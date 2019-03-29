Компания Bosch представила новые установки для обслуживания систем кондиционирования

ACS 653 и ACS 663 высокотехнологичные и эффективные установки Bosch для обслуживания автомобильных систем кондиционирования

Компания Bosch представила на российском рынке две новые полностью автоматические установки для эффективного обслуживания автомобильных систем кондиционирования – ACS 653 и ACS 663. Впервые они были показаны на выставке Automechanika-2018 в Германии. Представленные установки дополняют линейку высокотехнологичного и эффективного оборудования Bosch для обслуживания автомобильных кондиционеров.

Еще более высокая эффективность и точность

Новые установки ACS 653 и ACS 663 проводят все операции в полностью автоматическом режиме. Позволяя осуществлять услуги диагностики и обслуживания с помощью одного устройства, новое оборудование упрощает процесс сервиса кондиционеров. По сравнению с предшествующей линейкой новые установки отличаются возросшей производительностью и эффективностью.

Так, сброс неконденсируемых газов теперь контролируется электронным способом. Установки из новой линейки откачивают 99% хладагента с возросшей скоростью. Электронные регуляторы давления и температуры обеспечивают заправку хладагента с точностью до 15 грамм. Установки оснащены двухступенчатыми вакуумными насосами с производительностью 170 литров в минуту.

Это делает новые устройства подходящими для быстрого и эффективного обслуживания, в том числе самых высокопроизводительных и объемных систем кондиционирования, установленных на легких коммерческих автомобилях и грузовиках.

Независимые и герметичные системы подачи масла предотвращают смешивание масел разных типов. В аппаратах предусмотрена программа промывки контуров, включающая систему промывки шлангов. Благодаря всем этим функциям новые высокопроизводительные устройства могут использоваться для обслуживания систем кондиционирования как автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобилей.

Новый цветной дисплей, через который осуществляется доступ к инновационному графическому пользовательскому интерфейсу, помогает персоналу контролировать статус процесса, и в то же время служит для вывода уведомлений по процедуре обслуживания. Опциональное приложение для смартфона позволяет следить за статусом и ходом работы дистанционно.

В то же время, сервисное обслуживание установок стало еще более простым, так как при разработке учтены результаты анализа пользовательского опыта при работе с оборудованием предыдущего поколения. В частности, доступ к внутренним компонентам для обслуживания стал еще более удобным.

Обе новые установки – ACS 653 и ACS 663 – предлагают те же основные функции, что и устройства из топовой линейки Bosch (ACS 863, ACS 763 и ACS 753). Опционально новые установки могут быть оснащены встроенным принтером, автоматическим тестером утечек, возможностью подключения к сети Bosch Connected Repair или ASA, а также приложением для мобильных устройств, позволяющим работать с установкой дистанционно.