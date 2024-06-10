Ambertruck представляет пикап Work

«Комавто», официальный дистрибьютор новой российской марки коммерческих автомобилей Ambertruck, объявляет о запуске специальной программы по приобретению пикапа Ambertruck Work. С 10 июня по 31 июля 2024 года автомобили 2023 года выпуска будут доступны по розничной цене 2 599 000 рублей.

Эта программа направлена на стимулирование спроса на легкие коммерческие автомобили в ключевых отраслях, таких как сельское хозяйство, дорожное и промышленное строительство, где пикапы пользуются высоким спросом.

Ambertruck Work

Ambertruck Work обладает впечатляющими техническими характеристиками, делающими его идеальным выбором для бизнеса. В их числе вместительная грузовая платформа объемом 2,3 куб.м и грузоподъемностью до 0,9 т, надежный и экономичный дизельный двигатель объемом 2,5 л, полный привод и блокировка заднего дифференциала для повышения проходимости. Пикап имеет отличные внедорожные характеристики, включая способность преодолевать брод глубиной до 450 мм. Фильтрация воздуха в салоне задерживает частицы до 2,5 мкм, что особенно важно для людей с аллергией на пыльцу. Встроенный задний парктроник и освещаемая подножка облегчают доступ к платформе при погрузке и разгрузке.

Ambertruck Work

Для бизнеса важны экономические показатели автопарка, и Ambertruck Work демонстрирует лучший в классе расход топлива – всего 7,3 л на 100 км. Автомобиль рассчитан на 10 лет эксплуатации или 400 000 км пробега до капитального ремонта. Гарантия от производителя составляет 3 года или 150 000 км, с межсервисным интервалом в 20 000 км. «ТД Комавто» имеет собственный склад запасных частей в Подмосковье, где 95% запчастей всегда в наличии.

Ambertruck Work

Пикапы Ambertruck Work производятся в соответствии с мировыми стандартами качества на высокотехнологичном заводе АВТОТОР в Калининградской области и адаптированы для эксплуатации в российских климатических условиях. Выпуск новой марки коммерческих автомобилей Ambertruck является значимым событием для отечественного рынка, расширяя присутствие российских брендов в сегменте легких коммерческих автомобилей. Специальная ценовая программа на приобретение Ambertruck Work предоставляет дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса в России.