КАМАЗ разработал беспилотный тягач без кабины

КАМАЗ разработал беспилотный тягач без кабины
20 февраля 09:11 2020

Беспилотный электрический грузовик под названием «Челнок»

КамАЗ опубликовал фотографии прототипа беспилотного электрического грузовика под названием «Челнок», а также назвал его основные характеристики. Особенностью новинки стало отсутствие кабины.

Длина автомобиля, который способен взять на борт до 10 тонн груза, составила 8000 мм, ширина — 2550 мм, а высота — 4000 миллиметров. В нижней части машины располагаются тяговые батареи, питающие синхронный электрический двигатель. Максимальная скорость принудительно ограничена 40 км в час.

Беспилотный КамАЗ

Фото: Беспилотный КамАЗ

По своей форме «Челнок» представляет собой «простой параллелепипед», благодаря чему машина имеет «целый ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями». Тягач может двигаться в любом направлении как передней, так и задней частью кузова, что позволяет избежать лишних действий при смене траектории движения. Плюс ко всему обе оси — поворотные, что значительно улучшает маневренность.

«Челнок» стал шестым по счету беспилотным прототипом КамАЗа. Автопроизводитель уже ведет активные испытания таких автомобилей на территории своего предприятия. Предполагается, что в будущем беспилотные грузовики смогут заменить человека при работе в экстремальных условиях — например, на шахтах, в карьерах и на Крайнем Севере.

Сообщает Autonews

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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