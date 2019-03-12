В 1972 году на автосалоне в Париже публике был представлен новый французский автомобиль высшего класса – Monica

В 1972 году на автосалоне в Париже публике был представлен новый французский автомобиль высшего класса – Monica
Март 12 11:03 2019

В середине 60-х годов прошлого века, Жан Тестевьен, возглавлявший компанию CFPM, занимавшуюся производством железнодорожных вагонов, задумался о создании собственных автомобилей.

К сотрудничеству был приглашен Крис Лоуренс, добившийся успехов в автоспорте на автомобилях компании Morgan.

Работа над моделью началась в 1967 году. В 1968 был готов первый прототип. Далее последовали два года, ушедшие на доработку внешнего вида автомобиля, эксперименты с двигателями и т.д. В результате были построены 6 прототипов.

И вот, в 1972 году на автосалоне в Париже публике был представлен новый французский автомобиль высшего класса, названный в честь жены Тестевьена – Monica.

Monica

Monica 1972

В окончательном варианте Monica появилась на Женевском автосалоне в 1973 году и представляла собой 4-х дверный седан с покатой формой крыши, заостренным в аэродинамических целях носом и убирающимися фарами. Автомобиль нес двигатель Chrysler V8 объемом 5,6 литра (отсюда название модели Monica 560), мощностью 280 л.с. и мог развивать скорость около 240 км/ч. Monica была одним из быстрейших автомобилей своего времени. Прогрессивная подвеска обеспечивала адекватную управляемость, а дисковые тормоза надежное замедление. Интерьер был выполнен в стиле британских люксовых автомобилей: высококачественная кожаная отделка, панели из натурального дерева, кондиционер, электростеклоподъемники, электрические замки дверей.

Monica 560 1973-74

В общем, как это часто бывает, автомобиль получился интересным, но коммерчески провальным. Цена была заоблачной, Monica стоила 14 000 фунтов стерлингов, что было сопоставимо с ценой Lamborghini Espada. Двигатель был очень прожорливым и потреблял более 24 литров бензина на 100 километров пути. Не самый лучший показатель в период энергетического кризиса 1973 года. Всего было построено от 30 до 35 экземпляров Monica.

Компания закрылась в начале 1975 г. Банкротство могло наступить и ранее, но проект Monica активно поддерживался основным предприятием Тестевьена. В трубу улетело знатное количество денег: мечта о собственной марке дорого обошлась Жану Тестевьену.

Права на машину и техническая документация были приобретены компанией по производству репликаров Panther, но запустить Monica в производство не удалось.

Monica

Monica 560 1973-74

  Article "tagged" as:
MonicaТестевьен
  Категории:
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Автор

Алексей Козлов
Алексей Козлов

Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.

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