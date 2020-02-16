Активиста КПРФ с плакатом «Посигналь, если Путин тебе не царь!» задержали

Акция «Посигналь, если Путин тебе не царь» вызвала фурор

Полиция Тобольска задержала активиста КПРФ, 19-летнего секретаря горкома комсомола Артема Куцуна. Об этом сообщил источник тюменский обком КПРФ в своих соцсетях. Утверждается, что Куцун вышел с одиночным пикетом в центр города и протестовал против поправок в Конституцию.

«Артем стоял на одной из центральных улиц города с плакатом „Посигналь, если Путин тебе не царь!“ В это время подъехала полицейская машина, задержала его и доставила в отделение полиции. О причинах задержания ничего не известно. В отделение полиции выехал депутат Тюменской областной думы, секретарь Тобольского городского отделения КПРФ Юрий Юхневич», — говорится в сообщении.

Юхневич пояснил, что парень стоял с плакатом на улице Ремезова.

В пресс-службе полиции Тобольска корреспонденту не смогли прокомментировать задержание. В дежурной части городского отдела полиции не брали трубку.

Артема Куцуна отпустили без составления протокола, в полиции взяли с него объяснения. Его продержали в участке три часа, отобрав при этом телефон и лишив возможности связаться с товарищами.

Как выяснили журналисты Знака позже, надпись на плакате была такая: «Посигналь, если политика власти антинародна».

В Тобольске на аналогичную акцию с таким же плакатом вышла Александра Крылова, кандидат в депутаты местной думы. Пост об этом в главной городской группе во «ВКонтакте» по количеству комментариев и лайков оказался одним из самых хайповых в Тобольске за последние годы.