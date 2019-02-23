Haval расширяет дилерскую сеть в России

За последние три месяца дилерская сеть Haval выросла на треть

Общее количество дилерских центров достигло 36 Новые салоны появились в 8 регионах, включая Крым.

11 новых дилерских центров открылись в Москве (4 дилера), Вологде, Рязани, Стерлитамаке, Набережных Челнах, Сургуте, Новосибирске и Симферополе. Всего на сегодняшний день в распоряжении Haval — 35 дилерских центров в России (и 1 в республике Беларусь).

На этой неделе были подписаны два дилерских соглашения с ТЦ «Кунцево» в Москве и «Сибтрансавто» в Новосибирске.

В салонах Haval доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей. Сервисные зоны оснащены самым современным оборудованием, отвечающим корпоративном стандартам бренда.

Дилерские центры Haval отражают философию бренда и ключевые принципы компании. Haval — это уникальное сочетание инноваций, надежности и доступности. Цель компании – представить высококачественные внедорожники и кроссоверы покупателям России.

Развитие дилерской сети — одна из приоритетных задач бренда в рамках стратегии развития в России. В ближайшее время Haval планирует продолжить расширять свою сеть официальных дилеров как в Москве, так и в регионах.