Renault рассчитывает купить концерн Fiat Chrysler Automobiles

Renault рассчитывает купить концерн Fiat Chrysler Automobiles
Март 28 13:06 2019

В Renault снова намерены возобновить переговоры по полному слиянию с Nissan

Это приведёт к тому, что в мире появится новый очень крупный автопроизводитель, к тому же после этого объединённая компания может купить концерн Fiat Chrysler Automobiles.

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor. Сейчас эти компании являются крупнейшими в мире.

nissan renault mitsubishi

О том, что Renault может купить FCA упоминал еще бывший управляющий компаниями Renault и Nissan Карлос Гон.

Но тогда данная идея была заблокирована правительством Франции, которая владеет 15% активов французской марки.

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AMSRUS
AMSRUS

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