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит «безусловное и неотчуждаемое» право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. Соответственно, никакие собрания жильцов лишить его этого права не могут, какие бы правила парковки гражданин ни нарушил.

Напомним также, что если речь зашла о борьбе за свободный подъезд к дому, где вы являетесь собственником жилплощади, то установка шлагбаума на въезде может происходить лишь с одобрения общего собрания жильцов. В противном случае, как пишет Автовзгляд, любые заграждения на въезде во двор считаются незаконно установленным сооружением. А чтобы решение собрания было легитимным, должен быть соблюден ряд условий, которые на практике редко кому удается выполнить. Так, в частности, сообщение о проведении общего собрания собственников необходимо оформить строго в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 45 ЖК.

Кроме того, жильцов об этом мероприятии следует оповестить не позднее, чем за десять дней до его проведения. При этом, должно быть документально зафиксировано присутствие на общем собрании собственников жилья или их представителей, владеющих в совокупности более чем 50% жилплощади дома. Любое решение о пользовании земельным участком жилого дома может считаться законным лишь при условии, если за него проголосовало не менее двух третей собравшихся. Ели хоть какой-то из этих критериев не выполнен — решение, в том числе и об установке шлагбаума на въезде во двор, считается недействительным.