Новый Lamborghini Huracán Evo RWD с задним приводом: для абсолютного удовольствия от вождения

Компания Automobili Lamborghini представляет новый Huracán Evo RWD с задним приводом

Суперкар, оснащенный силовым агрегатом мощностью 610 л. с. при 8 000 об/мин, с крутящим моментом 560 Н•м при 6 500 об/мин получил облегченную конструкцию и улучшенное рулевое управление, чтобы обеспечить непревзойденные эмоции от вождения. Благодаря массе всего 1 389 кг Huracán Evo RWD разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, развивая максимальную скорость 325 км/ч. Несмотря на выдающиеся характеристики, суперкар создан не для скоростных треков или побед в гонках: новый уникальный дизайн Huracán Evo RWD подчеркивает его миссию быть интуитивным суперкаром для водителя.

«Благодаря заднему приводу контроль над управлением Huracán Evo RWD полностью переходит в руки пилота: удовольствие от вождения обусловлено безупречной динамикой суперкара», — отмечает Стефано Доменикали, председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini. «Суперкар отсылает к инженерным истокам марки: водитель — основной элемент динамических показателей Huracán Evo RWD, предлагающих непревзойденную отзывчивость, эмоции и еще более захватывающее вождение. Определяющий фактор Evo RWD — гармония с водителем: навыки управления суперкаром в сочетании с его выдающимися характеристиками обеспечивают идеально сбалансированные динамику, физическую отдачу и невероятную мощь. Huracán Evo RWD, дополняющий линейку Huracán с двигателем V10, — превосходная модель для новых клиентов и для всех, кто ценит удовольствие от вождения».

Создан дарить удовольствие от вождения

V10 — нечто большее, чем просто двигатель, приводящий в движение задние колеса. Характерный звук атмосферного силового агрегата в сочетании со специально настроенной антипробуксовочной системой создан для самого эмоционального и приятного вождения по сухим и мокрым дорогам и даже в снег. Новая система P-TCS, адаптированная специально под заднеприводный Huracán Evo , контролирует крутящий момент, даже когда суперкар выравнивается после заноса или бокового скольжения.

Там, где стандартная антипробуксовочная система полностью отключает крутящий момент с двигателя и ожидает полной стабилизации суперкара перед последующим ускорением, P-TCS увеличивает крутящий момент двигателя заранее, предотвращая длительное снижение тяги и тем самым обеспечивая лучшую динамику на выходе из поворота.

Уровень вмешательства антипробуксовочной системы в управление меняется в зависимости от выбранного режима движения Huracán Evo RWD, выбранного селектором системы Anima на рулевом колесе. В режиме Strada P-TCS минимизирует проскальзывание задних колес для обеспечения устойчивости и безопасности при любых условиях: проактивное реагирование позволяет управлять крутящим моментом на поверхностях с низким сцеплением.

Режим Sport дарит максимально захватывающие впечатления от вождения: при разгоне задние колеса могут буксовать и скользить, допуская занос без ущерба безопасности. Система распознает, когда угол заноса резко увеличивается, и ограничивает крутящий момент на задних колесах, позволяя водителю полностью контролировать суперкар для его стабилизации.

В режиме Corsa система P-TCS предоставляет оптимальный уровень проскальзывания задних колес, который обеспечивает сцепление с дорогой и повышает маневренность суперкара на выходе из поворота, позволяя водителю получить от него максимум динамики. Действие антипробуксовочной системы стало на 30% более плавным по сравнению с предыдущей моделью Huracán RWD, сцепление с дорожным покрытием на выходе из поворотов повысилось на 20%, а управляемость при глубоком заносе улучшилась на 30%.

Силовая структура Huracán Evo RWD изготовлена из облегченного алюминия и углеродного волокна, кузовные панели выполнены из алюминия и термопластов, а общая сухая масса равна 1 389 кг, благодаря чему отношение массы к мощности составляет 2,28 кг/л. с. Распределении веса между передней и задней осями в пропорции 40/60 суперкар обеспечивается при помощи двухрычажных подвесок с пассивными амортизаторами. Динамическая система рулевого управления Lamborghini Dynamic Steering (LDS) адаптирована специально для Huracán Evo RWD и обеспечивает максимальную обратную связь. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением гарантирует самое быстрое переключение передач и имеет функцию управления стартом Launch control для максимального ускорения при разгоне с места. Новая модель получила 19-дюймовые колесные диски Kari со специально разработанными шинами Pirelli P Zero и оснащена тормозными механизмами с вентилируемыми перфорированными стальными дисками. В качестве опции доступны 20-дюймовые колесные диски и тормозная система с карбон-керамическими тормозными дисками.

Новый дизайн для непревзойденной динамики

Впечатляющий экстерьер Huracán Evo RWD сохраняет традиционные элементы дизайна суперкаров Lamborghini с двигателем V10, но дополнен новыми деталями в передней и задней части кузова, поэтому новинку легко отличить от полноприводных моделей Evo 4WD.

Huracán Evo RWD обладает особой индивидуальностью и тщательно продуманным дизайном, дополненным новым передним сплиттером и увеличенными передними воздухозаборниками с вертикальными дефлекторами. Задний бампер глянцевого черного цвета оснащен эксклюзивно разработанным для этой модели диффузором.

На центральной консоли расположен сенсорный дисплей HMI диагональю 8,4 дюйма, позволяющий управлять всеми функциями суперкара и обеспечивающий полный доступ к средствам связи, таким как телефон и интернет, а также к системе Apple CarPlay.

Программа персонализации Ad Personam предлагает безграничные варианты цветовых и дизайнерских решений для экстерьера и интерьера, позволяя владельцам Huracán Evo RWD найти отражение собственного стиля и индивидуальности в своем уникальном Lamborghini. Чтобы подчеркнуть форму суперкара, был создан новый цвет лакокрасочного покрытия — желтый Giallo Belenus, а также особый оттенок кожи и материала Alcantara для внутренней отделки в цвет экстерьера.

Huracán Evo RWD Coupé доступен к заказу на российском рынке. Базовая стоимость составляет 14 454 605 рублей.

Технические характеристики Lamborghini Huracán Evo RWD

Ходовая часть и кузов

Силовой каркас Гибридный из алюминия и углеродного волокна Кузов Элементы из алюминия и композитных материалов Подвеска На сдвоенных алюминиевых поперечных рычагах Пружины и амортизаторы Стальные пружины и гидравлические амортизаторы Электромагнитная система управления жесткостью амортизаторов MagneRide (опционально) Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC) Настройки ESC/ABS можно корректировать с помощью переключателя ANIMA. Система ESC отключаемая Рулевое управление Электромеханический усилитель рулевого управления. В качестве опции предлагается система динамического рулевого управления LDS с переменным передаточным числом Тормозная система Гидравлическая двухконтурная тормозная система с вакуумным усилителем, 8-поршневыми алюминиевыми передними и 4- поршневыми задними суппортами Тормозные диски С волнообразным контуром, стальные, вентилируемые с поперечной перфорацией Ø 365 x 34 мм — передние, Ø 356 x 32 мм — задние Шины (базовая комплектация) Pirelli P Zero 245/35 ZR19 (передние), 305/35 ZR19 (задние) Колесные диски (базовая комплектация) 8.5J x 19″” (передние), 11J x 19″” (задние) Зеркала Электрорегулируемые наружные зеркала заднего вида Подушки безопасности Полноразмерные фронтальные подушки безопасности с двухступенчатым режимом работы. Полноразмерные боковые подушки безопасности. Коленные подушки безопасности (для некоторых рынков).

Двигатель

Тип 10-цилиндровый, V-образный с углом развала 90°, система двойного впрыска топлива: IDS+MPI Рабочий объем 5 204 см3 Диаметр цилиндра и ход поршня Ø 84,5 мм x 92,8 мм Газораспределительный механизм Независимые распределительные валы впускных и выпускных клапанов с плавной регулировкой фаз газораспределения Степень сжатия 12,7 : 1 Максимальная мощность 610 л.с. при 8 000 об/мин Максимальный крутящий момент 560 Н•м при 6 500 об/мин Экологический класс EURO 6 Система нейтрализации ОГ Два каталитических нейтрализатора с лямбда-зонами Система охлаждения Система охлаждения Жидкостная, поперечная схема с охлаждением масла Система управления двигателем Bosch MED 17 Master Slave Система смазки С сухим картером

Трансмиссия

Тип Задний привод Коробка передач Семиступенчатая коробка передач LDF с двойным сцеплением, параметры переключения передач регулируются при помощи системы ANIMA Сцепление Двухдисковое Ø 187 мм

Динамические характеристики

Максимальная скорость 325 км/ч Разгон до 100 км/ч 3,3 с Разгон до 200 км/ч 9,3 с Торможение до полной остановки 31,9 м (со скорости 100 км/ч)

Размеры

Колесная база 2 620 мм Длина 4 520 мм Ширина 1 933 мм Ширина (с учетом наружных зеркал заднего вида) 2 236 мм Высота 1 165 мм Колея передних колес 1 668 мм Колея задних колес 1 620 мм Радиус поворота 11,5 м Масса (сухая) 1 389 кг Отношение массы к мощности 2,28 кг/л. с Распределение веса по осям 40% (передняя ось)/60% (задняя ось)

Объемы

Топливный бак 83 литра Багажное отделение 100 литров

Расход топлива / Цикл WLTP