Завод Ford в Ленобласти официально прекращает свою деятельность

Компания Ford Sollers в четверг официально прекратит работу завода во Всеволожске Ленинградской области, сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.

Ранее стало известно, что Ford завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, завод в регионе будет работать до 20 июня, и на этом этапе произойдет добровольное сокращение сотрудников. Тех, кого не устроят его условия, ожидает плановое сокращение в сентябре. Максимальные выплаты получат работники автозавода со стажем более 10 лет.

“В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день”, — сказал собеседник агентства.

По словам Сергеева, конвейер завода был остановлен еще на прошлой неделе. Он также сообщил, что основная масса работников уволится 24 – 26 июня. Большинство сотрудников предприятия выбрали вариант добровольного увольнения с выплатой дополнительного компенсационного пакета, который предложило руководство предприятия.

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