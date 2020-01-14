Новый Lamborghini Huracán Evo RWD с задним приводом: для абсолютного удовольствия от вождения

Новый Lamborghini Huracán Evo RWD с задним приводом: для абсолютного удовольствия от вождения
14 января 18:11 2020

Компания Automobili Lamborghini представляет новый Huracán Evo RWD с задним приводом

Суперкар, оснащенный силовым агрегатом мощностью 610 л. с. при 8 000 об/мин, с крутящим моментом 560 Н•м при 6 500 об/мин получил облегченную конструкцию и улучшенное рулевое управление, чтобы обеспечить непревзойденные эмоции от вождения. Благодаря массе всего 1 389 кг Huracán Evo RWD разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, развивая максимальную скорость 325 км/ч. Несмотря на выдающиеся характеристики, суперкар создан не для скоростных треков или побед в гонках: новый уникальный дизайн Huracán Evo RWD подчеркивает его миссию быть интуитивным суперкаром для водителя.

«Благодаря заднему приводу контроль над управлением Huracán Evo RWD полностью переходит в руки пилота: удовольствие от вождения обусловлено безупречной динамикой суперкара», — отмечает Стефано Доменикали, председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini. «Суперкар отсылает к инженерным истокам марки: водитель — основной элемент динамических показателей Huracán Evo RWD, предлагающих непревзойденную отзывчивость, эмоции и еще более захватывающее вождение. Определяющий фактор Evo RWD — гармония с водителем: навыки управления суперкаром в сочетании с его выдающимися характеристиками обеспечивают идеально сбалансированные динамику, физическую отдачу и невероятную мощь. Huracán Evo RWD, дополняющий линейку Huracán с двигателем V10, — превосходная модель для новых клиентов и для всех, кто ценит удовольствие от вождения».

Lamborghini Huracán Evo RWD

Создан дарить удовольствие от вождения

V10 — нечто большее, чем просто двигатель, приводящий в движение задние колеса. Характерный звук атмосферного силового агрегата в сочетании со специально настроенной антипробуксовочной системой создан для самого эмоционального и приятного вождения по сухим и мокрым дорогам и даже в снег. Новая система P-TCS, адаптированная специально под заднеприводный Huracán Evo , контролирует крутящий момент, даже когда суперкар выравнивается после заноса или бокового скольжения.

Там, где стандартная антипробуксовочная система полностью отключает крутящий момент с двигателя и ожидает полной стабилизации суперкара перед последующим ускорением, P-TCS увеличивает крутящий момент двигателя заранее, предотвращая длительное снижение тяги и тем самым обеспечивая лучшую динамику на выходе из поворота.

Уровень вмешательства антипробуксовочной системы в управление меняется в зависимости от выбранного режима движения Huracán Evo RWD, выбранного селектором системы Anima на рулевом колесе. В режиме Strada P-TCS минимизирует проскальзывание задних колес для обеспечения устойчивости и безопасности при любых условиях: проактивное реагирование позволяет управлять крутящим моментом на поверхностях с низким сцеплением.

Режим Sport дарит максимально захватывающие впечатления от вождения: при разгоне задние колеса могут буксовать и скользить, допуская занос без ущерба безопасности. Система распознает, когда угол заноса резко увеличивается, и ограничивает крутящий момент на задних колесах, позволяя водителю полностью контролировать суперкар для его стабилизации.

Lamborghini Huracán Evo RWD

В режиме Corsa система P-TCS предоставляет оптимальный уровень проскальзывания задних колес, который обеспечивает сцепление с дорогой и повышает маневренность суперкара на выходе из поворота, позволяя водителю получить от него максимум динамики. Действие антипробуксовочной системы стало на 30% более плавным по сравнению с предыдущей моделью Huracán RWD, сцепление с дорожным покрытием на выходе из поворотов повысилось на 20%, а управляемость при глубоком заносе улучшилась на 30%.

Силовая структура Huracán Evo RWD изготовлена из облегченного алюминия и углеродного волокна, кузовные панели выполнены из алюминия и термопластов, а общая сухая масса равна 1 389 кг, благодаря чему отношение массы к мощности составляет 2,28 кг/л. с. Распределении веса между передней и задней осями в пропорции 40/60 суперкар обеспечивается при помощи двухрычажных подвесок с пассивными амортизаторами. Динамическая система рулевого управления Lamborghini Dynamic Steering (LDS) адаптирована специально для Huracán Evo RWD и обеспечивает максимальную обратную связь. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением гарантирует самое быстрое переключение передач и имеет функцию управления стартом Launch control для максимального ускорения при разгоне с места. Новая модель получила 19-дюймовые колесные диски Kari со специально разработанными шинами Pirelli P Zero и оснащена тормозными механизмами с вентилируемыми перфорированными стальными дисками. В качестве опции доступны 20-дюймовые колесные диски и тормозная система с карбон-керамическими тормозными дисками.

Lamborghini Huracán Evo RWD

Новый дизайн для непревзойденной динамики

Впечатляющий экстерьер Huracán Evo RWD сохраняет традиционные элементы дизайна суперкаров Lamborghini с двигателем V10, но дополнен новыми деталями в передней и задней части кузова, поэтому новинку легко отличить от полноприводных моделей Evo 4WD.

Huracán Evo RWD обладает особой индивидуальностью и тщательно продуманным дизайном, дополненным новым передним сплиттером и увеличенными передними воздухозаборниками с вертикальными дефлекторами. Задний бампер глянцевого черного цвета оснащен эксклюзивно разработанным для этой модели диффузором.

На центральной консоли расположен сенсорный дисплей HMI диагональю 8,4 дюйма, позволяющий управлять всеми функциями суперкара и обеспечивающий полный доступ к средствам связи, таким как телефон и интернет, а также к системе Apple CarPlay.

Программа персонализации Ad Personam предлагает безграничные варианты цветовых и дизайнерских решений для экстерьера и интерьера, позволяя владельцам Huracán Evo RWD найти отражение собственного стиля и индивидуальности в своем уникальном Lamborghini. Чтобы подчеркнуть форму суперкара, был создан новый цвет лакокрасочного покрытия — желтый Giallo Belenus, а также особый оттенок кожи и материала Alcantara для внутренней отделки в цвет экстерьера.

Huracán Evo RWD Coupé доступен к заказу на российском рынке. Базовая стоимость составляет 14 454 605 рублей.

Lamborghini Huracán Evo RWD

Технические характеристики Lamborghini Huracán Evo RWD

Ходовая часть и кузов

Силовой каркас

 

Гибридный из алюминия и углеродного волокна
Кузов

 

Элементы из алюминия и композитных материалов
Подвеска

 

На сдвоенных алюминиевых поперечных рычагах
Пружины и амортизаторыСтальные пружины и гидравлические амортизаторы

Электромагнитная система управления жесткостью амортизаторов MagneRide (опционально)

Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC)

 

Настройки ESC/ABS можно корректировать с помощью переключателя ANIMA. Система ESC отключаемая
Рулевое управление

 

Электромеханический усилитель рулевого управления. В качестве опции предлагается система динамического рулевого управления LDS с переменным передаточным числом
Тормозная система

 

Гидравлическая двухконтурная тормозная система с вакуумным усилителем, 8-поршневыми алюминиевыми передними и 4- поршневыми задними суппортами
Тормозные диски

 

С волнообразным контуром, стальные, вентилируемые с поперечной перфорацией Ø 365 x 34 мм — передние, Ø 356 x 32 мм — задние
Шины (базовая комплектация)

 

Pirelli P Zero 245/35 ZR19 (передние), 305/35 ZR19 (задние)
Колесные диски (базовая комплектация)

 

8.5J x 19″” (передние), 11J x 19″” (задние)
Зеркала

 

Электрорегулируемые наружные зеркала заднего вида
Подушки безопасностиПолноразмерные фронтальные подушки безопасности с двухступенчатым режимом работы. Полноразмерные боковые подушки безопасности. Коленные подушки безопасности (для некоторых рынков).

Двигатель

Тип

 

10-цилиндровый, V-образный с углом развала 90°, система двойного впрыска топлива: IDS+MPI
Рабочий объем

 

5 204 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня

 

Ø 84,5 мм x 92,8 мм
Газораспределительный механизмНезависимые распределительные валы впускных и выпускных клапанов с плавной регулировкой фаз газораспределения
Степень сжатия

 

12,7 : 1
Максимальная мощность

 

610 л.с. при 8 000 об/мин
Максимальный крутящий момент

 

560 Н•м при 6 500 об/мин
Экологический класс

 

EURO 6
Система нейтрализации ОГ

 

Два каталитических нейтрализатора с лямбда-зонами Система охлаждения
Система охлаждения

 

Жидкостная, поперечная схема с охлаждением масла
Система управления двигателем

 

Bosch MED 17 Master Slave
Система смазки

 

С сухим картером

Трансмиссия

Тип

 

Задний привод
Коробка передач

 

Семиступенчатая коробка передач LDF с двойным сцеплением, параметры переключения передач регулируются при помощи системы ANIMA
Сцепление

 

Двухдисковое Ø 187 мм

Динамические характеристики

Максимальная скорость325 км/ч
Разгон до 100 км/ч3,3 с
Разгон до 200 км/ч9,3 с
Торможение до полной остановки31,9 м (со скорости 100 км/ч)

Размеры

Колесная база2 620 мм
Длина4 520 мм
Ширина1 933 мм
Ширина (с учетом наружных зеркал заднего вида)2 236 мм
Высота1 165 мм
Колея передних колес1 668 мм
Колея задних колес1 620 мм
Радиус поворота11,5 м
Масса (сухая)1 389 кг
Отношение массы к мощности2,28 кг/л. с
Распределение веса по осям40% (передняя ось)/60% (задняя ось)

Объемы

Топливный бак83 литра
Багажное отделение100 литров

Расход топлива / Цикл WLTP

Смешанный цик13,8 л/100 км
Выбросы СО2330 г/км

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Huracán Evo RWDLamborghini
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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