В 1972 году на автосалоне в Париже публике был представлен новый французский автомобиль высшего класса – Monica

К сотрудничеству был приглашен Крис Лоуренс, добившийся успехов в автоспорте на автомобилях компании Morgan.
Работа над моделью началась в 1967 году. В 1968 был готов первый прототип. Далее последовали два года, ушедшие на доработку внешнего вида автомобиля, эксперименты с двигателями и т.д. В результате были построены 6 прототипов.
И вот, в 1972 году на автосалоне в Париже публике был представлен новый французский автомобиль высшего класса, названный в честь жены Тестевьена – Monica.
Monica 1972
В окончательном варианте Monica появилась на Женевском автосалоне в 1973 году и представляла собой 4-х дверный седан с покатой формой крыши, заостренным в аэродинамических целях носом и убирающимися фарами. Автомобиль нес двигатель Chrysler V8 объемом 5,6 литра (отсюда название модели Monica 560), мощностью 280 л.с. и мог развивать скорость около 240 км/ч. Monica была одним из быстрейших автомобилей своего времени. Прогрессивная подвеска обеспечивала адекватную управляемость, а дисковые тормоза надежное замедление. Интерьер был выполнен в стиле британских люксовых автомобилей: высококачественная кожаная отделка, панели из натурального дерева, кондиционер, электростеклоподъемники, электрические замки дверей.
Monica 560 1973-74
В общем, как это часто бывает, автомобиль получился интересным, но коммерчески провальным. Цена была заоблачной, Monica стоила 14 000 фунтов стерлингов, что было сопоставимо с ценой Lamborghini Espada. Двигатель был очень прожорливым и потреблял более 24 литров бензина на 100 километров пути. Не самый лучший показатель в период энергетического кризиса 1973 года. Всего было построено от 30 до 35 экземпляров Monica.
Компания закрылась в начале 1975 г. Банкротство могло наступить и ранее, но проект Monica активно поддерживался основным предприятием Тестевьена. В трубу улетело знатное количество денег: мечта о собственной марке дорого обошлась Жану Тестевьену.
Права на машину и техническая документация были приобретены компанией по производству репликаров Panther, но запустить Monica в производство не удалось.
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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